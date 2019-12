Star Wars, NFL Week 16, Drunk Joe House et Mallory’s Most Intriguing

HBO et The Ringer's Bill Simmons sont rejoints par Mallory Rubin pour Mallory's Most Intriguing, dans lequel elle partage ses trois meilleurs scénarios de la semaine, y compris la chance de Christian McCaffrey de battre un gros record, les équipes confrontées à l'élimination des séries éliminatoires, l'impressionnante liste de la NFL de samedi, et plus (3h00). Ensuite, Bill s'entretient avec Joe House, tout juste sorti d'un rassemblement des Fêtes, pour discuter de la Coupe des présidents et faire des choix d'un million de dollars (41:40).

