Si vous avez aimé "The Rise of Skywalker", vous n'aimerez pas ce podcast

Si vous avez aimé The Rise of Skywalker, vous n'aimerez pas ce podcast. Le dernier film nous a laissé totalement perplexe quant à la destination de la franchise (4:15). Nous décomposons ce qui a fonctionné et n'a pas fonctionné dans le dernier épisode (23:35).

