Steve Collins Jr.envoie le 0 de Matia Tapia à Dubaï la semaine prochaine

RINGSIDE 27/02/2020

Steve Collins Jr sait que briser le record invaincu de l’Australien Mateo Tapia la semaine prochaine peut le propulser directement aux tirs au titre.

“ The Irish Wolfhound ” (14-3-1, 4 KOs) se dirige vers un projet de loi # RotundaRumble3 occupé au Caesars Palace Bluewaters de Dubaï – promu en association avec D4G Promotions et Round 10 Boxing Club – pour affronter le prometteur Tapia (11-0 , 6 KO) en direct sur ESPN + aux États-Unis en association avec Top Rank et sur iFL TV dans le monde.

Ayant déjà disputé des titres irlandais et celtiques, le super-poids moyen Collins Jr sait qu’une victoire sur une si grande scène peut donner un élan significatif à sa carrière.

Collins Jr a déclaré: «La victoire ici me mettra dans une excellente position. Mon classement va sauter tout droit et me mettre en lice pour les titres européens. Ce combat peut me lancer une lance là-haut.

“Je suis vraiment excité. Je m’entraîne jour après jour pour des opportunités comme celle-ci, donc j’ai hâte de revenir sur le ring.

“Je ne connais pas grand-chose sur Tapia à part qu’il est invaincu et vient d’une grande salle de sport du MTK Australia de Tony Del Vecchio au Bondi Boxing Gym. Je sais que c’est un adversaire de jeu mais à part ça, je ne sais pas grand-chose sur lui.

«Je pouvais combattre des compagnons jour après jour et me faire tapoter le dos, mais ce n’est pas ce que je veux. Je veux entrer avec de bons gars, les battre et gravir les échelons. J’ai déjà rencontré des gars invaincus et je les ai battus, mais les décisions ne m’ont pas échappé. “

Collins Jr, qui est formé par Pete Taylor, a déjà combattu en Irlande, en Angleterre et en Amérique au cours de sa carrière impressionnante.

Rejoignez Collins Jr contre Tapia sur la carte est le récent champion du monde TJ Doheny, qui affronte Ionut Baluta, Aliu Bamidele Lasisi, classé mondial, contre Norbelto Jimenez, invaincu Rohan Date, le très apprécié Kazakh Nurtas Azhbenov et bien d’autres.