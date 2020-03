Steve Cunningham STUNS avec la théorie des «gants souples» de Tyson Fury

Phil Jay 19/03/2020

Steve Cunningham a publié une vidéo démontrant son prétendu point de vue selon lequel Tyson Fury a utilisé ses gants illégalement pour le premier combat de Deontay Wilder.

L’Américain, qui a abandonné Fury lors de leur affrontement de 2013 au Madison Square Garden, a été très virulent ces derniers jours concernant la controverse.

À la suite de clips publiés, principalement par des YouTubers basés aux États-Unis, exprimant leur point de vue selon lequel les gants de Fury ont été falsifiés – Cunningham a maintenant rejoint le débat.

À ce stade, Cunningham se range du complot. Ceci malgré le fait qu’il ne croyait pas initialement ce qu’il entendait.

Cunningham s’est joint à plusieurs autres pour publier une vidéo sur l’argument actuel, allant jusqu’à dire qu’il est possible de faire ce que ces YouTubers ont précédemment déclaré.

«USS» dit que Fury a mis son poing dans la partie inférieure des gants contre Wilder en décembre 2018, afin de frapper «The Bronze Bomber» de toutes ses forces avec ses phalanges.

Dans la vidéo, Cunningham a lancé plusieurs plans de cette façon. Il a déclaré qu’il ne ressentait aucune douleur. Cela a démystifié les pensées de certains qui ne pensaient pas que cela pourrait se faire sans une sorte de blessure.

De toute évidence, Cunningham ne faisait que frapper un sac et ce scénario serait très différent sur une tête solide.

S’adressant aux téléspectateurs dans le clip, Cunnigham a déclaré: «Qui jette un crochet comme ça. Frapper un crochet? – Personne. Personne n’apprend à frapper un crochet comme ça.

«Pourquoi Tyson Fury lance-t-il un hameçon comme celui-ci? – Surtout à ce niveau de boxe. “

Poursuivant, le double champion du monde de cruiserweight a ajouté: «Tyson Fury tire littéralement (son gant) à un moment donné du combat. Il laisse sa main glisser vers le bas, là où les jointures ne sont protégées par aucun rembourrage.

“Maintenant, vous voyez qu’il atterrit, dans les séquences vidéo et les images, il atterrit le coup sur le menton avec cette partie (exposée) du gant, où il n’y a pas de rembourrage.

«Que retire-t-il de cela? – Il obtient essentiellement la peau (du visage) sur les os (des jointures) – dans une certaine mesure. Juste cette fine couche de cuir. “

PAS DE HAINE

Au début de la vidéo, Cunningham assure aux fans qu’il ne déteste pas Fury après avoir précédemment aidé “The Gypsy King” à se battre après leur combat.

Peu de temps après, le Philadelphien a accusé Fury d’utiliser également des mouvements illégaux pour le vaincre.

Mais cela ne se passera pas bien du côté Fury. Et continue juste les maladroits va-et-vient qui ont suivi Fury depuis sa victoire.

Le fait que les preuves fournies ne proviennent même pas du deuxième combat et soient disponibles depuis plus d’un an, il est d’autant plus difficile à avaler pour certains.

Les gants de Fury ont été contrôlés par les autorités dans le vestiaire et la bague avant la première cloche. Ce que Cunningham suggère maintenant, c’est que Fury l’a fait pendant le combat.

Reste à savoir si cela aura des répercussions sur Fury, voire Cunningham.

