Steven Spark discute de l’affrontement du 9 mai contre Terry Tzouramanis

Phil Jay 28/02/2020

ūüďł Smithy’s Gym

L’espoir australien des super-l√©gers Steven Spark alignera son test le plus difficile √† ce jour le 9 mai lorsque l’homme Toowoomba affrontera Terry Tzouramanis.

S’adressant √† WBN au sujet du concours √† venir, le 9-1 23 ans, connu sous le nom de “The Viking”, est pr√™t √† montrer ses talents √©vidents.

Interrog√© sur l’adversaire Tzouramanis, 34 ans, – un v√©t√©ran de 30 combats professionnels, Spark √©tait pr√™t √† tout ce qui lui √©tait lanc√©.

“Je suis excit√© et extr√™mement motiv√© pour mon combat contre Terry”, Spark exclusivement dit World Boxing News. ¬ęJe pense que c’est un autre pas en avant et un pas dans la bonne direction pour continuer √† m’am√©liorer en tant que combattant.

¬ęTerry apporte beaucoup d’exp√©rience au ring avec lui. C‚Äôest pourquoi je voulais ce combat. Je crois qu’il fera ressortir le meilleur de moi.

“Je vais pouvoir pr√©senter mes comp√©tences et obtenir une autre victoire de mani√®re spectaculaire.”

Lors de sa course professionnelle jusqu’√† pr√©sent, Spark a d√©clar√©: ¬ęJ’ai toujours pens√© que mon style √©tait plus adapt√© aux pros d√®s le plus jeune √Ęge. Je m’am√©liore au fil des rondes.

¬ęChaque combat que j’ai eu, j’ai intensifi√© en cons√©quence, fait le travail et acquis de l’exp√©rience de chaque adversaire.

¬ęJe crois que j’ai d√©j√† les comp√©tences et l’√©thique de travail d’un champion du monde, mais vous ne pouvez pas battre l’exp√©rience. C’est ce que nous d√©veloppons √† chaque combat.

¬ęNous voulons nous assurer que mon coup arrive. Je suis bien aguerri et pr√™t pour la t√Ęche √† accomplir.

¬ęMes objectifs pour 2020 sont de continuer √† m’am√©liorer en tant que combattant, de continuer √† faire de bonnes performances et surtout de continuer √† gagner.

¬ęJe ne me fais aucune illusion, tout recommence si je perds. Je veux √©galement entrer dans le top 15 des classements mondiaux avec l’un des principaux organismes de sanction. ¬Ľ

Observant le paysage de 140 livres, deux combattants détiennent actuellement toutes les ceintures. Spark espère être là-haut, compte tenu du temps.

“Oui, les deux meilleurs chiens de la division des super-l√©gers en ce moment sont Josh Taylor et Jose Ramirez”, a-t-il soulign√©. ¬ęDonc, le plan serait de gagner un coup contre l’un d’eux.

¬ęBien que les plans changent toujours en boxe, de nouveaux champions sont couronn√©s tout le temps. Donc je suppose que ce devrait √™tre celui qui a une de ces ceintures de titre mondial. ¬Ľ

BRENDON SMITH

Le gestionnaire Brendon Smith, un homme r√©put√© pour faire passer les plus grandes stars d’en bas, est heureux de la progression de Spark.

¬ęSteven s’en sort tr√®s bien. Il est la vraie affaire et d√©j√† un champion australien de super l√©ger IBF champion du monde de la jeunesse ¬Ľ, a d√©clar√© Smith.

¬ęIl est avec moi depuis qu’il a 13 ans et maintenant il a 23 ans, donc Steven se lance dans le sien maintenant. Il a un combat pour le titre le 9 mai et a h√Ęte de revenir dans le ring. “

Sur l’endroit o√Ļ aura lieu le choc Spark vs Tzouramanis, Smith a conclu: “Un lieu pour le combat devrait √™tre tout confirm√© dans le mois prochain, je dirais.”

Phil Jay est rédacteur en chef de World Boxing News. Un membre auxiliaire de la Boxing Writers Association of America. Suivez sur Twitter @PhilDJay