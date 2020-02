Stevie Ortiz vs Damon Allen titrera le projet de loi “Philly Special” le 27 mars

RINGSIDE 06/02/2020

Ce devrait être un autre grand classique de Philly lorsque les poids légers Stevie Ortiz et Damon Allen entrent en collision sur 10 manches pour le championnat d’État de Pennsylvanie d’Ortiz le vendredi 27 mars au 2300 Arena.

L’affrontement Ortiz-Allen sera à l’affiche d’une carte en sept matchs surnommée Philly Special par Raging Babe, alias Michelle Rosado. Le premier combat commencera à 19h30.

“La recette du succès à Philly a toujours été Philly vs Philly”, a déclaré Rosado. «C’est ce qui a fait de Philly une grande ville de combat. La partie la plus difficile aujourd’hui est d’amener les combattants Philly à se battre les uns contre les autres, donc je suis reconnaissant que Steve Ortiz et Damon Allen aient adhéré.

«Ce combat se déroule au bon moment pour les deux. Le vainqueur peut entrer dans le classement mondial. »

Ortiz a remporté le titre vacant de 135 livres l’an dernier lorsqu’il a marqué une paire de knockdowns en route vers une décision unanime de huit rounds contre un autre Philadelphien, Jeremy Cuevas, au Met.

Ortiz, âgé de 26 ans, a boxé pour la dernière fois le 20 septembre au Parx Casino de Bensalem, en Pennsylvanie, quand il est sorti deux fois de la toile pour obtenir une décision majoritaire de huit tours contre Alejandro Salinas, de Youngstown, OH. Les scores étaient de 75-75, 76-74, 76-74.

Professionnel depuis 2015, Ortiz a une fiche de 11-0, 3 KO, et il n’a boxé que deux hommes avec des records perdants. Ortiz est géré et formé par Chino Rivas et promu par DiBella Entertainment.

“C’est un grand combat parce que nous sommes tous les deux très talentueux”, a déclaré Ortiz. «Cela attirera beaucoup d’attention en raison de nos antécédents amateurs. Beaucoup de gens ont toujours voulu nous voir combattre.

«En tant qu’amateurs, Damon a toujours été le meilleur joueur de sa division. J’étais le meilleur de ma division. Nous sommes allés au National Golden Gloves ensemble et nous avons mené de grands combats. Ce match va faire ressortir le meilleur de nous. »

«C’est une excellente occasion pour Stevie Ortiz dans un événement principal de Philadelphie, ville natale, contre Damon Allen», a déclaré Lou DiBella, président de DiBella Entertainment. «Cela rappelle les grands combats de Philly d’autrefois. La carte est empilée et sera une excellente représentation de la boxe Philly et du meilleur des spectacles locaux. J’ai hâte de travailler avec Raging Babe pour trouver un partenaire de télévision ou de streaming pour le Philly Special du 27 mars. Philly Special sera spécial et j’ai hâte que les fans le voient. “

Allen, 27 ans, a boxé pour la dernière fois le 25 octobre au 2300 Arena lorsqu’il a marqué une décision unanime en six rounds contre Dieumerci Nzau, de Silver Spring, MD. Cela a marqué le premier combat d’Allen dans sa ville natale en plus de quatre ans.

Pro depuis 2013, Allen est 16-1-1, 5 KOs. Il possède une paire de victoires contre les vétérans mexicains Gamaliel Diaz et Martin Honorio.

Allen est dirigé par Tim VanNewhouse et David McWater, et il est formé par Brian McIntyre.

«Je n’ai jamais voulu être le meilleur de la ville; Je veux être la meilleure période », a déclaré Allen. «Je sais qu’il regarde ça comme si c’était un grand combat. Ce n’est pas mon premier rodéo dans un combat comme celui-ci. Je sais quoi apporter et quoi ne pas apporter. Mon esprit est droit. Il va jouer.

«J’ai plus d’expérience dans et hors du ring. Il est juste un autre combattant devant moi. Je vis un style de vie de boxe. Je lui ai dit de «se préparer et se préparer» parce que je viens à 110%. »

Philly Special est promu par Raging Babe, en association avec DiBella Entertainment. Promoteur du Temple de la renommée, Russell Peltz s’occupera des rencontres.

Six combats préliminaires ouvrent la carte, qui débutera à 7 h 30 du soir le 27 mars. Les billets au prix de 50 $, 75 $ et 125 $ seront en vente vendredi à midi et peuvent être achetés en visitant 2300arena.com ou en appelant le 267- 273-0945.