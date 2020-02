Streaming : Voir Deontay Wilder vs. Tyson Fury en direct live à partir de 3h00

Le combat de poids lourds le plus attendu depuis près de deux décennies met le monde de la boxe sur les nerfs lorsque le champion invaincu du World Boxing Council (WBC), l’Américain Deontay Wilder, affronte le Britannique Tyson Fury dans le match de revanche le plus attendu de la division, ce samedi à Las Vegas.

Deontay Wilder vs. Tyson Fury en streaming

Deontay Wilder vs. Tyson Furysera à vivre sur Canal+ à partir de 3h du matin avec aux commentaires Sébastien Heulot et Fabrice Tiozzo et en streaming sur les applications de Canal plus sport.

A partir de 3h du matin : Championnat du monde WBC des poids lourds Wilder/Fury (combat attendu à 5h) en direct sur Canal+

Considéré comme le plus grand combat de poids lourds depuis la victoire de Lennox Lewis sur Mike Tyson en 2002, Wilder et Fury s’affrontent 14 mois après un combat acharné qui s’est soldé par un match nul à Los Angeles.

On se prépare pour la nuit blanche.#WilderVsFury2, à partir de 3H00 en direct de Las Vegas, seulement sur CANAL+. — CANAL+ (@canalplus) February 22, 2020

Les billets pour le combat du samedi 22 février 2020 à la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas ont changé de mains pour un montant pouvant aller jusqu’à 11 000 dollars, alors que les promoteurs prédisent que l’événement pourrait générer plus de 2 millions de dollars de ventes à la carte rien qu’aux États-Unis. Au centre de l’action se trouvent deux des protagonistes les plus charismatiques et les plus habiles de la boxe poids lourd, le “bombardier de bronze” Wilder et Fury, l’excentrique et autoproclamé “roi tsigane” du nord de l’Angleterre. Dans un combat de 12 rounds, les deux combattants arrivent avec des records d’invincibilité. Wilder, 34 ans, vise une 43e victoire (41 KO) et un match nul. Pendant ce temps, Fury a 29 victoires avec 20 combats au moyen du chloroforme. Le combat est un choc classique de styles, opposant le pouvoir d’élimination dévastateur de Wilder au style défensif plus évasif et plus dynamique de Fury.

Cette nuit l'un des plus gros combats de ces dernières années avec #WildervsFury2 ! Le réveil va être difficile mais ça va, j'espère valoir le coup (sans mauvais jeu de mot) ! pic.twitter.com/q7ztmoU1Bt — Regelegorila (@regelegorila) February 22, 2020

Fury promet d’être plus agressif

Lors de son premier combat à Los Angeles, Fury s’est remis de deux chutes choquantes pour obtenir un match nul, sautant miraculeusement de la toile au 12ème round pour attendre une part du butin. Fury a déclaré que lors de la revanche de samedi, il promettait d’adopter un style plus agressif, insistant sur le fait qu’il vise un KO précoce. “Mon propre destin se trouve dans mes deux poings”, a déclaré le boxeur britannique de 31 ans. “Je vais la traiter de manière plus agressive. L’erreur que j’ai commise la dernière fois a été de ne pas l’achever lorsqu’il a été blessé”, a-t-il déclaré. Le combattant britannique n’est pas connu pour sa puissance brute en matière de KO, et son chemin le plus probable vers la victoire reste celui de la décision, un résultat qui a marqué ses performances les plus importantes dans sa carrière. Il y a aussi des points d’interrogation sur la santé de Fury, puisqu’il a fallu plus de 40 points pour réparer une vilaine coupure à l’œil droit lors d’une victoire contre Otto Wallin lors de son dernier combat en septembre. Fury est revenu en 2018 après une interruption de trois ans au cours de laquelle il a lutté contre la dépression, l’alcool et les problèmes de drogue.

Wilder and Fury exchange pushes! 😳 This is fight is going to be 🔥#WilderFury2 | Feb 22 | BT Sport Box Office pic.twitter.com/7Bplq7IUj4 — Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) February 19, 2020

Wilder minimise Fury

Pendant ce temps, la préparation de Wilder pour la revanche s’est relativement bien passée. Il a battu Dominic Breazeale lors d’un round en mai dernier, puis a marqué un spectaculaire septième round contre le Cubain Luis Ortiz en novembre. Bien que Wilder et Fury se soient affrontés mercredi à Las Vegas, le champion américain s’est montré le plus équilibré des deux cette semaine. Wilder, qui semble détendu, est sceptique quant au vote de Fury pour poursuivre un plan plus agressif, et doute en tout cas que le Britannique ait le pouvoir de le réaliser. “Je ne crois rien de ce que dit Fury en ce moment”, a déclaré Wilder. “C’est juste un grand homme qui peut se déplacer sur le ring. Et c’est tout. En ce qui concerne l’énergie, il n’y en a pas. Je ne pense pas pouvoir développer (le pouvoir), quel que soit l’entraîneur que j’amène. On ne développe pas le pouvoir en quelques semaines. C’est impossible”, a ajouté l’Américain. Wilder pense également avoir laissé une marque psychologique durable sur Fury après la chute dévastatrice de son premier match. “Au fond de son cœur, j’ai vraiment l’impression qu’il est nerveux depuis la première fois” a déclaré M. Wilder. “Quand vous renversez une personne et qu’elle a une commotion cérébrale, vous n’oubliez jamais.” “Quand vous retournez sur le ring avec cette personne une deuxième fois, cela doit être stressant”, a-t-il déclaré.