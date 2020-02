Sugar Ray Leonard ne voit aucun KO dans Wilder vs Fury 2, Manny Pacquiao le fait

Ringside 21/02/2020

Une foule de grands noms, dont Sugar Ray Leonard et Manny Pacquiao, ont exprimé leur point de vue sur Deontay Wilder vs Tyson Fury II ce week-end.

Alors que la nuit de combat approche, des légendes de la boxe, des champions du monde, des célébrités et plus ont partagé leurs prédictions pour le match revanche très attendu avant l’événement historique, méga PPV ce samedi 22 février de la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Le match revanche du championnat des poids lourds a suscité un débat depuis la fin controversée de leur premier combat en décembre 2018, et reste un combat 50-50 quelques jours avant de s’affronter à nouveau.

Voici les prédictions de tout le monde de la boxe et au-delà pour l’événement principal de samedi, les répondants se penchant vers Wilder pour conserver son titre sur Fury, par une marge de 18 à 14:

Sugar Ray Leonard, Temple de la renommée

Wilder W 12: «J’aime que Deontay Wilder gagne, peut-être par KO, mais, en vérité, je ne vois aucun des deux joueurs se faire éliminer. Je pense que Wilder a non seulement cette main droite puissante, mais qu’il a amélioré sa capacité à l’installer.

«D’un autre côté, je sais que Tyson Fury a d’excellentes capacités de boxe et un menton formidable par rapport à la façon dont il s’est levé des deux KO lors de leur combat précédent. Au final, je pense que Wilder est toujours en forme et qu’il utilisera sa vitesse et sa puissance pour faire le travail. »

Jamel Herring, champion du monde junior léger WBO

Décision de Fury par Majorité: «Si Fury peut boxer de la même manière qu’il a boxé dans le premier combat, sans aucune peur, il peut le retirer. D’un autre côté, il est difficile de choisir contre Wilder, car il a toujours l’air plus impressionnant dans les matchs. “

Manny Pacquiao, champion du monde poids welters WBA

Wilder KO 10: «Ne pariez jamais contre un puncheur, en particulier un joueur comme Deontay Wilder. Je regarde Wilder comme je le fais chez Mike Tyson, un autre puncheur. Je vois Wilder remporter ce match revanche avec Tyson Fury par KO au 10e tour. “

Carl Frampton, ancien champion du monde de deux poids

Fury W 12: «Je pense que c’est un combat très difficile à appeler. Fury a remporté le dernier d’un mile, mais je pense que Wilder sera plus agressif cette fois, ce qui pourrait jouer entre les mains de Fury. Wilder peut gagner par KO à tout moment, mais mets un pistolet sur ma tête, et je dirais Fury aux points. “

Thomas Hearns, Temple de la renommée

Wilder W 12: «Deontay Wilder peut boxer et gagner, mais je pense que sa puissance fera la différence pour vaincre Tyson Fury. Je crois que cela ira à nouveau à une décision, mais avec Deontay Wilder qui l’a gagnée. »

Mikaela Mayer, super poids plume invaincu / Olympien américain 2016

Fury par décision: «I Fury est le meilleur boxeur et assez intelligent pour faire les ajustements nécessaires depuis le dernier combat. S’il peut éviter une bombe du “The Bronze Bomber”, je pense qu’il gagnera sur les tableaux de bord. “

Evander Holyfield, Temple de la renommée

Wilder W 12: «Je choisis Deontay Wilder sur la base de sa confiance et du fait qu’il fait toutes les bonnes choses pour rester en pleine forme et qu’il est attaché à son métier.

“Wilder n’est pas seulement un grand gars avec une main droite, mais il est également devenu plus calculé dans son approche. C’est pourquoi je le choisis pour gagner ce deuxième combat contre Tyson Fury. “

Michael Conlan, aspirant poids plume n ° 1 de la WBO

Fury par décision: “Il doit être encore plus prudent cette fois, mais il semble qu’il a fait un travail sérieux et est prêt à terminer ce qu’il a commencé la dernière fois.”

Shawn Porter, ancien double champion du monde des poids mi-moyens

Wilder KO: «Je n’ai pas eu autant de mal à choisir un vainqueur d’un combat après avoir disséqué chaque composant depuis très longtemps. Je crois sincèrement que ce combat ici scellera leurs deux héritages.

«C’est un combat 50-50 pour plusieurs raisons. Deontay Wilder sera beaucoup plus patient et plus libéré de l’anxiété qu’il avait essayé de donner lors d’un premier combat. Tyson Fury est maintenant à deux ans de dépression, à deux combats de la retraite dont il est sorti pour combattre Wilder.

«Fury a changé d’entraîneur pour mener le combat contre Wilder et gagner par KO. Fury a toujours sa vitesse et sa rapidité, tandis que Wilder est toujours puissant et plus confiant. Ça va être un grand combat.

«C’est un rasoir mince jusqu’à la fin. Je choisis Wilder pour gagner par KO, Fury par points ou Fury par KO. C’est un combat 50-50. J’ai dit sur ‘Inside PBC Boxing’ il y a quelques semaines que Wilder gagne par KO, mais je choisis les fans pour gagner. ”

Xander Zayas, 17 ans, poids moyen welter

Fury par décision: «Il sortira Wilder et fera les ajustements nécessaires. Ce sera essentiellement une répétition du premier combat, mais plus convaincante. »

Larry Holmes, Temple de la renommée

Wilder KO 7-8: «Deontay Wilder éliminera Tyson Fury au septième ou huitième round s’il fait ce que je sais qu’il peut faire, c’est-à-dire rester à l’extérieur, utiliser son jab, lancer cette main droite sur le jab. “

Colin Cloud, LIMITLESS chez The Mirage

Wilder KO: «Je prédis que Wilder gagnera par KO dans les trois premiers tours. Je prédis en outre que Tyson aura «dans la zone» en écoutant un Jay-Z classique, tandis que Wilder écoutera l’album «Lover» de Taylor Swift, parce qu’en fin de compte, il est à la fois amoureux et combattant.

Adam Kownacki, concurrent invaincu des poids lourds

Wilder KO 7: «Je vais avec Deontay Wilder, et je pense que ça va être un KO au septième round. Je pense que ce sera un match revanche similaire à celui avec Luis Ortiz, qu’il a arrêté au 10e tour la première fois et au 7e tour la deuxième fois.

«Wilder sera patient, attendra son ouverture, puis il livrera. Je pense que Wilder décroche la grosse main droite et que, cette fois, Fury ne se lève pas. “

Robert Garcia, entraîneur de Mikey Garcia

Fury W 12: «Je vois Tyson Fury gagner par une décision sur Deontay Wilder. Contrairement à la première fois, où il a été renversé deux fois, je pense que Fury se battra avec plus de prudence et qu’il gagnera une décision. “

Keith Thurman, ancien champion du monde poids welter unifié

Wilder KO: «Je vais avec Deontay Wilder, qui est l’un des puncheurs les plus dangereux de l’histoire de la boxe. Il y a quelque chose à propos de la première fois que vous entrez dans le ring avec un adversaire, le tout: “Je ne vous ai jamais vu; tu ne m’as jamais vu auparavant.

«Mais le fait est que Wilder connaît maintenant le mouvement, la vitesse et les tactiques de Tyson Fury, mais, bien sûr, Fury a la capacité de danser, de se déplacer et de changer. Mais tant que Wilder peut le suivre et bouger avec lui, je pense qu’il fera ce qu’il fait le mieux.

«Je crois que Wilder peut mettre fin au combat à tout moment, en visant cette main droite directement dans le tuyau, ce qu’il a fait à peu près lors du dernier combat. C’est un événement formidable, j’ai raté le premier, mais je serai présent à ce prochain et à une autre grande rivalité des poids lourds. Team BombZquad. ”

Matt Goss, 1OAK Las Vegas au Mirage

Fury W «Tellement fier de Tyson et de son état d’esprit et de toutes les batailles qu’il a gagnées à l’intérieur et à l’extérieur du ring. Respectez-vous massivement Tyson, d’un Britannique à l’autre, allez faire ce que vous faites le mieux, TCB. »

Mikey Garcia, ancien champion du monde en quatre divisions

Wilder KO 8: “J’ai Deontay Wilder qui élimine Tyson Fury au huitième round. Wilder sera beaucoup plus agressif qu’il ne l’était lors de leur premier combat. Wilder rattrapera Fury avec un gros tir au huitième round. »

Chef étoilé Michelin Akira Back, Chef de Yellowtail au Bellagio et Kumi à Mandalay Bay

Wilder KO 9: «Wilder dans un 9e round KO. Et après avoir assommé Fury, j’espère qu’il aura le temps de s’arrêter chez Yellowtail pour célébrer et avoir une chance avec moi. »

Ruben Guerrero, entraîneur de Robert Guerrero

Fury W 12: «Tyson Fury est beaucoup plus concentré dans ce combat. Il ne fait pas la fête comme il l’était, et il n’est pas allé au camp déformé. Il est devenu centré sur Dieu dans sa vie maintenant, donc je choisis Fury pour gagner par décision sur Deontay Wider. “

Jermall Charlo, champion du monde invaincu des poids moyens WBC

Wilder KO 10: «Deontay Wilder par KO au 10e face à Tyson Fury. Deontay doit établir le jab tôt pour se rapprocher, puis tourner la main droite à plusieurs reprises. »

Marcus Deegan, MC, Thunder de Down Under à Excalibur

Fury KO 2: «Après que Tyson Fury se soit levé comme un zombie d’entre les morts après ce renversement dévastateur lors de leur premier combat, cela montre que son cœur est au-delà de celui d’un humain normal. Cette fois-ci, je pense que Tyson Fury sera victorieux par KO au deuxième tour. »

Chris Colbert, champion par intérim des poids plume super WBA

Wilder KO 8: «J’ai l’impression que Tyson Fury est moins confiant pour ce combat, et je pense que Deontay Wilder va gagner par KO. Je voudrais voir Fury mener un combat helluva, mais je ne pense pas que cela se produira cette fois.

«Wilder a plus faim de revenir et de faire mieux dans ses matches, comme il l’a fait contre Bermane Stiverne et Luis Ortiz. Je ne pense pas que Fury aille plus loin que huit rounds cette fois. “

Paulie Malignaggi, ancienne championne du monde en deux divisions

Fury W 12: «J’ai l’impression que ce sera Tyson Fury aux points, mais c’est un combat entre les deux meilleurs combattants de la catégorie de poids.

“Il incombe à Deontay Wilder de faire les ajustements, alors que si Fury combat le même combat, les chances sont, il va probablement obtenir la décision.

«Je pense que Fury doit faire attention à ne pas s’attarder par endroits, mais Wilder ne peut pas simplement se battre en croyant qu’il peut tirer un coup et le faire sortir de là.

“Fury est un grand boxeur qui peut probablement être mieux à éviter le tir la deuxième fois parce qu’il sait à quoi il fait face.”

David Benavidez, invaincu WBC Super Middleweight World Champion

Wilder KO 11: «Je pense que Deontay Wilder élimine Tyson Fury au 11e round, mais je pense que ce sera un combat serré jusqu’à ce que cela se produise. Pourtant, je pense que Wilder gagne le combat.

«Je pense que Tyson Fury aura beaucoup de succès au début, mais qu’en fin de compte, Wilder le rattrapera avec cette grosse main droite et le mettra KO.»

Andy Lee, ancien champion du monde des poids moyens

Fury KO 2: «Tyson Fury peut gagner ce combat avec Deontay Wilder de la manière qu’il souhaite, que ce soit par un arrêt ou un KO ou une accumulation de punition aux points.

“Mais de la façon dont Fury regarde à l’entraînement, je dirai qu’il gagne par arrêt ou KO, et je dirai qu’il gagne au deuxième tour.

“Je suis un ancien combattant du Kronk Gym, et il est formé par [Emanuel Steward’s nephew Javon] SugarHill Steward, et vous savez ce que tous les combattants du Kronk Gym veulent – des KO. »

Anthony Dirrell, ancien double champion des super-moyens

Wilder KO 8: «Je choisis Deontay Wilder pour remporter le match revanche avec Tyson Fury, et je pense que cela se produira en huitième ou neuvième manche.

“Je crois juste que Wilder sera meilleur qu’il ne l’était lors du dernier combat, et vous pouvez simplement regarder son record de matches à revers contre Bermane Stiverne et Luis Ortiz.”

Terry Fator, Terry Fator: LA VOIX du divertissement au Mirage

Fury KO 4: «Je suis un grand fan de combat… c’est pourquoi je ne rate jamais un débat présidentiel. Ma prédiction – Fury en 4 quand Wilder touche le sol. »

Charles Martin, ancien champion du monde des poids lourds

Wilder KO 8: «Deontay Wilder va gagner par KO. Je pense que Tyson Fury sera plus fort que Wilder pour la plupart des manches, mais ensuite, il sera arrêté par cette puissante main droite au huitième. »

John Ryder, ancien champion intérimaire des super-moyens de la WBA

Fury KO: «Je pense que ce combat sera beaucoup plus explosif que le premier. Je crois que Deontay Wilder sentira que Tyson Fury ne peut pas lui faire de mal et ira chercher le KO très tôt et disparaîtra plus tard dans le combat. Tyson le fera sortir de n’importe où après le huitième round. »

Luis Ortiz, concurrent des poids lourds

Wilder W 12: «Deontay Wilder gagnera une décision sur Tyson Fury, qui viendra en respectant le pouvoir de Wilder et se méfiant de prendre une photo sur la base de toutes les preuves des combats précédents de Wilder avec moi, et de leur premier combat.

“En regardant ce que Wilder a pu faire avec moi pendant les rondes de championnat de notre premier combat et aussi beaucoup plus tôt que lors de notre deuxième combat, il va s’inquiéter de prendre une photo similaire, sinon, une locomotive arrive.”

Bermane Stiverne, ancien champion du monde poids lourd

Wilder KO: «Je pense que Deontay Wilder va éliminer Tyson Fury, c’est juste une question de quand il atterrit la main droite ou le crochet gauche et le termine.

«La puissance de Wilder l’a sauvé lors du dernier tour contre Fury la première fois, mais je pense que maintenant que Fury a goûté à la puissance de Wilder, je pense que cela doit être dans son esprit.

“Que ce soit le premier ou le dernier tour, tout comme Fury se débrouillait bien au premier combat, je pense que ça va être un KO pour Wilder.”

Michael Clift, «Barry Gibb», The Australian Bee Gees Show à Excalibur Hotel & Casino

Fury W: «Wilder viendra après Fury et tentera un gros coup de grâce, c’est son meilleur espoir. Fury attendra son temps et utilisera sa portée et son style maladroit pour porter Wilder et frapper quand il le verra fatigant. J’aimerais voir Wilder gagner mais je pense que Fury sera trop fort. Furie de gagner! “