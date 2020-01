Sugarhill reprend là où son oncle Emanuel Steward a commencé avec Tyson Fury

Nouvelles de boxe du monde 16/01/2020

📸 Mikey Williams

SugarHill Steward attend des feux d’artifice lorsque son combattant Tyson Fury affronte sa superstar Deontay Wilder au MGM Grand de Las Vegas.

Fury possède le statut de champion linéaire, tandis que le «Bronze Bomber» a réussi 10 défenses de son titre mondial WBC.

Pour la majorité, le duo est clairement deux meilleurs chiens de la division.

Le premier combat a vu le plus grand nombre de PPV pour un affrontement des poids lourds en Amérique depuis que Lennox Lewis a vaincu “Iron” Mike Tyson en 2002.

Steward sait une chose ou deux sur les grands combattants qui ont grandi autour de figures emblématiques telles que Thomas Hearns, Wladimir Klitschko et Lennox Lewis au Kronk Gym.

S’exprimant sur le prochain match revanche lorsque Wilder et Fury se sont affrontés à Los Angeles, Steward a déclaré: «Ce combat est l’un de ces combats que vous ne voulez pas manquer.

«Le premier était aussi à ne pas manquer. Je suis sûr que vous avez tous regardé la rediffusion. Vous avez ici deux grands champions qui s’affrontent.

«Les deux combattants ont quitté le ring toujours invaincus la dernière fois et voulaient toujours régler le magasin. Le 22 février, le score sera réglé. »

POIDS LOURD

La division des poids lourds est brûlante à la minute avec les combats potentiels du champion unifié Anthony Joshua, Andy Ruiz Jr., Dillian Whyte et Oleksandr Usyk.

Tout en reconnaissant son appréciation de la compétition pour Fury, Steward tient à reprendre d’où son défunt oncle «Manny» a commencé.

«La division des poids lourds est toujours la division la plus grande et la plus puissante de la boxe. Ce sera toujours le cas. Tout le monde veut voir les combattants lancer les gros coups.

«Wilder est l’un des frappeurs les plus durs de l’histoire et Tyson est l’un des meilleurs boxeurs. Je suis heureux de m’entraîner avec Tyson Fury.

«Cela fait une dizaine d’années que nous nous sommes entraînés ensemble. Il s’est entraîné avec moi et Emanuel Steward. Je suis ici pour terminer ce que Emmanuel a commencé. “

Kronk

À l’époque, Steward avait prophétisé la venue de Fury en 2015. Le Britannique a battu son propre protégé à Wladimir Klitschko.

L’entraînement avec le cousin Andy Lee, Fury et les deux stewards a tout de suite commencé. Mais à l’époque, en 2010, Fury avait une jeune famille et n’a pas pu rester à Détroit.

Fury est depuis passé de force en force malgré une longue absence du ring. Il reste invaincu à ce jour.