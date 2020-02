SugarHill Steward entre en scène

Publié le 21/02/2020

Par: Sean Crose

Il est difficile d’imaginer arriver avec une liste des cinq meilleurs entraîneurs de l’histoire de la boxe et de ne pas voir Emanuel Steward apparaître parmi cette poignée d’élites. Le maître de Détroit était si important que son décès en 2012 a secoué le monde du combat. Les meilleurs noms, de Thomas Hearns à Lennox Lewis en passant par Wladimir Klitschko, se sont tous tournés vers Steward pour obtenir des conseils, et ce pour n’en nommer que quelques-uns. Même si Steward est parti, son nom persiste, non seulement dans l’histoire de la boxe, mais sous la forme d’un SugarHill Steward, le neveu d’Emanuel, maintenant lui-même entraîneur avec lequel il faut compter.

Comme le souligne talkSport, le dernier commissaire en chef a été nommé Javan «Sugar» Hill jusqu’à tout récemment. “Il a changé de nom officiellement l’année dernière”, rapporte le journal, “expliquant que Manny était un père pour lui”. La vie du délégué syndical a également changé récemment à d’autres égards. Car il entraîne actuellement Tyson Fury, l’individu que beaucoup prétendent être le champion du monde des poids lourds linéaires – l’homme qui a battu l’homme qui l’a battu, remontant au moins au règne de John L Sullivan dans les années 1880- 1890. De plus, le match revanche de Fury avec Deontay Wilder, féroces titres de poids lourds WBC ce week-end au MGM Grand à Las Vegas dans l’un des combats les plus attendus depuis des années.

Lors d’une récente conférence téléphonique pour promouvoir le match de samedi, j’ai demandé à Fury de faire équipe avec le jeune commissaire. L’Anglais haut en couleur a été élogieux dans ses louanges: «C’est l’une des meilleures décisions que j’ai jamais prises», a-t-il déclaré à propos de son partenariat avec Steward. Bien que Ben Davis ait conduit Fury à un match nul lors de son célèbre premier match avec Wilder, Fury cherchait quelque chose de différent la deuxième fois. “J’avais un bon entraîneur défensif à Ben Davis”, a expliqué Fury. “J’avais besoin d’un entraîneur agressif.”

Ayant déjà travaillé au célèbre gymnase Kronk d’Emanuel Steward, SugarHill était quelqu’un que le poids lourd explosif connaissait déjà. “Je savais que nous nous entendions bien”, a déclaré Fury à propos de sa relation avec l’homme qui allait devenir son entraîneur. “C’est pourquoi je l’ai amené.” Fury est clairement impressionné par le travail que Steward a fait avec lui, tellement impressionné qu’il prétend qu’il va assommer Wilder ce week-end. Bien sûr, cela ne fait que parler, mais il convient de garder à l’esprit que la famille Steward est connue pour donner aux combattants du monde qui peuvent abattre des murs avec leurs poings.

Et, alors qu’Emanuel Steward sera toujours une inspiration pour son neveu, Fury lui-même indique clairement qu’il a également été touché par l’homme. “Ce n’était pas seulement physique là où il était génial”, a déclaré Fury à talkSport à propos du défunt entraîneur. «Il était doué pour communiquer avec un combattant et parler de combats.»

SugarHill a certainement de grosses chaussures à remplir – non pas qu’il ne soit pas à la hauteur.