Sullivan Barrera fermement résolu à s’attaquer à Sergey Kovalev à la fin de la quarantaine

RINGSIDE 23/04/2020

Samedi soir, Sullivan Barrera devait faire ou défaire. L’ancien challenger du titre mondial était censé affronter Sergey Kovalev le 25 avril dans un événement principal en streaming DAZN qui aurait été disputé avec un poids de capture de 180 livres.

Bien sûr, le coronavirus a stoppé tous les sports professionnels aux États-Unis de la mi-mars à au moins fin avril. Malgré l’incertitude quant au moment où le combat aura lieu, le poids lourd léger de 38 ans continue de s’entraîner dans l’espoir que le combat soit reporté à une date estivale.

«Ce combat signifie tout pour moi. J’ai combattu les meilleurs de la division mais c’est le plus grand combat pour moi. Plus grand que Andre Ward, ou (Dmitry) Bivol ou Joe Smith. C’est un combat qui aurait dû se produire il y a longtemps mais qui n’a jamais eu lieu », a expliqué Barrera.

La femme de Barrera a récemment donné naissance à Sullivan Jr., ce qui a donné à son père une motivation supplémentaire. L’ancien joueur amateur cubain sait qu’il est dans les dernières étapes de sa carrière et veut terminer sur une bonne note.

«C’est faire ou mourir pour moi. C’est un combat que je dois gagner et je sais que je vais gagner. J’espère que Kovalev s’entraîne toujours afin que nous puissions reporter cette date le plus tôt possible », a déclaré Barrera.

L’entraîneur Derik Santos a été très impressionné par le travail que Barrera a fait malgré qu’il n’ait pas de date de combat précise.

«Sully est très concentré. C’est un professionnel. Il avait un super camp et nous le gardons en forme et en grande forme. Ce sera la meilleure version de Sullivan que les fans aient vue. Nous avons le plan de match parfait pour vaincre le Krusher », a déclaré Santos.