Sur ‘The Bachelor’, Champagne Sadness et Hannah Brown’s Exit

Le deuxième épisode de The Bachelor parsemé de larmes lundi présentait deux sources principales de conflit. La première était la présence de l’ex de Peter, ancienne Bachelorette Hannah Brown, dont les sentiments persistants pour l’homme qu’elle a renvoyé chez lui après que leur stand à un moulin à vent se soit répandu dans sa saison et ont menacé de faire dérailler ses relations avec un nouveau groupe de filles. La seconde était une bouteille de champagne capricieuse, dont le débouchage a provoqué une cascade d’émotions qui a fait du manoir une zone de feu libre remplie de drames.

Bien que le cœur à cœur de Peter avec Hannah ait été le point culminant et le cliffhanger de la première de trois heures, leur conversation n’a conclu que six minutes dans l’épisode 2. “C’est vous qui m’avez dit non”, a déclaré Peter à Hannah, qui a repoussé le célèbre lui en faveur de Tyler et du doubleur-compositeur-interprète Jed. “Je ne vous ai jamais dit non.” Cette fois, cependant, Peter serait le seul à partir.

La semaine dernière, confronté à la révélation d’Hannah qu’elle avait encore des sentiments pour lui, Peter a proposé de rejoindre sa saison en tant que candidat, ce qui aurait été une rétrogradation sans précédent pour un ancien lead (qui dans ce cas était déjà en production sur Dancing With the Étoiles). Cela aurait également fait d’elle la résidente la plus détestée du manoir et gâché la prétention que les concurrents commencent sur un pied plus ou moins égal; si les autres femmes en voulaient à Kelley pour sa réunion à l’hôtel, elles auraient détesté Hannah pour avoir écrasé leur saison après avoir frôlé la finale de la sienne.

Cette semaine, Hannah a répliqué avec sa propre suggestion semi-sérieuse: “Égoïstement – allons prendre un vol.” Elle avait raison: il était égoïste de suggérer que Peter renonce à sa propre chance d’être célibataire et abandonne les femmes qui l’attendaient, tous s’étaient inscrits à un concours qu’ils pensaient être un combat loyal, pas un où Hannah hantait des rendez-vous en groupe comme le fantôme des relations passées. “Je ne sais pas quoi faire en ce moment”, a répondu Peter. Hannah s’assit sur ses genoux pour l’aider à se décider.

Pendant quelques secondes angoissantes, les deux se regardèrent dans les yeux, à quelques centimètres de bécoter, alors que nous regardions de manière voyeuriste à travers une porte ouverte. Puis Peter s’est éloigné, déclarant: «Je ne peux pas faire ça», et ajoutant, comme pour s’énerver, «je vais revenir vers les filles.» La saison a été sauvée, et Hannah, qui a dit: « Ce n’était pas censé se passer de cette façon », avait repris le dernier d’une longue série de L. Il s’avère que le fait de vider un gars à la télévision nationale peut le rendre réticent à vous reprendre.

Bien qu’Hannah n’ait pas dissipé les doutes de Peter quant à la raison pour laquelle elle le voulait, Peter a admis qu’il avait été tenté de suivre sa suggestion. (Certes, il ne faut pas beaucoup pour tenter Peter de voler.) Mais refuser son offre était facile par rapport à son prochain défi: dire aux femmes consentantes qui ne l’avaient pas largué qu’il annulait le reste de leur date pour se regrouper à partir de le tête-à-tête avec son ex. Même le soulagement de ne pas avoir à partager les histoires de sexe embarrassantes qu’ils avaient passées la dernière heure à répéter n’était pas suffisant pour désamorcer leur frustration face à la volonté de Peter de laisser Hannah jouer un rôle si important. Comme Alexa a demandé plus tard, à juste titre, “Comme, à quoi pensiez-vous?” Cela n’a pas aidé que le visage de Peter soit encore couvert de paillettes d’Hannah même après son départ, un rappel visuel de la prise qu’elle avait sur son cœur.

Bien qu’il ait semblé gagner les femmes au rassemblement ce soir-là avec son charme et ses excuses franches et fréquentes – même Natasha, qui ne le laisserait pas aussi facile que Mykenna, l’a réchauffé après un certain temps – on se demande si le spectre de Hannah, sinon sa forme physique, se profilera pendant le reste de la saison. Peter a proclamé: «Je vais de l’avant et Hannah B. est dans le passé», mais ce passé n’est soudainement qu’un après-midi pleurant derrière lui. Il n’y a pas de meilleure stratégie de rebond que d’être célibataire: être entouré de belles femmes qui vous veulent est probablement un très bon moyen de passer de celui qui n’était pas sûr. Mais au fond de leur esprit, certaines femmes sceptiques peuvent se demander si un gars qui avait des sentiments pour Hannah après le début de la saison sera vraiment prêt à forger une nouvelle connexion à vie quand elle se terminera.

Le plus gros boeuf: le «scandale du champagne»

À peine Peter avait-il esquivé la balle de Hannah B. qu’un autre ancien concurrent du concours avait décidé d’aggraver sa semaine. Avec la question de la disponibilité émotionnelle du Bachelor temporairement suspendue, le spectacle est revenu à l’affaire des querelles entre les candidats. Le grand événement de cette semaine a été le «scandale du champagne», qui a peut-être été l’un des conflits les plus insensés de l’histoire de la série. (Et sur cette série, cela dit quelque chose.)

Le conflit sur le baccalauréat est souvent amplifié par l’alcool, mais la bouteille elle-même n’est généralement pas l’instigatrice. Cette semaine, ça l’était. La drapière professionnelle Kelsey, toujours encline à ne pas parler à Peter autant qu’elle l’avait espéré le soir de l’ouverture, prévoyait de rattraper le temps perdu lors du deuxième cocktail en orchestrant un rendez-vous romantique au cours duquel elle apporterait une bouteille de champagne elle épargnait pour une occasion spéciale depuis plus d’un an. Au moins certaines des autres femmes, impressionnées par l’incroyable retenue dont elle avait fait preuve durant son année d’abstention de champagne, semblaient soutenir le plan, mais tout le monde n’était pas au courant. Alors que Kelsey étalait une couverture et allumait les bougies qu’elle avait rangées autour de la bouteille sur la glace, Mykenna s’est envolée avec le célibataire, contrecarrant le plan de Kelsey de tirer Peter de côté.

Dans la tradition ancestrale des concurrents, Kelsey a choisi de répondre à une pénurie de temps avec le baccalauréat en continuant de ne pas parler avec le baccalauréat et en suscitant plutôt le drame. Lorsque Mykenna est revenue, Kelsey – qui ressemble à un croisement entre Busy Philipps et Megyn Kelly – l’a confrontée. «J’ai l’impression qu’il y a un manque de respect, et il y a… et vous m’avez manqué de respect», at-elle déclaré d’une rage inarticulée, accusant Mykenna de saboter intentionnellement ses plans de pique-nique au champagne. Comme toujours, le différend était centré sur un grief concernant le temps inéquitable: Kelsey n’était pas à la date du groupe, alors que Mykenna, qui était, avait parlé à Peter ce soir-là. Dans l’esprit de Kelsey, cela a fait de Mykenna un serpent, qui, selon elle, est «mon animal le moins préféré».

C’était déjà une réaction excessive. D’une part, Mykenna ne savait peut-être pas ce que Kelsey avait en tête. D’autre part, la plupart des plaintes concernant le temps d’un cocktail surviennent lorsqu’un concurrent qui a déjà une rose prend du temps à ceux qui n’en ont pas, ou lorsqu’un concurrent revient pour une deuxième ou une troisième conversation le même soir (comme Hannah Ann l’a fait la semaine dernière). Mykenna n’avait pas de rose et elle n’avait pas parlé à Peter depuis la veille. Par convention de baccalauréat, elle avait bien le droit de le voler.

Alors que Kelsey ragoûtait, des têtes plus calmes tentaient de la rabaisser comme on le ferait pour un preneur d’otage armé. “Parlons de votre champagne”, a déclaré Alayah dans des tons calmes et apaisants, en retouchant le correcteur de Kelsey. “Vous étiez tellement excité à ce sujet.” Mais le pire était encore à venir. Alors que Kelsey était assise et attendait l’ouverture parfaite avec Peter pour se présenter – surtout, laissant l’endroit qu’elle avait jalonné sans surveillance, un mouvement qui s’est retourné contre The Bachelor auparavant – une pop fatidique a fait écho à travers le cocktail, produisant la même stupéfaite le silence qu’on imagine peut avoir suivi le coup de feu qui a tué Franz Ferdinand.

Ce son ne pouvait provenir que d’une bouteille de champagne sautée. Mais quelle bouteille de champagne? Kelsey, traînée par une suite de soldats de la paix en herbe, se dirigea vers la scène du crime. Là, ses soupçons se sont confirmés: sa bouteille chérie avait été violée, et une rivale était sur le point de goûter le nectar pétillant qu’elle avait attendu si longtemps pour savourer. Le coupable: Hannah Ann.

Sans voix avec colère, Kelsey s’éloigna pour crier le correcteur qu’Alayah avait retouché et refusa de voir Peter quand il alla la voir. Puis elle est retournée pour affronter et maudire Hannah Ann – qui était toujours assise avec Peter – l’accusant de falsifier intentionnellement ses plans de champagne (ce qu’elle a nié avec véhémence). Peter a essayé de lisser la situation en emmenant Kelsey dans un deuxième endroit où boire du champagne ailleurs sur le terrain, ce qui avait apparemment causé la confusion. Juste au moment où il semblait que la situation pouvait être contenue, la tragédie a de nouveau frappé. Tout d’abord, Kelsey a renversé le seau qui contenait le champagne, mais la bouteille ne s’est pas cassée. Quelques instants plus tard, elle aurait souhaité que ce soit le cas, quand sa tentative de boire dans la bouteille s’est retournée contre lui et que le champagne a pulvérisé sur son visage.

Après avoir en quelque sorte gardé le contact pendant sa confab avec Peter, Kelsey a déchargé Hannah, la qualifiant de fausse, “calculée” et d’une jolie princesse. La réaction de Hannah – «Je reconnais vos sentiments» – a provoqué Kelsey davantage. Bien que l’explication d’Hannah ait fait croire que la confusion était une erreur compréhensible, Kelsey ne pouvait pas être convaincue qu’Hannah n’avait pas comploté contre elle. Même après avoir survécu de peu à la cérémonie des roses, Kelsey ne pouvait pas se résoudre à porter un toast, ne se faisant pas confiance pour la traverser sans reprendre sa diatribe. Trouvant une occasion de tordre le couteau, Hannah a fait le toast à la place.

L’inconvénient du duel qui a défini l’épisode 2 est qu’il n’y avait pas beaucoup de temps pour quoi que ce soit ou pour quelqu’un d’autre (y compris un rendez-vous individuel). Pas étonnant qu’ABC ait inclus un long teaser pour le reste de la saison (Costa Rica! Chili!) Pour nous rappeler que ce spectacle ne se résume pas à du pétillant et du swag de défilé de mode. “Je ne regarderai plus jamais le champagne de la même manière”, a déclaré Hannah vers la fin de l’épisode. Nous non plus, Hannah. Nous non plus.

La plus grande erreur stratégique: snitching sur Kelsey

Bien qu’Hannah ait été la victime apparemment innocente de la réponse irrationnelle de Kelsey à Champagne-gate, elle s’est attiré d’autres ennuis en essayant de renvoyer Kelsey chez elle plutôt que de laisser Kelsey continuer à creuser sa propre tombe. Hannah est allée dans le cocktail en discutant un grand jeu de laisser passer les temps passés: “Je ne vais pas laisser quelque chose du passé, quelque chose d’hier, ruiner aujourd’hui”, a-t-elle annoncé avant son temps privé avec Peter, ajoutant: “C’est un nouveau jour, et vous devez avoir une nouvelle perspective pour aller de l’avant. »Dans son esprit, la meilleure façon d’aller de l’avant était évidemment d’essayer de faire démarrer Kelsey, car elle a dit à Peter – non sans raison – que elle s’était sentie intimidée par Kelsey, ce qui aurait pu être un motif de licenciement.

Kelsey a résisté à l’agression de Hannah en éclatant (encore une fois) en larmes, niant qu’elle avait intimidé Hannah et affirmant qu’elle avait déjà été victime d’intimidation elle-même. Peter, qui n’aurait probablement pas dû garder Kelsey à la cérémonie des roses – même si Hannah était une «voleuse de champagne», la réponse de Kelsey aurait toujours été disproportionnée – a commis une autre erreur en demandant à Kelsey si elle avait intimidé Hannah, pas à propos de ce qu’elle avait dit à Hannah. Le premier est une question d’opinion et de perception; ce dernier est une question de fait. Si Peter avait insisté sur Kelsey pour savoir si elle avait dit les choses qu’Hannah avait prétendu avoir dites, elle aurait dû mentir ou, en disant la vérité, corroborer par inadvertance le récit d’Hannah.

Hannah a été une pionnière dès le début, et lors de la semaine 2, elle a consolidé ce statut, remportant le défilé de mode et se méritant des points de sympathie pour avoir subi le plus gros de la colère de Kelsey. Si Hannah avait pris la grande route, Kelsey se serait probablement éliminée. En l’état, Hannah a non seulement donné à Kelsey une autre raison de la cibler, mais a également permis à Kelsey de semer le doute dans l’esprit de Peter au sujet du compte de Hannah. On pourrait penser que Kelsey ne durerait pas longtemps, mais elle déclare son amour pour Peter dans le teaser, ce qui suggère qu’elle peut rester un moment. Hannah aurait probablement dû garder sa poudre sèche.

Alliance la moins agréable: Kelsey et Victoria F.

Kelsey et Victoria F. sont à peu près à égalité en tête du total des larmes versées, bien que pour des raisons différentes: Victoria était contrariée de ne pas être le centre d’attention, tandis que Kelsey était contrariée d’être le centre d’attention indésirable. Ils font un appariement étrange: Kelsey crie et Victoria chuchote; Kelsey passe souvent en mode d’attaque, et Victoria se décrit comme «douce et timide». Malgré ces différences, le duo s’est lié, à la fois parce qu’ils semblent manquer de confiance en eux et parce qu’ils ont également «fini» la vie de célibataire. Lorsque vous éprouvez des difficultés, le compagnon le plus réconfortant peut parfois être l’autre personne la plus misérable, aussi petite soit-elle. Et lorsque vous aurez aliéné tout le monde autour de vous, vous vous confierez au premier visage amical que vous pourrez trouver.

Meilleur placement de produit: révolution

Normalement, les candidats à une date de groupe concourent pour le temps supplémentaire avec le baccalauréat; le gagnant gagne une audience privée, ou peut-être un repas individuel. Cette semaine, les candidats ont concouru pour une fortune en vêtements gratuits, et si Peter a fait attention, eh bien, c’était un plus. La gagnante du défilé de mode, qui a été jugé par Janice Dickinson, Carson Kressley et une dirigeante de Revolve, avait droit à «tout dans le placard Revolve», ce qui s’est traduit par une valeur de 40 sacs à provisions de vêtements évalués à «des milliers et des milliers» de dollars. Pas étonnant que Victoria ait été si triste de terminer deuxième! Pendant quelques minutes, une marque de mode m’a fait me demander si les bonnes raisons étaient avant tout dans l’esprit de quelqu’un.

Candidat avec qui je voudrais le plus regarder le baccalauréat avec: Tammy

Pour la deuxième semaine consécutive, Tammy l’a racontée telle qu’elle était, décrivant Kelsey comme «émotionnellement instable» et déclarant: «J’espère que Peter est assez intelligent pour voir qu’elle est un bordel chaud et qu’elle doit rentrer à la maison.» (Il ne l’était pas. C’est Tammy qui a qualifié le conflit Hannah-Kelsey de «crise du champagne», et même si elle semblait ravie du drame, elle est restée en grande partie hors de la mêlée et a évité de s’aligner des deux côtés.

Ma femme est de Syracuse et était dans le réservoir pour Tammy depuis le début, mais son esprit vif m’a aussi séduit. Tammy semble assez difficile pour gagner une guerre des mots avec n’importe qui, mais jusqu’à présent, elle a été trop intelligente pour se laisser entraîner dans des batailles verbales. Ce qui n’est pas encore clair, c’est si Tammy – que Chris Harrison a qualifié de «badass» – a fait une impression sur Peter, ou si le sens de la perspective qui fait d’elle une commentatrice incontournable lorsque les producteurs ont besoin de quelqu’un pour résumer une situation le fera. plus difficile pour elle de s’engager pleinement dans la lutte pour l’affection de Peter. C’est un signe de bon sens quand une candidate reste ancrée dans la vie à l’extérieur, mais à un moment donné, elle devra passer de l’évitement de l’attention pour des raisons ridicules à l’attention pour des raisons positives.

Aspect le plus ivre: Madison

Ironiquement, le concurrent le plus bourdonnant de l’épisode 2 n’était pas l’une des figures centrales de Champagne-gate. Le sosie de Rose Leslie, Madison, la résidente la plus authentique et la plus réelle du manoir, semblait également être celle qui avait abusé.

Peut-être que Madison était encore au sommet de devenir un membre de facto du clan Weber la semaine dernière, que Peter a commémoré via une photo encadrée. Après sa rencontre avec toute la famille de son petit-ami lors d’un premier rendez-vous, Madison méritait certainement un verre ou trois.

Lift and Carry de cette semaine: Mykenna

Le mouvement de prédilection de Peter consiste à soulever son partenaire de verrouillage des lèvres sur la surface horizontale la plus proche. La semaine dernière, il a hissé Kelley sur un comptoir de bar pour obtenir un angle de maquillage plus optimal. Cette semaine, c’est Mykenna qui a été levée en l’air. Tout comme elle a commencé à dire: «Je suis heureuse que, comme, j’ai pris ça, comme …» Peter a décidé qu’il était temps pour un décollage imprévu.

Sieste la plus furtive: Alexa

Vous avez peut-être été floue, Alexa, mais ne pensez pas que nous ne vous avons pas vu faire quelques clins d’œil pendant que Peter parlait à Kelsey à la fin de la nuit.

Les expressions faciales peuvent être trompeuses, mais jusqu’à présent, Alexa a semblé être la candidate la moins intéressée. Compte tenu de la stupidité de la porte de Champagne, elle a raté un spectacle si elle faisait une sieste pour un cocktail.

