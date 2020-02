Surprenant Wilder vs Fury II Pay-Per-View dévoilé aux États-Unis et au Royaume-Uni

Phil Jay 16/02/2020

Les prix à la carte ont été révélés pour le match revanche Deontay Wilder vs Tyson Fury qui aura lieu au MGM Grand ce samedi soir.

Wilder et Fury se rendent à Las Vegas pour la semaine de combat mardi, effectuant leurs grands arrivages sur le Strip de renommée mondiale avant quelques jours de devoirs médiatiques.

Télévisé sur FOX et ESPN aux États-Unis, les prix PPV ont été abaissés par rapport à l’affrontement d’origine de décembre 2018.

Les ventes de 450 000 pour le tirage controversé mais passionnant ont conduit à une baisse de 84,99 $ à 79,99 $. Non-HD vient à 69,99 $.

En ce qui concerne la partie britannique de l’émission, BT Sport Box Office a décidé d’imiter Sky Sports avec une augmentation.

Le récent affrontement d’Anthony Joshua avec Andy Ruiz Jr.a vu Sky tester les eaux à 24,95 £. Le mouvement s’est retourné contre Joshua contre Ruiz II qui n’a pas réussi à battre le record de tous les temps.

Malgré cela, BT Sport a emprunté la même voie.

L’affrontement de Joshua avec Wladimir Klitschko reste le principal gagne-pain britannique des ventes pendant la semaine de combat. Mais en tenant compte des ventes totales et Joshua vs Joseph Parker ouvre la voie.

Les projections d’environ deux millions d’achats, comme l’a déclaré le promoteur de Top Rank, Bob Arum, semblent un défi de taille. Cela tient compte du déroulement du concours initial.

En ce qui concerne le Royaume-Uni, quelque chose autour d’un million ou plus serait un succès considérable, compte tenu du prix.

VENDU

Les billets pour la bataille sont maintenant à guichets fermés avec des billets à partir d’environ 500 $ sur les sites de revente. Arum a déclaré à WBN que le circuit fermé récemment augmenterait considérablement ses revenus.

Le Strip de Vegas est illuminé par une frénésie Wilder vs Fury II pour ce qui sera le plus grand combat des poids lourds depuis près de deux décennies. Certainement le plus grand du Nevada depuis le fameux «Bite Fight» entre Evander Holyfield et Mike Tyson en 1997.

Les fans ont attendu longtemps pour voir deux grands noms de l’ère moderne se faire face. C’est un affrontement qui a certainement captivé l’imagination du public.

Le coup d’envoi intervient en quelques heures seulement lorsque les boxeurs ont frappé l’entrée du MGM pour leurs obligations et leurs activités.

Roulez mardi. Apportez plus de drame.

