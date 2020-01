Telli Swift révèle ce que Tyson Fury a déclaré à Deontay Wilder en tête-à-tête

Nouvelles de boxe du monde 14/01/2020

📸 Mikey Williams

Tyson Fury était à la hauteur de ses jeux d’esprit habituels alors que le Britannique se retrouvait face à face avec le vieil ennemi Deontay Wilder lundi à Los Angeles.

La paire de brutes lourdes invaincues exprime ses pensées dans une pause du camp avant leur revanche du 22 février à Las Vegas.

Fury a promis d’éliminer Wilder lors de la procédure, déclarant le deuxième tour comme sa cible. Mais lors du face-à-face, Fury a utilisé des méthodes alternatives pour dissiper Wilder.

La fiancée de Wilder, Telli Swift, est sur scène aux deux carrés. On entend Fury dire: «Je me trompe absolument» à Wilder. Swift a ensuite répété ces mots dans un clip vidéo publié sur sa page Instagram.

Tout se réchauffe bien alors que Wilder et Fury ont échangé plusieurs barbes lors d’une conférence de presse organisée à la hâte.

«Il s’agit d’un combat majeur pour le public et tout le monde devrait être excité. Ce n’est pas mieux que ça », a déclaré Wilder.

«Deux géants et deux champions, tout est en jeu pour le divertissement de tous. Nous laissons tout sur le ring pour voir qui est le roi. “

Fury a déclaré: “Quand je le ferai revenir, je vais lui faire ressentir la fureur.

«Je n’ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de toute ma vie. Aussi sûr que j’étais ce matin de mettre ce costume.

«À cent pour cent, il ne peut pas gagner. Il a une chance de puncheur comme tout le monde. Je suis beaucoup plus nette et plus en forme maintenant. Je suis prêt à gronder en ce moment. je

“J’espère qu’il s’entraîne dur et va dormir en pensant à moi.”

BILLETS ET INFO

Le match revanche tant attendu des titans poids lourds est fixé. Le champion invaincu de la WBC Deontay “The Bronze Bomber” Wilder et le champion de la lignée invaincue Tyson “The Gypsy King” Fury poursuivront leur rivalité sur le ring le samedi 22 février en direct du MGM Grand Garden Arena de Las Vegas dans un historique FOX Sports conjoint. PPV et ESPN + PPV.

Les tickets sont en vente maintenant. Ils peuvent être achetés sur www.mgmgrand.com ou www.axs.com. L’événement est promu par BombZquad Promotions, TGB Promotions, Top Rank et Frank Warren’s Queensberry Promotions. Une présentation Premier Boxing Champions.