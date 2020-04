Teofimo Lopez sur Vasiliy Lomachenko: “J’ai hâte de lui couper la tête”

Publié le 13/04/2020

Par: Hans Themistode

Il n’y a absolument aucun amour perdu entre la titlist IBF Lightweight Teofimo Lopez et le champion unifié Vasiliy Lomachenko.

Le trash talk n’est pas vraiment rare dans le sport de la boxe, mais la plupart du temps, c’est juste la langue et la joue. Un moyen de faire monter les fans sur la violence qui va se produire dans le ring. Mais dès que le poing cesse de voler, le respect et les câlins s’ensuivent.

Cela étant dit cependant, ne vous attendez à rien de tout cela quand ils s’affrontent sur le ring.

«Je vais prendre du plaisir à le mettre KO et ne ressentir aucun remords», a déclaré Lopez. “C’est ça. Je n’aime pas personnellement le gars. Avec Richard Commey, j’ai aimé le gars mais j’ai fait ce que je devais faire. Il y a des affaires et ensuite des affaires personnelles. Ici, c’est personnel. Je n’aime simplement pas le mec. Je n’aime pas comment il dit les choses et je n’aime pas comment il est. Quand ce jour viendra où nous nous battrons, je ne peux pas attendre. J’ai hâte de lui faire tomber la tête et c’est juste ça. “

Lomachenko (14-1, 10 KO) peut donner l’impression qu’il est un gars arrogant. Peut-être même arrogant boardline. Mais avec deux médailles d’or autour du cou, des titres mondiaux dans trois divisions différentes et un record amateur qui n’a pas vraiment de sens à 396-1, si Lomachenko se révèle arrogant, il semble avoir une raison.

Quoi qu’il en soit, Lopez (15-0, 12 KO) pourrait se soucier de ses réalisations et du respect qu’il a de presque tout le monde dans le monde de la boxe. Il n’aime pas le gars.

«C’est le look, la façon dont il se présente, la façon dont il est. Je ne sais pas ce que c’est. Vous avez déjà vu quelqu’un que vous venez de regarder et vous dites: «Mec, je veux les frapper au visage»? Peut être pas. C’est peut-être juste une affaire de moi. Je ne comprends pas grand-chose, il y a des gens avec qui je peux vibrer, me détendre et sortir. Mais il y a des gens que je ne peux pas et ils m’ennuient, ils me dérangent juste en leur présence dans la même pièce. “

“Mon énergie n’aime pas son énergie. Ça a juste commencé à grossir et j’ai vu comment il était pour les autres. J’étais genre, “F— ce gars, personnellement.”