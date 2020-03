Teofimo Lopez vs Vasiliy Lomachenko pourrait avoir lieu à la fin de l’année

Posté le 21/03/2020

Par: Hans Themistode

Il était une fois, le calendrier de boxe était rempli de certains des matchs intéressants possibles.

WBC et le champion Lineal Heavyweight Tyson Fury et Deontay Wilder se dirigeaient vers un troisième affrontement l’un contre l’autre. Les anciens champions du monde Super Lightweight Regis Prograis et Maurice étaient également sur le dossier de boxe. Même un super combat féminin entre la championne incontestée des poids légers Katie Taylor et la championne de huit divisions Amanda Serrano était également au programme.

Ces combats susmentionnés, combinés à de nombreux autres, devraient faire de l’année 2020 l’une des plus mémorables de la mémoire récente. Pourtant, avec tant de concours sur le programme de boxe, il y en avait un qui semblait se tenir au-dessus des autres. Un match d’unification léger contre le champion unifié Vasiliy Lomachenko et la titlist IBF Teofimo Lopez.

À l’origine, les deux devaient se faire face avec tous les billes en jeu le 30 mai, mais avec cette pandémie mondiale due au coronavirus, le champion IBF est presque sûr que cela ne se produira pas à la date initiale.

“Ce ne sera plus le 30 mai”, a déclaré Lopez. “Ce sera une toute nouvelle date. Tu dois y penser. Ils ont renvoyé Lomachenko chez lui en Ukraine. Et généralement, nous en tant que combattants, nous nous préparons dans un délai de deux mois, ce qui serait le cas actuellement. Ils ne savent pas quand cette chose sera finie. Ça pourrait être fini en avril, et puis tu dois penser que ça serait repoussé à juin. “

“Quoi qu’il en soit, mettez deux, peut-être 2½ mois [after] ce temps. Certaines personnes attendent septembre ou octobre, voire novembre. Ils s’attendent à ce que Wilder-Fury se produise en octobre et novembre. Même chose avec Loma-Lopez. Nous devons juste attendre et voir, honnêtement. “

Jusqu’ici, ça a été une folle carrière de quatre ans pour Lopez. Quand il est entré en scène pour la première fois en 2016, non seulement il était un artiste à élimination directe, mais il était aussi un grand bavard. Cela ne lui a peut-être pas valu une tonne de fans, mais cela lui a valu une ceinture de champion à seulement l’âge de 22 ans. Mais cela ne suffisait pas.

Pendant des années, Lopez et son père / entraîneur ont appelé à un concours contre Vasiliy Lomachenko. Un combattant qui peut n’avoir que 15 combats à son actif, mais qui est surtout connu comme le meilleur combattant du monde, indépendamment des classes de poids.

Une tête qui tourne, une mâchoire tombante, puis le champion Richard Commey lui a donné exactement ce qu’il voulait.

Le Coronavirus a peut-être mis l’ensemble du paysage de la boxe dans une situation sombre, mais Lopez pense toujours que c’est juste une question de savoir si, pas quand ils se battent.

“Je crois que le combat sera fait”, a déclaré Lopez. “C’est juste quand maintenant. Nous avons eu le 30 mai. Ça allait être la date, mais maintenant ça a été reporté. Maintenant, nous sommes vraiment assis, attendant que cela disparaisse ou ralentisse. Que tout le monde reste à l’intérieur. N’aggravons pas les choses et essayons d’empêcher que cela ne devienne ce qu’il est déjà. Mais cela finira par se produire cette année. Qui sait? En automne, peut-être en hiver encore. C’est la seule chose maintenant. “

“Nous approchions du camp”, a expliqué Lopez. «Mais évidemment, cela s’est produit, et ils ont renvoyé Lomachenko chez sa famille, ce que je comprends parfaitement. Dans des moments comme ceux-ci, vous voulez être aussi proche que possible de votre famille. Mais une fois que cela a disparu, nous pouvons relancer le ballon et faire en sorte que le combat se produise. De toute évidence, les fans gagnent lorsqu’ils voient ce combat en action. Même les médias, vous allez adorer ça. C’est la chose qui m’excite le plus, que je sais que tant de gens vont regarder ce combat quand ça arrivera. La seule chose maintenant, c’est que tout le monde soit d’accord et fasse en sorte que le combat se produise. »