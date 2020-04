Terence Crawford aboie à l’idée de prendre moins en cas de pandémie: «Tu dois me payer»

Publié le 21/04/2020

Par: Hans Themistode

Alors que la plupart des habitants du monde pleurent à cause de la pandémie actuelle, le champion WBO Welterweight Terence Crawford crie pour lui montrer l’argent.

Boxer à l’intérieur d’un lieu vide n’est pas idéal. Mais ce pourrait être le seul moyen pour le sport de revenir assez rapidement. Il y a quelques mois à peine, les boxeurs professionnels gagnaient plus d’argent que jamais. Mais la distanciation sociale n’équivaut à aucun fan lors d’événements, et aucun fan lors d’événements ne rapporte moins d’argent.

La pensée de son chèque de paie moins que d’habitude n’a même pas traversé l’esprit de Crawford.

En fait, son promoteur Bob Arum devra sortir le chéquier et écrire quelques zéros supplémentaires s’il s’attend à voir sans doute son meilleur combattant entrer sur le ring sans fans.

“Si cela devait arriver, alors ils doivent me payer plus”, a déclaré Crawford lors d’une interview pour Chris Mannix sur Sports Illustrated. «Vous savez, ils doivent me payer plus. Combattants de mon statut et de mon niveau, nous sommes également payés pour les personnes qui y viennent. Donc, vous savez, si je ne peux pas être payé par les gens qui viennent, alors je vais devoir être payé d’avance. “

Si Crawford se retrouvait dans une autre profession, il serait peut-être disposé à acquiescer. La boxe est un sport basé sur le divertissement. Mais c’est aussi le problème. Et il n’y a tout simplement aucun moyen d’amener Crawford à prendre ce genre de risque pour moins d’argent.

“Tu sais, tu dois me payer, tu sais, pour aller là-haut et faire ce que je fais parce que ce n’est pas gratuit. Tout comme les gens doivent payer, vous savez, pour faire autre chose dans le monde. Vous savez, vous devez nous payer des combattants parce que, vous savez, nous prenons un gros risque et [a] risque pour la santé en même temps. Vous savez, vous ne pouvez pas jouer à la boxe. Un faux mouvement et vous pouvez être six pieds [deep]. “

«J’ai pris moins d’argent, vous savez, presque toute ma carrière, vous savez. Tout simplement parce que je savais où j’essayais d’aller et ce que j’essayais d’accomplir. Donc, vous savez, nous avons dépassé cette partie [of my career]. “

Des mots comme insensible, avide d’argent et gourmand sont actuellement lancés en direction de Crawford. Mais un peu comme sur le ring, sa défense est imprenable, et son objectif est toujours de gagner.

“Je vais être prêt. Comme je l’ai dit, quoi que ce soit, je vais être prêt. “