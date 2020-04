Terence Crawford estime que la critique de son curriculum vitae est injuste

Publié le 18/04/2020

Par: Hans Themistode

Terence Crawford est très respecté. Et pourquoi pas?

Il détient actuellement un record invaincu à travers 36 combats en carrière, il a également remporté des titres mondiaux dans trois catégories de poids différentes, y compris la division des poids mi-moyens.

En bref, il n’y a pas de liste livre pour livre crédible qui ne porte pas son nom en haut. Mais cela étant dit, il reçoit également une tonne de critiques.

Crawford a peut-être 12 ans d’expérience à son actif, mais il ne semble pas encore avoir ce moment de signature.

Vous savez ce que c’est vrai? Une sorte de fête de sortie. Tous ses contemporains en ont et cela ne convient pas à Crawford.

Avant que le champion unifié des poids welter Errol Spence Jr ne devienne une star du livre pour livre, il avait son propre moment de signature. Cela est bien sûr venu en 2017 lorsque Spence s’est rendu dans la cour arrière de Kell Brooks à Sheffield en Angleterre pour lui retirer son titre IBF. Shawn Porter a eu son moment en 2013, quand il a remporté son propre titre contre l’ancien champion Devon Alexander. Danny Garcia est venu un an plus tôt en 2012 aux dépens d’Amir Khan.

Il n’est pas nécessaire de répéter le moment de signature de chacun. Le fait est que la majorité des combattants de niveau élite en ont. Cependant, Crawford ne le fait pas.

Sans faire face à une opposition accrocheuse, les fans ont clairement fait savoir que Crawford devait intensifier ses efforts. La critique dirigée contre lui n’est cependant pas un gros problème. Rendez-le juste.

“Je veux tous les combats dans lesquels les fans veulent me voir”, a déclaré Crawford. «Ce n’est ni en mon pouvoir ni entre mes mains de faire en sorte que ces combats se produisent. Donc, la seule chose que je puisse faire est de combattre les combats devant moi. Et en faisant cela, je reçois beaucoup de négativité et de contrecoups sur les adversaires contre lesquels je me bats. Ensuite, les gens disent: “Oh, eh bien, il ne combat personne.” Ou, Il se bat contre ce gars, il se bat contre ce gars. “

«Mais en même temps, personne ne parle des combattants que les autres combattants combattent. Vous savez, et cela montre juste le calibre de combattant que je suis, pour faire paraître un bon combattant moyen et pour les médias et les gens de déclasser les combattants que je combat, parce que je suis si bon. “

Les combats avec Danny Garcia, Shawn Porter et Keith Thurman sont un rêve de combat pour les fans. Mais une confrontation d’unification avec Spence est dans l’esprit de tout le monde. C’est dans l’esprit de Crawford aussi, mais plus encore vers le bac.

“Je ne veux même plus entretenir ce combat, essentiellement dans le but d’attendre jusqu’à son retour”, a déclaré Crawford. “Vous savez, beaucoup de gens me reprochent de ne pas avoir fait le combat, alors que je n’ai aucun contrôle pour le faire.”

Spence vs Crawford a une impression de Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao. Cette confrontation a bien sûr eu lieu plusieurs années trop tard. Il reste encore un peu de temps à Spence et Crawford avant qu’il ne devienne douloureusement clair que cela n’arrivera pas. Mais alors que les fans ont collectivement croisé les doigts dans l’espoir que cela se produise, Crawford s’en foutait.

“Peut-être que nous le ferons”, a déclaré Crawford. “Peut-être que non.”