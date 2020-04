Terence Crawford menace de montrer à Jermell Charlo «Qui est le vrai roi de la jungle»

Publié le 14/04/2020

Par: Hans Themistode

Le champion WBO Welterweight Terence Crawford a été lié à quelques noms au cours de sa carrière.

Errol Spence Jr, Manny Pacquiao, Danny Garcia et plus récemment, Keith Thurman. Les liens vers ces noms ont du sens, car ils sont tous dans la même division de poids et en dehors de Thurman, ont un peu d’histoire avec Crawford.

Manny Pacquiao a passé plusieurs années à être promu par Bob Arum, le même homme qui fait actuellement la promotion de Crawford. Et bien que les rumeurs d’une lutte entre eux aient toujours été répandues, elles ne se sont jamais concrétisées. Danny Garcia et Crawford ont partagé deux rencontres entre les amateurs. Errol Spence Jr, avant tout, est lié à Crawford car ils sont largement considérés comme les deux meilleurs de la division des poids mi-moyens.

Thurman est un peu un nouveau nom, mais néanmoins un combat entre eux est possible.

Pourtant, avec une quantité apparemment infinie de noms à choisir, Crawford a tourné son attention vers une nouvelle division.

Titlist WBC Jr Middleweight Jermell Charlo a toujours été un ami proche de Spence et le considère comme le meilleur de la division des poids mi-moyens. Il a toujours pensé que si Crawford et Spence se rencontraient sur le ring, Spence repartirait avec la victoire.

Charlo n’a peut-être pas manqué de respect lorsqu’il exprimait son opinion, mais Crawford ne veut rien entendre de tout cela.

“Ne me faites pas vous montrer qui est le vrai roi de la jungle parce que ce n’est pas un lion. Mais comme je l’ai dit, garde mon nom hors de ta bouche. Quand vous me voyez, c’est ce qui se passe et ce qui se passe. Arrêtez de truquer pour attirer l’attention.

Crawford à 154 ans n’est peut-être pas aussi tiré par les cheveux que les fans peuvent le croire.

L’actuel champion WBO Jr Middleweight Patrick Teixeira est quelqu’un sur lequel Crawford a eu un œil récemment. Donc, une prise de poids pour prendre Charlo n’est pas tout à fait hors de question. Cela étant dit, ce serait une décision erronée de la part de Crawford.

“Vous savez ce que c’est, imma laissez-vous faire”, a déclaré Charlo. “Je pense que vous êtes un combat cool, mais ne mordez pas plus que vous ne pouvez mâcher … LIONSONLY DIFFERENT.”

La guerre des mots sur Twitter est toujours amusante pour les fans. Mais Crawford ne s’est jamais intéressé aux allers-retours, à moins que ce ne soit dans le ring. Donc, au lieu de continuer, Crawford a simplement clôturé la conversation avec Charlo avec un dernier avertissement.

“Priez pour ceux qui jouent avec moi.”