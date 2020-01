Terence Crawford SHOCKS avec OFFRE pour affronter Conor McGregor en MMA

La star de Pound for Pound, Terence Crawford, a stupéfait le monde de la boxe en déclarant son intérêt à passer au MMA en face de Conor McGregor.

McGregor est de retour dans les affaires après une victoire de 40 secondes sur “Cowboy” Donald Cerrone et l’Irlandais est maintenant de retour en demande avec des combattants de partout dans le monde MMA et de boxe affichant leur intérêt.

Nemesis Floyd Mayweather a téléchargé une affiche de la paire entrant en collision lors d’un match revanche en 2020. En outre, Manny Pacquiao a également été lié.

Le dernier à appeler McGregor est le champion du monde poids welter WBO, Crawford.

“Bud” a également déclaré qu’il espérait une confrontation lucrative avec Mayweather lui-même. Bien que cela semble peu probable en raison de la représentation de Bob Arum de Top Rank, une confrontation avec le «Notorious» pourrait être plus réaliste.

Teasing fans, Crawford a laissé entendre qu’il pourrait ne pas être dans un ring de boxe.

“@DanaWhite dois-je préparer mes gants MMA?”, A déclaré Crawford. Le champion du monde en trois divisions a ensuite répondu à un fan qui doutait de ses qualifications ou de celles d’un boxeur pour entrer dans l’Octogen. “Lol, tu ne me connais pas, je ne suis pas toi”, a répondu Crawford.

