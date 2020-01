Terence Crawford sur Errol Spence Jr: «Nous sommes tous les deux d’accord pour dire que le combat aura lieu»

Par: Sean Crose

Terence “Bud”, champion invaincu des poids mi-moyens WBO, Crawford a clairement fait savoir qu’il voulait un morceau de champion WBA, IBF et WBC des poids mi-moyens Errol “The Truth” Spence Jr. “Nouvel an. Nouveau jour. De nouveaux objectifs. »Crawford a tweeté le 3 janvier. «De nouvelles ceintures? # 2020 #quitduckinme. »Il était évident à qui s’adressait le message. De plus, les mots étaient accompagnés d’une image du natif du Nebraska debout à côté d’un sac lourd. Le combattant 36-0 a continué d’appeler Spence dimanche. “Je vous dis tout maintenant”, a-t-il tweeté, “et je veux dire ce que je dis quand ce jour viendra où je le frapperai tout ce que je veux que vous gardiez tous la même énergie parce qu’il est allé pleurer dans la n’a pas été construit pour cette merde que je suis arrivé ici, regardez-moi montrer le monde. »

Pourtant, Crawford n’avait pas fini.

“Et arrêtez d’utiliser les putains de promoteurs, de gestionnaires et de conseillers pour cette excuse de cul faible”, a-t-il poursuivi. “Vous faites tous qu’ils travaillent pour nous, vous êtes tous stupides si vous voulez vraiment vous battre, dites-leur que je ne m’en fous pas deux. C’est ce que je veux combattre. laissez vos noix vous dire que vous êtes votre propre patron @ErrolSpenceJr. »Spence, 26-0, a mis un point d’honneur à répondre. Après avoir affirmé qu’il n’entendait Crawford que des reproches sur les réseaux sociaux, le natif de DeSoto, au Texas, a tweeté: «Les combats ne se feront pas ici.» Crawford a répondu: «Vous avez raison, je vous appelle en ce moment, prenez votre téléphone.» plus tard, Crawford a tweeté que “@ErrolSpenceJr est un mec cool sur une vraie merde, nous convenons tous les deux que le combat aura lieu.”

Spence et Crawford sont tous deux classés parmi les meilleurs combattants du sport. Pourtant, il n’y a aucun signe réel que deux hommes vont se battre de sitôt, ce qui inquiète les adeptes de la science douce. De plus, personne n’achète particulièrement l’excuse selon laquelle les loyautés promotionnelles et de réseau empêchent les hommes de se battre. Le fait que les poids lourds Deontay Wilder et Tyson Fury, représentés respectivement par les mêmes intérêts que Spence et Crawford, se battront pour la deuxième fois en février prouve que des combats hybrides haut de gamme peuvent être organisés.

La division des poids mi-moyens est tenue en très haute estime depuis l’époque de Ray Leonard, Thomas Hearns et Roberto Duran. À cette époque révolue, cependant, les meilleurs combattants s’affronteraient en temps opportun. Leonard, par exemple, a combattu Duran deux fois en 1980, puis a rencontré Hearns en 1981. Personne ne pouvait imaginer que quelque chose se passe aujourd’hui. Ce qui, bien sûr, mérite d’être noté. Crawford et Spence sont tous deux de très bons combattants. Il est également ridicule de prétendre que l’un a peur de l’autre. Malheureusement, les formalités administratives empêchent le monde de savoir qui est vraiment le meilleur homme des deux. Nous espérons que Crawford a raison et que – tôt ou tard – «le combat aura lieu» après que Spence se remette complètement d’un terrible accident de voiture en octobre et soit prêt à affronter à nouveau une opposition de haut niveau.

