Terence Crawford vs Errol Spence Jr. «d’accord» lors d’un appel téléphonique sur la pause-bœuf

Errol Spence Jr. et Terrance Crawford ont convenu de se battre après une longue série de tweets entre eux au cours des dernières 24 heures. Le duo américain a envoyé les fans dans la frénésie après avoir annoncé un conflit d’unification.

Leur guerre des mots a commencé après la réponse de Spence à la déclaration de Bob Arum selon laquelle le champion unifié ne reviendrait pas de si tôt.

La «vérité» a déclaré: «Bob dit que je ne reviendrai pas de sitôt» avant de dire aux fans de ne pas croire les «BS» venant du PDG de Top Rank.

Cela a instantanément provoqué une réponse de la liste des titres WBO Crawford, qui a dit à Spence de mettre en place ou de se taire.

“Alors, quel a été le coupable? Quand je suis arrivé dans la division, vous avez tous dit que je devais d’abord obtenir un titre. Maintenant tu as changé d’avis et tu as parlé du mauvais côté de la rue. Je suis donc juste ici pour une autre excuse ce qui se passe.

Dans une série de messages, Crawford a poursuivi: “Continuez à le défendre parce que je vous dis tout maintenant. Je veux dire ce que je dis quand ce jour-là viendra quand je l’assommerai.

«Tout ce que je veux, c’est que vous gardiez tous la même énergie parce qu’il est allé pleurer dans la voiture. Il n’était pas construit pour cette merde que je suis venue ici, regardez-moi montrer le monde.

«Et arrêtez d’utiliser les putains de promoteurs, de gestionnaires et de conseillers pour cette excuse de cul faible, vous travaillez tous pour nous, vous êtes stupide mf si vous voulez vraiment vous battre, dites-leur que je ne fais pas deux fucks c’est contre qui je veux me battre. laissez vos noix vous laisser dire que vous êtes votre propre patron @ErrolSpenceJr. »

En plus d’informer Crawford sur la façon dont il faut deux pour se battre, Spence a rappelé à Bud lors d’une pause dans le bœuf que la rencontre se faisait via les réseaux sociaux.

“Tu as raison, je t’appelle maintenant. Décroche ton téléphone.”

D’ACCORD

Après avoir apparemment Spence sur le ventilateur, la paire a apparemment mis fin à leur guerre des mots sur une bonne note, les deux acceptant un combat alléchant.

“@ErrolSpenceJr est un mec cool sur une vraie merde, nous convenons tous les deux que le combat aura lieu.”

Reste à savoir quand Spence reviendra de son crash d’horreur. Mais une chose est sûre, lorsque ces deux-là entreront en collision, ce sera une bataille de poids welter à retenir.