Terri Harper défendra les titres WBC et IBO contre Natasha Jonas le 24 avril NXTGEN

RINGSIDE 04/03/2020

Terri Harper fera la première défense de son titre mondial WBC Super-Featherweight lors d’une confrontation entièrement britannique avec Natasha Jonas au Doncaster Dome dans le dernier épisode de la série JD NXTGEN le vendredi 24 avril, en direct sur Sky Sports au Royaume-Uni et DAZN aux États-Unis.

Harper (10-0, 5 KOs) a créé l’histoire à la FlyDSA Arena de Sheffield le mois dernier en détrônant la championne du monde en titre Eva Wahlstrom pour devenir la première femme britannique à remporter un titre mondial WBC et, ce faisant, la native de Denaby s’est annoncée comme une nouvelle star de la boxe britannique.

Jonas (9-1, 7 KOs), première boxeuse olympique britannique, a rebondi après sa seule défaite en carrière contre Viviane Obenauf en 2018 avec trois victoires consécutives contre Feriche Mashauri, Bec Connolly et Bianka Majlath, et la World Amateur Le médaillé de bronze est sur le point de perturber le territoire.

“Nous n’attendons pas et je suis ravi de retourner au Doncaster Dome où j’ai fait mes débuts professionnels”, a déclaré Harper. «Ça va être un peu spécial de faire la première défense de mon titre mondial WBC devant mes fans de la ville natale de Doncaster – je suis impatient de la réception que je vais recevoir.

“Natasha a subi la défaite contre Viviane Obenauf mais nous ne la négligeons pas car une défaite ne vous définit pas comme une boxeuse. Elle va venir essayer de gagner donc nous devons nous entraîner très dur pour cela et être préparés pour la meilleure Natasha.

«Il y a un peu de pression sur moi car je viens de gagner la ceinture WBC et je ne veux pas la perdre lors de ma première défense. Je vais m’entraîner comme si je ne l’avais même pas encore gagné. Je n’ai pas eu beaucoup de temps pour m’asseoir et réfléchir à tout ça, ça a été très mouvementé mais il est temps de reprendre l’entraînement sérieux la semaine prochaine.

«J’espère que nous pourrons commencer à regarder d’autres titres mondiaux après le 24 avril, mais je veux juste continuer à apprécier ce que je fais, obtenir les victoires, avoir l’expérience à mon actif et aller de l’avant. Je veux combattre les meilleures filles et me mettre au défi. »

“D’après ce que j’ai vu, Terri est jeune, en forme et a faim”, a déclaré Jonas. «Elle est explosive et rapide et je la qualifie de boxeuse en termes de compétences. Je pense juste que je vais mieux!

«Je ne vais pas donner de plan de match et je suis sûr qu’elle pense qu’elle a vu des faiblesses en moi aussi, mais je ne parlerai pas vraiment de ses faiblesses – c’est plus de mes forces. Si j’applique ce que je fais le mieux, alors ce qu’elle sait faire ne sera pas pertinent.

«Cela signifie tout. Je suis rentré dans le côté professionnel de la boxe parce que je pense qu’il y avait des choses que je n’avais pas réalisées en tant qu’amateur que je voulais. J’essaie de le faire en tant que pro, donc je peux dire que je suis content de ce que j’ai fait. Ce sera difficile. Ça l’est toujours. C’est un sport difficile. Je pense juste que je peux le faire. Ce sera un rêve devenu réalité. “

Ailleurs sur la carte, la talentueuse invaincue de Northampton Chantelle Cameron (12-0, 7 KO) continue sa marche vers un titre mondial après avoir remporté les éliminatoires finaux WBC dans deux divisions distinctes l’année dernière, le challenger britannique Kieron Conway (14-1-1, 3 KOs) affronte Navid Mansouri de Rotherham (20-3-2, 6 KOs) alors qu’il vise à plaider pour de nouveaux tirs au titre en 2020, Sheffield Welterweight Anthony Tomlinson (12-0, 7 KOs) revient après son retour au Royaume-Uni et au Commonwealth Victoire de l’éliminateur de titre, la starlette super-légère de Sheffield, Dalton Smith (4-0, 3 KOs), reste occupée, Leeds Featherweight Hopey Price (2-0, 1 KO) se bat au Royaume-Uni après son apparition sur ce Ruiz contre Joshua 2 undercard et populaire Watford Super-Bantamweight Shannon Courtenay (5-0, 2 KO) cherche à s’appuyer sur sa sensationnelle victoire de KO au York Hall en décembre.

“Nous sommes extrêmement excités par l’affrontement du titre WBC Super-Featherweight de Terri Harper contre Natasha Jonas, une première défense passionnante pour le nouveau champion du monde britannique contre” Miss GB “”, a déclaré Adam Smith, responsable du développement de la boxe Sky Sports.

«Terri continue son incroyable réussite, retournant dans sa ville natale en tant que championne du monde après avoir battu Eva Wahlstrom devant les caméras de Sky Sports lors d’une soirée émouvante à Sheffield.

«J’ai regardé la rencontre passionnante de Natasha avec Katie Taylor aux Jeux de Londres 2012, une atmosphère électrique, et elle sera déterminée à afficher sa classe dans le plus grand combat de sa carrière professionnelle. C’est un autre ajout fantastique à notre programme du samedi soir alors que nous présentons certains des meilleurs talents britanniques de la boxe. »

Les billets au prix de 40 £, 70 £ et 140 £ seront en vente à 15h00 aujourd’hui via StubHub (www.stubhub.co.uk) et Matchroom Boxing (www.matchroomboxing.com)