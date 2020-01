Tevin Farmer: «Je veux que l’unification se bat»

Publié le 28/01/2020

Par: Sean Crose

«Après avoir gagné», explique le champion des poids plume IBF, Tevin Farmer, en tête du combat de jeudi avec Joseph Diaz, «je pense que j’ai encore un ou deux combats à 130 livres, puis je monterai, surtout si les grands combats ne se ça n’arrive pas. »Bien qu’il y ait des noms comme Miguel Berchelt et Jamel Herring qui détiennent des titres dans la catégorie de poids de Farmer, la politique de boxe pourrait bien empêcher les combats d’unification. Par conséquent, l’agriculteur pourrait bien continuer après un point. “Ce n’est pas frustrant”, explique Farmer. “Je veux les combats d’unification et je veux être incontesté, mais tant que je continue de me battre et de nourrir ma famille, je suis d’accord avec ça.”

15 mars 2019; Philadelphie, PA, États-Unis; IBF super champion poids plume Tevin Farmer après avoir remporté son combat au Liacouras Center de Philadelphie, PA. Crédit obligatoire: Ed Mulholland / Matchroom Boxing USA

Pourtant, Farmer veut aussi que les gens sachent qu’il ne néglige personne. «Parler de négliger les gens est surutilisé car il faut planifier pour l’avenir», dit-il, «mais c’est mon avenir et je ne laisserai aucun autre combattant déterminer ma carrière – vous ne voulez pas me battre, nous allons de l’avant . Je laisserai mon héritage avec ce que je fais et avec qui je me bats, peu m’importe ce que font les autres, tout dépend de moi. “

Un agriculteur veut que le monde sache sur quoi il se concentre est le 30-1 Diaz. “Ça va être un sacré combat, il va se préparer et je suis toujours prêt à me battre”, dit Farmer. «J’ai eu un super camp et nous avons ajouté de nouvelles choses à ce que j’ai déjà, donc je ne peux pas attendre, ça va être un feu d’artifice. On ne peut jamais en apprendre assez. Je suis le premier dans la salle de sport et je suis le dernier à sortir, je mets le travail et ne fais aucun effort. »Bien que Diaz ne soit pas un adversaire aussi visible que certains voudront peut-être faire face à Farmer, Farmer est heureux de donner le californien une chance.

«Il a commencé à m’appeler sur les réseaux sociaux», dit-il à propos de Diaz. «Habituellement, je ne fais pas attention aux gens, mais je pensais qu’il serait un bon nom sur mon CV, c’est un sacré combattant et je voulais lui donner une chance de remporter le titre. Je savais que le combat aurait lieu, si je dis que le combat va avoir lieu, ça va arriver. »La liste des titres 30-4-1 a clairement indiqué qu’il dégageait de la confiance avant jeudi. “Il va sortir et essayer de frapper”, a déclaré Farmer à propos de Diaz, “lancer beaucoup de coups puissants, peut-être qu’il pourrait essayer de boxer aussi. Mais tout ce qu’il apporte, je suis prêt. “

Le combat Farmer-Diaz fera partie d’une énorme carte du jeudi diffusée en direct du Meridian de Miami à Island Gardens sur DAZN. L’événement mettra également en vedette Demetrius Andrade affrontant Luke Keeler pour le titre des poids moyens WBO, et Daniel Roman affrontant Murodjon Akhmadaliev pour les titres WBA et IBF des super poids coq.