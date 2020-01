Tevin Farmer veut des affrontements d’unification avant une course légère

RINGSIDE 28/01/2020

📷 Ed Mulholland

Tevin Farmer a toujours soif de combats d’unification au Super-Featherweight avant de passer au Lightweight alors qu’il se prépare à défendre son titre IBF contre JoJo Diaz au Meridian at Island Gardens à Miami le jeudi 30 janvier, en direct sur DAZN aux États-Unis et sur Sky Sports au Royaume-Uni.

Farmer (30-4-1 6 KOs) a connu un sort comme le champion du monde le plus actif, avec son affrontement dans la semaine du Super Bowl sa cinquième défense du titre qu’il a remporté en Australie en août 2018.

La star de Philadelphie a rejeté les défis de James Tennyson, Francisco Fonseca, Jono Carroll et Guillaume Frenois en dix mois et accueille maintenant le test de Diaz (30-1 15 KO), qui vise à remporter un titre mondial à la deuxième tentative dans un combat alimenté par une guerre des mots sur les réseaux sociaux.

L’American Idol sait que son affrontement avec Diaz est sans doute l’examen le plus difficile de son règne de championnat à ce jour, mais le joueur de 29 ans est confiant de conserver son titre – et souhaite ajouter plus de ceintures à 130 livres avant de passer à Lightweight.

“Après avoir gagné, je pense que j’ai encore un ou deux combats à 130 livres et ensuite je monterai, surtout si les gros combats ne se produisent pas”, a déclaré Farmer. «Ce n’est pas frustrant, je veux les combats d’unification et je veux être incontesté, mais tant que je continue de me battre et de nourrir ma famille, je suis d’accord avec ça.

«Je vais là-bas et je fais mon truc, je n’écoute pas ce que les gens disent car on ne peut pas gagner, je me concentre uniquement sur mon travail et je sais ce que c’est, je n’ai pas besoin qu’on me le dise – je buste mon cul dans la salle de gym et nous obtenons éclater.

“Parler de négliger les gens est surutilisé car vous devez planifier pour l’avenir, mais c’est mon avenir et je ne laisserai aucun autre combattant déterminer ma carrière – vous ne voulez pas me battre, nous allons de l’avant. Je ferai mon héritage avec ce que je fais et avec qui je me bats, peu m’importe ce que font les autres, tout dépend de moi.

«Ça va être un sacré combat, il va se préparer et je suis toujours prêt à me battre. J’ai eu un super camp et nous avons ajouté de nouvelles choses à ce que j’ai déjà, donc je ne peux pas attendre, ça va être un feu d’artifice. On ne peut jamais en apprendre assez. Je suis le premier dans le gymnase et je suis le dernier à sortir, je mets le boulot dedans et je ne coupe aucun coin.

«Il a commencé à m’appeler sur les réseaux sociaux, généralement je ne fais pas attention aux gens mais je pensais qu’il serait un bon nom sur mon CV, c’est un sacré combattant et je voulais lui donner une chance sur le titre . Je savais que le combat aurait lieu, si je dis que le combat va avoir lieu, ça va arriver.

“Il va sortir et essayer de frapper, lancer beaucoup de coups puissants, peut-être qu’il pourrait aussi essayer de boxer.” Mais tout ce qu’il apporte, je suis prêt. “

Andrade et Keeler s’affrontent lors d’une énorme soirée d’action lors de la semaine du Super Bowl avec Tevin Farmer (30-4-1, 6 KOs) défendant son titre IBF World Super Featherweight contre JoJo Diaz (30-1, 15 KOs), unifié World Super Bantamweight le champion Daniel Roman (27-2-1, 10 KO) défend ses titres contre Murodjon Akhmadaliev (7-0, 6 KO).

Le concurrent Super-Middleweight Anthony Sims Jr (20-0 18 KOs) se bat pour son premier titre pro contre Roamer Alexis Angulo (25-1 22 KOs) et une foule de jeunes talents sont en action sous la forme de Movladdin Biyarslanov (5-0 4 KO), Austin Williams (4-0 3 KO), Alexis Espino (4-0 3 KO), Otha Jones III (4-0 1 KO) et Avril Mathie (4-0-1 2 KO).