Texans contre chefs: le travail d’étouffement de Houston était choquant, pas surprenant

À la fin du premier trimestre de la confrontation entre les Chiefs et les Texans, Bill O’Brien se retrouvait dans une position peu familière: il menait tôt dans un match éliminatoire. Depuis qu’il a pris le poste d’entraîneur-chef de Houston en 2014, les équipes d’O’Brien avaient disputé cinq matchs d’après-saison avant ce week-end. Ils avaient mené après le premier trimestre en un seul, un combat joker contre les Raiders menés par Conor Cook en janvier 2017. Mais ils étaient là dimanche, en hausse de 24-0 au début du deuxième quart contre un excellent Kansas City, apparemment sur le point d’accueillir les Titans au championnat de l’AFC la semaine prochaine.

Il s’avère que l’équipe d’O’Brien n’a pas besoin de prendre du retard tôt pour trouver un moyen de perdre en séries éliminatoires. Les Texans ont terminé l’une des défaites les plus embarrassantes de l’histoire de la NFL dimanche, s’inclinant 51-31 face aux Chiefs malgré cette avance massive. Cela a marqué la première fois qu’une équipe avait augmenté d’au moins 14-0 après le premier quart-temps perdu en séries éliminatoires, et elle égalise la marque de la quatrième pire effondrement de l’histoire des séries éliminatoires. Mais même ces détails sous-tendent la futilité des Texans après le premier quart: les Chiefs sont devenus la première équipe à gagner par 20 après avoir traîné par au moins 20 dans un match d’après-saison.

C’est le type de perte qui remet en cause le travail d’O’Brien. Les Texans ont remporté l’AFC South quatre fois en six ans, mais ils n’ont jamais dépassé la ronde de division et ils n’ont jamais vraiment atteint le potentiel de la formation. Une grande partie du blâme pour le retour furieux du chef incombera au coordinateur défensif Romeo Crennel, qui aura 73 ans avant la saison prochaine, mais l’équipe d’O’Brien ne semblait pas du tout prête à réagir une fois Patrick Mahomes parti.

La pire défaite en séries éliminatoires de l’histoire de #Texans et la pire crise de l’histoire de la franchise, le tout dans le même match. Crennel est probablement un gars qui tombe. Les Texans devraient viser plus haut et retirer la couronne de leur roi.

– Brian T. Smith (@ChronBrianSmith) 12 janvier 2020

Les Chiefs se sont réveillés au deuxième trimestre, alors que Mahomes a lancé quatre touchés, dont trois contre l’ailier rapproché Travis Kelce, un record pour avoir reçu des scores en quart de finale. La fin bestiale serrée a terminé avec 10 captures sur 12 cibles pour 134 yards et a été un problème pour la défense des Texans pendant la majeure partie de dimanche.

Il n’y a pas grand-chose à faire quand Mahomes cuisine – le quart-arrière a mangé l’homme des Texans vivant tout l’après-midi – mais O’Brien a pris de nombreuses décisions déconcertantes en cours de route. Au début du deuxième quart, avec Kansas City dans les cordes, Houston s’est retrouvé quatrième et 1 sur le score de 13. 13. O’Brien a opté pour un panier de 31 verges plutôt que de faire confiance à son infraction pour ramasser la cour et marcher. la gorge de son adversaire, qui aurait pu être plus précieuse que les trois points. Lors de la prochaine course des Texans, avec un score de 24-7, O’Brien a finalement décidé de tenter le coup – sur un faux botté de dégagement en quatrième et quatrième de son propre 31. Sécurité Justin Reid a été abordé après avoir ramassé 2 yards, donner aux chefs le ballon sur le bord de la portée des buts. Kansas City a pris trois jeux et 23 secondes pour marquer son deuxième touché.

Il y avait aussi d’autres décisions d’entraîneur étranges, comme composer une option inverse pour le receveur large Kenny Stills au troisième trimestre qui a conduit à une perte de 14. (Houston marquerait finalement sur le lecteur.) Les Texans ont également eu leur part de malchance : Un échappé sur un coup d’envoi au deuxième quart a rebondi directement entre les mains du porteur de ballon Darwin Thompson, et le receveur DeAndre Hopkins – qui a terminé avec neuf réceptions pour 118 verges – a été limité pendant la majeure partie du match avec une blessure aux côtes. Mais une avance de 24 points ne se transforme pas en une perte de 20 points à cause d’une ou deux choses.

«Nous devons définitivement mieux entraîner. Nous n’en avons pas fait assez pour mettre nos gars en position de jouer suffisamment. Nous devons faire un meilleur travail d’entraîneur », a déclaré O’Brien après le match.

C’est une fin terrible pour une saison au cours de laquelle les Texans ont fait tapis: O’Brien, qui a été directeur général de facto depuis que Brian Gaine a été congédié en juin, a échangé deux premiers rounds et un second pour Stills et s’attaquer à Laremy Tunsil et troisième rondes pour le porteur de ballon Duke Johnson et le défenseur arrière Gareon Conley. Le coup Tunsil en particulier signalait que Houston était sérieux: l’équipe a du mal à protéger Deshaun Watson depuis qu’elle a pris le quart-arrière au premier tour du repêchage de 2017; il a été limogé 62 fois en tête de la ligue en 2018 et a été tellement battu à un moment qu’il n’a pas pu embarquer sur un vol pour un match à l’extérieur. L’ajout de Tunsil et du tacle recrue Tytus Howard a quelque peu aidé – Watson a été limogé 44 fois en 2019, sixième en ligue – mais les problèmes de protection sont restés en grande partie. Ils ont de nouveau élevé la tête lors de la ronde de division: une fois que les chefs ont pris le contrôle, Watson a dû faire face à une forte pression et a été limogé quatre fois. Alors que le pro de troisième année a été critiqué pour avoir gardé le ballon trop longtemps, il doit souvent se démener juste pour essayer de garder les jeux en vie, comme sur ce sac dimanche.

Ce ne sont pas de nouveaux problèmes, pas plus que les emplois d’étouffement en séries éliminatoires. La dernière fois que les Texans ont rencontré les Chiefs en séries éliminatoires, en janvier 2016, ils ont été blanchis à domicile, s’inclinant 30-0. Hébergeant les Colts, rivaux de division, lors de la ronde des joker l’an dernier, Houston n’a pas marqué jusqu’au quatrième trimestre et a perdu 21-7. Même le match de la semaine dernière contre les Bills a failli devenir un désastre: les Texans ont perdu 13-0 à la mi-temps; ils se sont finalement ralliés et ont maintenu une avance de 19-16 à la fin du quatrième quart, mais ont fait trois et-out lorsqu’un premier essai aurait mis fin au match. Les Bills ont lancé un but sur le terrain pour forcer les heures supplémentaires, et les Texans ont gagné, évitant le désastre pendant au moins une semaine.

Tout cela s’ajoute à un problème que les Texans doivent résoudre s’ils veulent dépasser le deuxième week-end des éliminatoires. O’Brien a toujours prouvé qu’il était assez bon pour gagner l’AFC South, mais il n’a pas fait beaucoup plus que cela. Les problèmes de l’équipe restent les mêmes, et il a toujours été débordé lorsque les enjeux sont les plus élevés. La défaite de dimanche a été le joyau de la couronne dans une longue série de performances décevantes en janvier. Bien que les Buzzsaw Titans se cachent dans l’AFC Sud et que les Colts aient toujours l’une des meilleures jeunes équipes de football, il n’y a pas de raison de douter que les Texans puissent revenir à ce point en 2020. Il y a cependant de nombreuses raisons de douter, si O’Brien devrait être la personne qui les y conduit.