‘The Boxing King’ prend le trône alors que Deontay Wilder réfléchit à sa première défaite

Ringside 23/02/2020

📸 Mikey Williams

Tyson Fury est à nouveau au sommet du monde après une performance exceptionnelle et intimidante contre Deontay Wilder au MGM Grand Garden Arena.

“The Gypsy King” a battu “The Bronze Bomber” par un arrêt de septième ronde pour capturer le WBC Heavyweight Championship samedi soir en tête d’affiche d’un méga événement PPV historique à Las Vegas.

“Un grand merci à Deontay Wilder”, a déclaré Fury. «Il est venu ici ce soir et il a réussi et il a vraiment montré le cœur d’un champion.

«Je l’ai frappé avec un droit propre qui l’a laissé tomber et il s’est relevé. C’est un guerrier. Il sera de retour et il sera à nouveau champion. Mais je dirai que le roi est revenu au sommet du trône! »

“Des choses comme cela se produisent”, a déclaré Wilder. «Le meilleur homme a gagné ce soir, mais mon coin a jeté l’éponge et j’étais prêt à sortir sur mon bouclier.

«J’avais beaucoup de choses à faire dans ce combat. C’est ce que c’est, mais je ne fais aucune excuse ce soir. Je suis un guerrier. Il a eu une excellente performance et nous serons de retour plus forts. »

📸 Mikey Williams

Le match revanche très attendu était certainement le combat des poids lourds le plus attendu depuis des décennies après leur tirage controversé en 2018.

Après une promotion sans précédent, les deux géants poids lourds ont échangé du cuir au milieu du ring devant une foule à guichets fermés de 15 816.

Alors que les deux hommes ont réussi de bons coups dans les deux premiers tours, Fury a percé au troisième tour avec un crochet droit qui a mis Wilder à la fin de la ronde.

Alors que Wilder a pu traverser la manche et continuer à se battre, ses jambes sont apparues affaiblies et au cinquième round, Fury a marqué un autre renversement, cette fois avec un tir au corps.

DÉDUIT

L’arbitre Kenny Bayless a déduit un point de Fury en fin de cinquième manche, mais cela n’a pas empêché Fury de s’avancer et de continuer à utiliser son avantage de taille et de poids pour pousser Wilder autour du ring.

Lors de la septième manche, Fury avait coincé et déchargé Wilder avec une série de coups de poing puissants qui ont incité Wilder à arrêter le combat, ce que l’arbitre a officiellement fait à 1:39 de la manche.

Selon CompuBox, Fury était le perforateur le plus occupé et le plus efficace, lançant Wilder 267 à 141 et l’atterrissant 82 à 34, y compris les cinquième et sixième tours, où il a obtenu respectivement 16 et 14 coups de poing puissants.