“The Circle” est le spectacle de réalité parfait pour l’ère des médias sociaux

MISE À JOUR DU STATUT: The Circle est une émission de téléréalité sur Netflix. C’est une version américaine d’un spectacle du même nom qui a commencé au Royaume-Uni en 2018. Et c’est parfait.

MISE À JOUR DU STATUT: Le Cercle est un «concours de médias sociaux». Ce que cela signifie, c’est…

OK, vous savez comment sur la plupart des compétitions de télé-réalité, il y a un groupe de joueurs sur une île ou dans un manoir ou autre et ils essaient tous de gagner une sorte de prix? The Circle est le même que cela – il commence avec huit joueurs essayant de se survivre pour gagner 100 000 $ – sauf que toutes les interactions entre les joueurs ont lieu sur un programme de médias sociaux appelé The Circle (photo Facebook, sauf que vous ne pouvez y accéder que quand il le veut et seulement de la façon dont il le veut, et il n’y a pas non plus de nazis). Personne ne sait qui est quelqu’un dans la vraie vie, il ne sait que ce qu’il voit sur l’écran devant lui. Donc, plutôt que d’essayer de trouver un moyen de rendre les gens comme vous dans la vraie vie comme vous le feriez, disons, Survivor, les candidats sur The Circle doivent trouver un moyen de faire que les gens les aiment sur les réseaux sociaux, ce qui nécessite une approche très différente ensemble de compétences. De temps en temps, les joueurs doivent tous s’évaluer de J’aime cette personne le plus à J’aime la personne la moins. Les deux joueurs les plus populaires (et parfois le seul joueur le plus populaire) doivent ensuite choisir quelqu’un à bloquer dans le groupe.

MISE À JOUR DU STATUT: Plusieurs des joueurs de l’émission pêchent les autres. Un gars, par exemple, s’appelle Alex et il est marié et un peu débraillé et, dans la vraie vie, a probablement souvent été décrit comme «un peu bizarre». Donc, au lieu de télécharger des photos de lui-même sur son profil de joueur, il télécharge des photos d’un gars très beau et extrêmement en forme nommé Adam. Il y a toutes sortes de trucs comme ça qui se passe: un gars différent est en train de faire semblant d’être sa petite amie; deux autres femmes prétendent être d’autres femmes; un gars publie de vraies photos de lui-même, mais sa mère est également avec lui pour trouver des trucs à publier lors des mises à jour de statut et des discussions de groupe. C’est beaucoup à expliquer à quelqu’un qui n’a jamais vu l’émission, mais pas beaucoup à comprendre quand vous regardez réellement l’émission – c’est d’ailleurs exactement la façon dont parle les médias sociaux.

MISE À JOUR DU STATUT: Une partie de ce qui rend The Circle si génial est la façon dont, malgré les premières hypothèses selon lesquelles une émission comme celle-ci se pencherait sur la solitude que les internautes lourds pourraient ressentir ont été cuits dans leurs os, cela fait en quelque sorte le contraire. Une fois que la nouveauté s’estompe de plusieurs épisodes, tout et tout le monde commence à se sentir ultra humanisé. L’isolement commence en quelque sorte à rassembler les gens sur leurs écrans de télévision. C’est incroyable de voir arriver. Il y a bien sûr des moments amusants et drôles sur les épisodes qui accélèrent le spectacle (le gars qui se fait passer pour une femme, par exemple, est régulièrement invité dans des chats réservés aux femmes, et chaque fois qu’il est invité dans deux ou trois phrases) loin de renverser sa main), mais il y a aussi de grands moments philosophiques qui ancrent tout d’une manière dont je ne m’attendais pas à ce que cette eau devienne si profonde. Regarder un poisson-chat devoir traiter pourquoi il a choisi de le faire se sentir comme jeter un œil dans le journal intime de quelqu’un.

MISE À JOUR DU STATUT: Pour aborder un point plus tôt sur la façon dont cette émission nécessite un ensemble de compétences différent des émissions de compétition de réalité traditionnelle, voici un exemple: dans le tout premier épisode, nous rencontrons Karyn, une lesbienne de 37 ans de New York. Karyn a de nombreuses qualités sympathiques: elle est drôle, elle est charmante, elle est intelligente, elle est engageante. Mais Karyn décide qu’elle pourrait avoir plus de succès dans la série en tant que Mercedez, une femme plus mince dont elle a trouvé les photos sur Internet en décrivant: «Les gars la voient, ils bavent généralement. Quand les filles la voient, elles veulent généralement être amies. Elle est Fenty tout le long, et je ne le suis pas. Alors pourquoi ne pas me rendre accessible? »Pour quelques bons épisodes, sa stratégie fonctionne surtout. Mais lorsque tous les joueurs ont la possibilité d’ajouter une autre photo d’eux-mêmes à leur page de profil, quelqu’un commente que la nouvelle photo choisie par Karyn ne correspond pas aux autres photos publiées par Mercedez. (C’est une image de la même personne, remarquez, mais c’est une image qui semble philosophiquement désynchronisée avec les autres.) C’est un petit faux pas, et que la plupart des gens ne reconnaîtraient probablement même pas, mais les joueurs de The Circle bondir dessus, et finalement c’est la raison pour laquelle Mercedez est finalement renvoyé chez lui. Dès que sa nouvelle photo est montée, tout le groupe s’est tourné vers elle. Et juste comme ça – à cause d’une simple image que quelqu’un a dit ne correspondait pas tout à fait à ses autres photos – elle est passée de l’un des joueurs les plus puissants de la série à ne pas être du tout sur la série.

MISE À JOUR DU STATUT: Les cinq meilleurs joueurs, les plus intéressants et les plus précieux de la série sont les cinq qui ont fini par atteindre la finale. Il y a Chris, qui vient du Texas (il produit le plus de rires par épisode). Il y a Shubham, qui vient de Californie (il commence par détester les médias sociaux, puis tombe sur plusieurs victoires dans la série et se rend compte qu’il l’aime). Il y a Sammie, qui vient de la Floride (son truc le plus drôle est que les hommes de la série essaient de flirter avec elle et quand ils le font, ils pensent qu’ils font un boulot, mais elle est de son côté de l’écran en faisant des bruits de bâillon et visages dégoûtés). Il y a Seaburn, qui est du Massachusetts (il prétend être Rebecca, sa petite amie dans la vraie vie). Et il y a Joey, qui est de New York (quand le spectacle commence, vous pensez que vous allez le haïr, mais après l’avoir écouté parler pendant 45 secondes, vous êtes absolument frappé). Chacun d’eux est juste assez différent pour que les regarder se lier d’amitié soit intrigant – mais chacun est aussi suffisamment similaire pour qu’il soit absolument logique qu’ils deviennent amis sur Internet.

MISE À JOUR DU STATUT: Tout ce que fait et dit Shubham est délicieux. Il y a une partie à la fin de la saison avant que le gagnant ne soit annoncé lorsque les cinq derniers joueurs se rencontreront tous pour le dîner. Shubham est le premier à arriver, suivi de Seaburn (qui est censé être Rebecca). Lorsque les deux se rencontrent, bien sûr, Shubham est parfait dans son choc bouche bée. Quelques minutes plus tard, Sammie se présente et reconnaît immédiatement Shubham à partir de ses photos. Elle est confuse par Seaburn, cependant. Et Shubham, un merveilleux ange de lumière et d’amour, couvre son gigantesque sourire avec sa main droite, pointe Seaburn avec sa gauche, puis, au moment le plus charmant de la saison, dit à travers son sourire et à travers ses dents et à travers son mains, “C’est Rebecca.” C’est parfait. C’est tellement parfait. Il vient couler de sa bouche, les mots “C’est Rebecca”. Vous pouvez le regarder 60 fois de suite et ça devient seulement plus drôle, plus doux et plus attachant.

MISE À JOUR DU STATUT: L’une des choses qui se produisent sur The Circle est que chaque fois que quelqu’un est lancé dans la série, il doit choisir une personne à rencontrer avant de partir. Chaque fois que quelqu’un se faisait lancer, Seaburn, qui faisait semblant d’être Rebecca, se transformait en un nœud tordu parce qu’il ne voulait pas être exposé comme un poisson-chat. Quand cela arrive finalement, cependant – quand il entend enfin sa porte s’ouvrir et se rend compte que quelqu’un va voir qui il est réellement – c’est un autre poisson-chat qui se tient devant lui. Et écoutez, il est difficile de décrire complètement à quel point le paiement est tout en majuscules et en italique.Voir ces deux gars debout l’un en face de l’autre, découvrant qu’ils étaient tous les deux des poissons-chats, mais c’est exactement cela: tout en majuscules et -italisé GRAND. C’est comme une réunion d’escrocs. Et c’est magnifique.

MISE À JOUR DU STATUT: Cela n’a aucun sens que quelqu’un assis seul dans une pièce à parler à un téléviseur pendant deux semaines puisse être divertissant du tout, mais Chris est totalement captivant dans ce contexte. Il est Tom Hanks dans Cast Away quand Hanks est coincé sur cette île déserte pendant quatre ans seul sans personne à qui parler ou avec qui il puisse être. Il doit y avoir un pari d’argent égal quelque part que Chris va tourner son apparition sur The Circle dans son propre spectacle.

MISE À JOUR DU STATUT: Chris et Karyn (qui prétendait être Mercedez) se rencontrent après l’élimination de Mercedez. Et en regardant ces deux compliments et cet amour aller-retour, il est clair très tôt que The Circle va être un spectacle émotionnel sournois. Dès que c’était fini, on avait l’impression que (a) nous avions besoin de Chris à l’écran autant que possible et (b) Karyn rentrer à la maison allait être un vrai concasseur. (Sans compter la chose lorsque les cinq dernières personnes se rencontrent juste avant la finale, la réunion Chris et Karyn était mon interaction IRL préférée. C’était tellement attachant et convaincant de les regarder se voir, se rendre compte de la connexion insta qu’ils avaient, et puis devenez des amis rapides.)

MISE À JOUR DU STATUT: Beaucoup de gens diront que The Circle est une «bonne-mauvaise émission» ou une «émission trash mais satisfaisante» ou une «émission de plaisir coupable». Et ils le feront parce que c’est une émission de télé-réalité sur les gens qui se font des amis sur l’Internet. Mais merde ça. C’est vraiment un bon spectacle, légitimement amusant. Vous n’avez besoin d’aucun qualificatif. C’est bon. C’est un bon spectacle.

MISE À JOUR DU STATUT (et alerte de spoiler): Joey, qui a ouvert le spectacle en disant que les gens lui disent régulièrement qu’il ressemble à un jeune Robert De Niro et dont la voix sonne comme si sa trachée était assise dans une cave depuis six semaines, remporte la première saison de The Circle. Il était juste la bonne quantité de plaisir (comme la façon dont il commençait à crier “ENVOYER UN MESSAGE!” Chaque fois qu’il commençait à s’énerver pendant les sessions de messages privées), juste la bonne quantité de menaces (il était le premier à affronter un autre candidat d’une manière qui a clairement indiqué qu’il ne les aimait pas), juste la bonne quantité de sincère (moins la confrontation, essentiellement chaque interaction qu’il a eu avec quelqu’un s’est terminée avec lui en disant qu’il mourrait pour eux), et juste la bonne quantité d’astucieux (il a eu la chance d’éliminer un joueur puissant en fin de partie, mais a choisi de la sauver car il savait que s’il le faisait, elle voterait pour lui dans les cotes finales). Il est tout à fait logique qu’il ait remporté un concours sur les réseaux sociaux.

MISE À JOUR DU STATUT: Je ne peux absolument pas attendre la saison 2 de The Circle.