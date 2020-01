“The Mismatch”: Shai Gilgeous-Alexander est une superstar en herbe

Photo de Zach Beeker / NBAE via .

Plus: Pourquoi quelqu’un échangerait-il contre Andre Drummond?

Nous passons en revue le triple-double historique de Shai Gilgeous-Alexander et regardons ce que les Clippers ont abandonné lorsqu’ils l’ont envoyé à OKC (1:04), avant de discuter de la dichotomie de la saison régulière Lakers-Clippers (9:33). Ensuite, nous parlons de deux des meilleures équipes de la NBA: le Mike Conley – less Jazz et les Memphis Grizzlies (23:01).

