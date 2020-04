Thomas LaManna dit que la défaite de Jorge Cota était un coup de chance, il a “ foutu ”

RINGSIDE 03/04/2020

Le 18 janvier, du Liacouras Center de Philadelphie, Thomas «Cornflake» LaManna (28-3-1 9ko) a échoué au Main Event du 10 Round «PBC on FS1» contre le Mexicain Jorge «Demonio» Cota (30- 4 27ko). Le combat a abouti à une victoire de TKO5 pour Cota après que le coin de LaManna a demandé à l’inspecteur de la commission de renoncer.

“Vraiment, mon combat avec Cota était un coup de chance. Ce n’était pas moi là-dedans, il n’est pas meilleur que moi. Beaucoup de choses étaient en jeu avec ce combat et je pense qu’il a probablement eu le meilleur de moi. Avec une victoire, j’ai eu un titre sur la table et cela aurait été une bénédiction financière pour ma famille, j’ai foiré et ça me pèse beaucoup ». LaManna a cité tout en secouant la tête d’inconfort.

“Je n’étais pas moi-même et si vous aviez été un petit peu avec moi, vous seriez d’accord. Aucune excuse du tout, je me blâme à 100%. Je sentais que je laissais tomber mon équipe, ma famille et surtout moi-même après cette performance. J’ai le plus grand respect pour Jorge Cota, il était un gentleman de classe mais la vérité est que je laisse un adversaire du côté B ressembler à une super star et c’est inacceptable. “

LaManna n’était sûrement pas intéressée à en savoir plus sur le combat le plus récent.

Quelques heures après que LaManna ait subi sa troisième défaite professionnelle au cours d’une carrière impressionnante de 32 combats, l’ancien champion des poids moyens unifiés Jr. Julian “Jrock” Williams (27-2-1 16ko) a subi sa deuxième faute professionnelle contre le puncheur dominicain Jeison Rosario (20- 1-1 14ko). Par coïncidence, Rosario détient une victoire très étroite par décision partagée (SD) sur Cota, dans un combat qui pourrait facilement aller dans l’autre sens.

“C’est exactement ce que j’ai dit aux gens, la boxe est bizarre et les records ne signifient pas de la merde. Je suis fatigué que les combattants, y compris moi-même, soient radiés en fonction de ONE FIGHT. JRock est mon garçon et ce n’était pas censé se produire cette nuit-là, mais malheureusement c’est arrivé. Je suis sûr à 110% qu’il va rebondir et redevenir champion, tout comme ce qu’il a fait avec Hurd après Charlo. Même chose avec moi, je vais rebondir juste regarder ».

Le diplômé de Millville Senior High School 2011 a continué à exprimer ses sentiments et ses préoccupations sur la façon dont les autres membres du circuit de boxe se sentent à son sujet. «Beaucoup de gens m’ont radié pour mon dernier combat mais cela est attendu dans cette terrible affaire. Ils m’ont dit que je devrais prendre ma retraite, le raccrocher, supprimer mon numéro, m’en tenir à la promotion, etc. Honnêtement, je les baise parce que je n’ai aucun doute dans mon esprit, je serai considéré comme l’un des meilleurs chiens de la division en temps voulu . De nombreux combattants remportent un titre mondial après avoir subi de multiples pertes. Je suis allé trop loin pour m’arrêter maintenant.

LaManna devait faire un retour rapide sur le ring au début du mois au Mexique, mais en raison de la situation pandémique en cours avec COVID-19, LaManna n’a pas pu faire le voyage. «Je vois cela comme Dieu me disant que j’avais juste besoin d’une pause.

«J’avais tellement hâte de retourner là-bas et de me débarrasser de ma tête, mais ce n’est pas ce que voulait le grand homme. Si tout va bien comme tout le monde dans le monde, je prends ce temps si nécessaire pour moi-même et loin de la salle de gym. Utiliser le temps à bon escient maintenant avec mes bientôt deux ans. J’ai des projets en cours, donc si Dieu le veut quand la boxe sera de retour, nous pourrons faire des annonces peu après ».

«Je peux être renversé, mais je ne suis pas éliminé. Je vais me relever. Je sais que je suis un vainqueur, pas une victime. ” Une citation de Joel Osteen qui, à mon avis, décrit le père col bleu et le concurrent junior poids moyen, classé au monde, qui s’efforce toujours de faire sa marque comme l’un des principaux acteurs de la division des 154 livres.