Thomas Mattice vs Isaac Cruz Gonzalez titrera ShoBox le 14 février

RINGSIDE 22/01/2020

Le futur joueur léger Thomas Mattice affrontera Isaac Cruz Gonzalez, un joueur dur dans le tournoi principal de 10 rounds de ShoBox: The New Generation, le vendredi 14 février en direct sur SHOWTIME du 2300 Arena de Philadelphie.

La télédiffusion à quatre combats est la troisième des quatre présentations ShoBox sur six semaines présentant certains des jeunes espoirs de boxe les plus difficiles à ce jour, y compris le prospect super léger Shohjahon Ergashev et le super poids moyen Vladimir Shishkin, victorieux le 17 janvier.

Le 31 janvier, le poids plume Ruben Villa et le poids welter Taras Shelestyuk seront testés et le 28 février, le poids plume Malik Hawkins et le poids welter Richardson Hitchins feront face à une forte opposition.

Dans le combat co-présenté le 14 février, le super poids coq invaincu Raeese Aleem (15-0, 9 KOs), de Las Vegas, affrontera le vétéran de ShoBox et natif de San Antonio Adam Lopez (19-3-2, 9 KOs) dans un combat de huit rounds de 122 livres.

Dans un affrontement de poids welters juniors invaincus, le Montana Love de Cleveland (12-0-1, 6 KOs) revient à ShoBox dans une confrontation de huit rounds avec Jerrico Walton de la Nouvelle-Orléans (16-0, 7 KOs). Dans le combat d’ouverture de la télédiffusion, les poids moyens juniors invaincus Derrick Colemon Jr. (11-0, 8 KOs), de Detroit, et Joseph Jackson (15-0, 12 KOs), de la Caroline du Nord, s’affronteront dans un huit- ronde de 154 livres.

Les billets pour l’événement, qui est promu par GH3 Promotions et King’s Promotions, sont de 100 $, 75 $ et 50 $ et peuvent être achetés sur www.2300arena.com

Mattice de Cleveland (15-1-1, 11 KO) vient de remporter sa plus importante victoire à ce jour, un TKO de huit rounds de Michael Dutchover, invaincu auparavant en septembre dernier sur ShoBox. Le combat a été arrêté en raison d’une profonde entaille sur Dutchover causée par une main droite propre de Mattice. Les tableaux de bord des juges étaient partagés au moment de l’arrêt.

Mattice effectuera son sixième départ dans la série de développement de prospects, y compris une défaite rapprochée contre Will Madera en 2019, une victoire par décision partagée et un tirage au sort avec Zhora Hamazaryan en 2018, et un KO de Rolando Chinea. Le joueur de 29 ans espère qu’une victoire convaincante sur Gonzalez, classé parmi les 10 premiers, le rapprochera d’un coup du titre mondial.

“Une victoire serait énorme pour ma carrière et me mettrait dans une excellente position”, a déclaré Mattice. «Cela me mettrait dans la conversation avec les meilleurs chiens de la division. Je dois faire une grande performance et faire savoir à tous ces meilleurs combattants que je suis ici et prêt à combattre n’importe qui. C’est un must-win pour moi, mais c’est un grand combat pour nous deux. Il est classé n ° 7 par l’IBF, ce qui donne l’impression d’un grand combat. Je pense qu’une victoire me placerait dans le top 10. »

Gonzalez (18-1-1, 14 KOs), de Mexico, a marqué des KO dans 11 de ses 14 derniers combats depuis qu’il n’a subi que la perte de sa carrière en seulement son sixième combat professionnel. Le joueur de 22 ans possède un meilleur KO en carrière de l’ancien challenger par intérim du titre mondial Jose Felix Jr. en 2018. Actuellement classé n ° 7 par l’IBF à 135 livres, Gonzalez a fait ses débuts aux États-Unis en décembre sur le undercard non télévisé de l’événement Jermall Charlo contre Dennis Hogan au Barclays Center de Brooklyn en décembre dernier.

«Je suis ravi de combattre aux États-Unis et je suis ravi que mon combat soit montré sur SHOWTIME», a déclaré Gonzalea. “Tant de combattants ont commencé leur carrière sur ShoBox et sont devenus champions du monde.”

Aleem a compilé un dossier de 65-10 en tant qu’amateur et a été cinq fois champion des Golden Gloves State dans le Michigan. Il a terminé troisième au National Golden Gloves en 2010 et 2011 avant de devenir professionnel en 2011. Le joueur de 29 ans a récemment déménagé son camp d’entraînement à Las Vegas, où il a joué avec Jessie Magdaleno, Nonito Donaire et Jhack Tepora. Aleem, qui est formé par Terry Markowski, devra faire face à l’épreuve la plus difficile de sa carrière chez le vétéran Lopez.

“Tout mon travail acharné porte ses fruits et maintenant je peux le montrer sur la grande scène”, a déclaré Aleem. «Je suis impatient de gagner de nouveaux fans et de rester sur une lancée. Je sais que Lopez est un combattant vraiment coriace avec quelque chose à prouver. Il est déjà venu ici, donc je sais qu’il est prêt à relever le défi. C’est un tremplin pour finalement arriver là où je veux être, et cela se bat pour un titre mondial, des jours de paie plus importants et plus de visibilité. En fin de compte, je ne veux pas seulement gagner, je veux dominer. Gagner n’est pas suffisant – je dois aussi bien paraître en le faisant. “

Lopez était un amateur accompli qui a remporté six titres nationaux et détenu un classement n ° 1, mais il a eu une carrière de haut en bas en tant que pro. Le joueur de 29 ans a commencé sa carrière avec 15 victoires consécutives, mais il a subi quelques revers, son niveau d’opposition ayant considérablement augmenté.

Lopez était invaincu et une victoire loin du défi pour un championnat du monde avant de perdre contre l’actuel champion unifié de 122 livres Daniel Roman dans un éliminateur de titre en 2017 sur SHOWTIME. Lopez, qui battra son propre record d’apparitions ShoBox lorsqu’il entrera dans le ring pour la huitième fois, affrontera son sixième adversaire invaincu de la série alors qu’il cherche à remettre sa carrière sur la bonne voie.

“Aleem est un assez bon combattant, mais je pense que mon expérience va être un facteur”, a déclaré Lopez. “Il n’a pas combattu des gars de haut niveau à l’exception de Marcus Bates. J’ai été dans les grands combats et c’est sa première fois à faire ça. Je suis sur une séquence de trois victoires consécutives et je me suis consacré à nouveau à ce sport. J’ai un nouvel entraîneur, Chato Martinez, et un tout nouveau camp. J’ai hâte de montrer que je suis de retour. “

L’amour flashy était un amateur accompli qui a compilé un dossier de 174-13. Le gaucher de 25 ans reviendra pour son troisième essai sur ShoBox alors qu’il cherche une victoire convaincante. Lors de son premier combat sur la série, il a remporté une décision majoritaire sur Samuel Teah en 2018 et a enchaîné avec un tirage au sort quelques mois plus tard contre Kenneth Sims Jr. Love, qui a affronté Adrien Broner et Robert Easter Jr., face à ce qui devrait être son adversaire le plus dangereux dans le Walton invaincu.

“Walton est un combattant décent, mais je pense qu’il est toujours vert et qu’il n’a pas beaucoup d’expérience”, a déclaré Love. «Je sais qu’il est dur, mais je porte cela au niveau supérieur. Ce n’est qu’un tremplin. C’est excitant de se battre sous les lumières vives. Certains gars se plient, mais j’étais fait pour ça. Je ne regarde pas derrière lui, mais cela fera passer ma carrière au niveau supérieur. Nous sommes tous les deux invaincus et peu de gars prennent des risques comme ça, mais cela montre que je suis un vrai combattant. Je m’appelle Montana “Too Pretty Love” et je me bats le jour de la Saint-Valentin, donc je donnerai beaucoup d’amour le 14 février. “

Walton, 29 ans, est né et a grandi à la Nouvelle-Orléans, où il a sauvé sa mère et sa sœur des eaux de l’ouragan Katrina alors qu’il n’avait que 13 ans. Sans domicile fixe, la famille a déménagé à Houston, où Walton a concouru en tant qu’amateur. Walton est devenu professionnel en 2014 et a été parfait à travers ses 16 premiers combats, y compris une victoire en carrière contre l’ancien champion du monde des poids super coq Victor Terrazas en 2019. Le boxeur-perforateur, qui est formé par Bobby Benton et a combattu six fois l’année dernière, affrontera le premier adversaire invaincu de sa carrière dans Love.

«J’ai déjà vu Montana se battre. Je sais qu’il est flashy en mode Adrien Broner, mais à part ça, je ne sais pas trop de choses sur lui », a déclaré Walton. «Cette opportunité est une bénédiction. Le monde va pouvoir me voir et entendre mon histoire. Je viens de la Nouvelle-Orléans et ce fut une lutte pour moi de grandir, donc c’est une excellente opportunité. Je n’ai jamais pensé en un million d’années que je serais dans cette position. J’ai juste besoin de saisir l’instant et d’obtenir la victoire. »

À seulement 20 ans, Colemon a commencé la boxe à l’âge de 4 ans et a perfectionné son art au gymnase Kronk original sous Emanuel Steward jusqu’à son décès en 2012. Colemon a mené une carrière amateur de 135 combats et a été quadruple champion national amateur dans le division junior. Il est devenu professionnel à l’âge de 18 ans et a eu huit KO lors de ses 11 premiers combats professionnels. Colemon, qui est formé par Marlon Thomas, sera confronté de loin à l’épreuve la plus difficile de sa carrière à Jackson, un collègue invaincu mais non testé.

“Je suis plus préparé physiquement et mentalement que je ne l’ai jamais été”, a déclaré Colemon. «Je sais que Jackson est invaincu et difficile, donc je sais que je vais faire un gros test. C’est la prochaine étape de ma carrière, et je pense que je serai non seulement le prochain grand champion qui a combattu sur ShoBox, mais le prochain grand combattant de Detroit. Je suis prêt à montrer au monde mes talents. Le 14 février mettra mon nom dans l’esprit des fans de boxe du monde entier. »

Jackson, âgé de 31 ans, a commencé tardivement en tant que professionnel, mais a été actif, y compris trois combats en 2019 et trois en 2018. Il a 12 KO en 15 combats, y compris des KO dans sept de ses huit derniers combats. Le natif de Greensboro combattra en dehors de la Caroline du Nord pour la première fois de sa carrière quand il affrontera le Colemon invaincu.

“Je sais que Colemon est difficile, et il a eu une longue carrière amateur”, a déclaré Jackson. «Il viendra se battre, mais je me prépare à tout. C’est à cela que sert ce sport. J’ai hâte de montrer mon talent au monde. »

Barry Tompkins appellera l’action du bord du ring avec l’historien de boxe Steve Farhood et l’ancien champion du monde Raul Marquez servant d’analystes experts. Le producteur exécutif est Gordon Hall, Richard Gaughan produisant et Rick Phillips réalisant.