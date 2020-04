Thurman à Crawford: “Envoyez le contrat”

Publié le 16/04/2020

Par: Hans Themistode

Keith Thurman se retrouve à l’extérieur, à la recherche d’un poste auquel il n’est pas habitué.

Avant même que Thurman ne devienne un champion unifié de la division des poids mi-moyens, il était l’une des meilleures perspectives au monde. En 2017, après avoir ajouté le titre WBC de Danny Garcia à son WBA, vous auriez du mal à trouver quelqu’un qui ne croyait pas qu’il était le meilleur poids welter au monde.

Pourtant, après une défaite de près contre Manny Pacquiao en 2019 et une longue liste de blessures, personne n’y croit plus.

Des noms comme Errol Spence Jr, Shawn Porter et Danny Garcia l’ont pour la plupart dépassé aux yeux des fans.

Terence Crawford est un nom qui attire le plus l’attention. Un affrontement entre Spence et Crawford est sur la liste de souhaits de la plupart des fans de combat, mais avec tout le monde étant mentionné pour de grands combats, Thurman n’aime pas le sentiment d’être exclu.

Donc, bien qu’il n’ait jamais montré d’intérêt à affronter Crawford dans le passé, Thurman a l’air d’être prêt à le prendre maintenant.

“Crawford sait qu’il peut l’obtenir”, a déclaré Thurman. «Je suis un homme très simple en ce qui concerne le monde du combat et les affaires. Tu sais ce que je veux dire? Être réel. Soyez réel, envoyez le contrat, regardez-moi le signer. Tu sais ce que je dis?”

Une victoire sur Crawford placerait Thurman en tête de la liste en termes de qui est sans doute le meilleur combattant de la division. Et bien que COVID-19 ait placé la boxe sur une pause indéfinie, la bonne nouvelle est que le calendrier de boxe raccourci pourrait voir de grands combats livrés beaucoup plus rapidement que la normale.

Pourtant, même si c’est le cas, Thurman ne semble pas trop intéressé à le prendre ensuite.

«Prochain combat? Je pourrais en débattre », a déclaré Thurman. “Bien sûr, une partie de moi ne voudrait pas parce que je respecterais que Crawford est un champion qui est toujours en forme. Vous savez, bien sûr, je voudrais être préparé à cela, en sortant de tout ce dont je suis sorti. “

Même avec Thurman appelant Crawford, il y a encore une tonne d’affrontements qu’il veut. Y compris un match revanche particulier.

“Si ce n’est pas exactement ce que je veux, c’est le match revanche de Manny Pacquiao, vous savez, il y a de bons combats qui sont de bons combats pour me laisser [re-establish] une certaine forme de domination dans la division des poids welters, puis aller à droite dans un Crawford ou Spence [fight]. C’est une autre chose – si on me présente un contrat, si on me présente les deux en même temps, j’irai Spence sur Crawford. Spence a la priorité sur Crawford. »

“En dehors de [anything political], à la fin de la journée, il a deux ceintures », a déclaré Thurman. «Il a plus de traction, plus de poids dans la division des poids mi-moyens. Terence Crawford a fait de l’excellent travail tout au long de sa carrière. Je ne suis toujours pas fan du [WBO] ceinture qu’il tient. Je suis donc plus intéressé par le match, par le combat lui-même, que par le fait d’être champion de cet organisme de sanction. Mais à la fin de la journée, vous savez, j’aime les grands combats. J’adore être champion du monde, donc vous savez, si on me présente ce genre d’opportunités, je n’hésiterai pas. Je ne vais pas attendre. Je pourrais le prendre. Je pourrais bien faire les choses [away]. “