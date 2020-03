Titles est la cible alors que le poids lourd britannique Dave Allen signe avec MTK Global

Ringside 25/03/2020

📸 Dave Thompson

La star britannique des poids lourds Dave Allen a signé un accord avec MTK Global alors que l’homme populaire de Doncaster cherche à s’appuyer sur une récente victoire.

“Le rhinocéros blanc” (18-5, 15 KO) a été vu pour la dernière fois assommer Dorian Darch après avoir enregistré un arrêt célèbre de l’ancien champion du monde Lucas Browne lors de la tête d’affiche de l’O2.

Avec la scène domestique bourdonnante, Allen est impatient de commencer avec sa nouvelle équipe.

Allen a déclaré: «J’ai des amis qui ont signé avec MTK Global et je n’ai entendu que de grandes choses sur leur professionnalisme. Depuis quelques années, je fais tout moi-même et je pensais qu’il était temps de faire appel à une aide professionnelle.

«Je veux juste être dans les plus grands combats possibles. Je pourrais dire que ma carrière a été parfaite jusqu’à présent sans l’argent et les titres, donc pour les prochaines années, il s’agit de me préparer à la vie financièrement et, espérons-le, de décrocher une ceinture ou deux.

“Cela dit, je n’échangerais pas tout l’amour et le soutien que j’ai eu pour tout l’argent et les titres du monde. Je n’avais jamais rêvé que les gens chanteraient mon nom dans des arènes du pays il y a même trois ans, peu importe quand je suis devenu professionnel.

“J’espère avoir encore plus de belles nuits comme ça et offrir aux gens plus de divertissement.”

CONLAN

Le vice-président de MTK Global, Jamie Conlan, a déclaré: «C’est une grande signature pour MTK Global et nous sommes impatients de travailler avec l’un des poids lourds les plus en vue du Royaume-Uni à Dave.

«Nous pensons qu’il y a tellement plus à réaliser pour Dave. Avec nos conseils, il peut se consacrer pleinement à se pousser à devenir le meilleur «rhinocéros blanc» qu’il peut être et à gagner des titres plus tôt que tard. »

La nouvelle de la première affectation d’Allen en tant que combattant MTK Global sera annoncée en temps voulu.