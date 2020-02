TJ Doheny attend avec impatience le retour du 6 mars sur Rotunda Rumble 3 à Dubaï

RINGSIDE 28/02/2020

📷 TJ Doheny

TJ Doheny a hâte de vous rappeler ses références de champion du monde lorsqu’il participera à une # RotundaRumble3 à Dubaï le 6 mars.

Le “ Power ” de Portlaoise (22-1, 16 KO) a rebondi après son combat d’unification du titre mondial douloureux avec Daniel Roman en faisant exploser Jesus Martinez au début de la dernière fois et maintenant sur une carte empilée aux Émirats arabes unis – en direct sur ESPN + aux États-Unis. en association avec Top Rank et sur iFL TV dans le monde.

Alors qu’il se prépare à affronter le dangereux Ionut Baluta (12-2) lors de l’événement en association avec D4G Promotions et Round 10 Boxing Club, Doheny est déterminé à se mettre au bord d’un autre titre mondial avec une victoire catégorique.

Doheny a déclaré: «Je suis allé à Dubaï plusieurs fois et c’est l’une de mes villes préférées à visiter. J’ai combattu dans de nombreuses villes populaires du monde entier et je suis vraiment ravi d’ajouter Dubaï à mon CV.

«Cela me remplit de fierté de représenter ma ville natale à une si grande échelle mondiale. Je reçois énormément de soutien de là-bas, ce qui signifie beaucoup pour moi. Après tout, le Portlaoise Boxing Club est l’endroit où j’ai perfectionné les compétences qui m’ont permis de parcourir le monde et d’avoir une carrière si fantastique.

«J’ai eu une bonne victoire la dernière fois et nous nous concentrions principalement sur le retour à la victoire avant de commencer notre course pour un autre titre mondial. Baluta est certainement un adversaire plus fort que le dernier. Il est assez grand et a de bonnes compétences en boxe, il me fournira donc un très bon test.

«J’ai fait mon camp en Australie pour ce combat et tout s’est très bien passé. Je n’ai rien à redire. ”

Rejoindre Doheny sur une grosse facture est un affrontement intrigant entre le jeune australien invaincu Mateo Tapia et le résurgent Steve Collins Jr, avec Lasisi Aliu Bamidele, classé au monde, le prospect kazakh Nurtas Azhbenov, Faizan Anwar et Sultan Al-Nuaimi en action.