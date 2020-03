Toka Kahn Clary rentre à la maison pour les combats du jeudi soir du 12 mars

RINGSIDE 02/03/2020

Un rare assemblage de talents fait la une des vitrines à venir du CES Boxing le 12 mars au Twin River Casino Hotel dans une édition spéciale de la série de longue date «Jeudi Fights» de la promotion.

L’événement de la semaine prochaine comprend le retour de Toka Kahn Clary, originaire de Providence (27-2, 18 KOs) dans son premier combat dans son pays d’origine depuis 2017, ainsi qu’une bataille très attendue de perspectives de poids plume invaincues comme Ricky Delossantos (9-0, 1 KO) de Pawtucket, RI, fait face à son test le plus difficile à ce jour dans une épreuve de force de huit rounds contre Fort Vorth, Texas, âgé de 24 ans, Edward Vazquez (7-0, 1 KO).

Les billets commencent à 47 $ et sont disponibles en ligne sur CESBoxing.com et ShowClix.com, ou par téléphone au 401.724-2253. Ouverture des portes à 18 h ET avec le premier combat à 7. Une conférence de presse officielle pour annoncer l’événement aura lieu le mercredi 4 mars à 16 h. à Skyline at Waterplace, situé au 1 Finance Way, Providence, RI.

L’un des combattants les plus accomplis de Rhode Island, Kahn Clary fait sa quatrième apparition avec CES Boxing et la première depuis 2016. Le super-poids plume gaucher très populaire a déménagé aux États-Unis de son Libéria natal à l’âge de 6 ans, la même année où il est devenu orphelin. suite à la mort tragique de son père.

Kahn Clary a finalement atterri dans le Rhode Island et, sous la direction de l’entraîneur-chef Peter Manfredo, est devenu l’un des amateurs les plus accomplis de l’État, remportant 111 combats et un championnat national de gants d’or avant de participer aux essais olympiques américains de 2011 à Mobile, AL.

En tant que pro, Kahn Clary a rapidement atteint le sommet de la division poids plume avec des victoires dans chacun de ses 19 combats, dont 12 par KO. Réuni avec Manfredo, Kahn Clary revient sur le ring le 12 mars pour son premier depuis août après avoir remporté le titre NABA Super Featherweight alors vacant. Il fera la une des huit matchs à la recherche de sa troisième victoire consécutive et de sa neuvième victoire lors de ses 10 derniers combats.

Dans ce qui peut être le combat le plus excitant de la carte, Delossantos met son record invaincu contre “Kid” Vazquez, qui a amassé un record amateur de 82-8 et est passé en demi-finale olympique junior avant de lancer sa carrière professionnelle en 2016 sous les conseils de Roy Jones Jr. Promotions. La victoire la plus impressionnante de Vazquez a eu lieu en janvier 2019 lorsqu’il a renversé Brandon Cruz, un espoir californien jusque-là invaincu, par décision partagée. Il a commencé la boxe à 8 ans

Floraison tardive selon la plupart des critères, Delossantos, 30 ans, a fait ses débuts professionnels à 27 ans, mais a rattrapé le temps perdu avec une série impressionnante de victoires au cours des trois dernières années, mise en évidence par sa victoire dominante sur Yeuri Andujar en août. et une décision unanime sur Javar Jones en février 2019.

La undercard présente d’autres combats remarquables, y compris peut-être un autre showstopper entre les rivaux du Massachusetts Ray Oliveira Jr. (8-3, 1 KO) de New Bedford et Springfield’s Derrick Whitley Jr. (6-1-1), qui s’affrontent dans une spéciale attraction de poids welter à six tours.

Les deux combattants sont des noms connus parmi les fans de combats régionaux et proviennent de lignées impressionnantes. Oliveira, le fils de l’icône de la Nouvelle-Angleterre et ancien challenger du titre mondial “Sucra” Ray Oliveira, a remporté ses sept premiers combats sous la direction de CES Boxing et fait sa première apparition à Twin River depuis 2018.

Whitley, le fils de “Double Impact” Derrick Whitley, un vétéran de 52 combats professionnels, et le neveu du frère jumeau de Derrick Darren Whitley, qui a combattu 44 fois en tant que pro, fait sa deuxième apparition à Twin River et premier depuis sa domination sur Carlos. Galindo pour sa quatrième victoire en carrière en 2018.

Un autre combat menaçant de voler la vedette est une bataille de poids mi-moyens de six rounds entre Marqus Bates (7-3, 5 KOs) de Taunton, MA et le rusé Culpeper, VA, vétérinaire Roque Zapata, qui revient à Twin River après un retour et- quatrième confrontation avec l’écurie de Bates, Victor Reynoso, en novembre.

Bates cherche à revenir dans la colonne des victoires après une défaite contre Evincii Dixon l’été dernier, mais compte encore cinq victoires lors de ses six derniers combats, dont quatre d’affilée contre les rivaux de la Nouvelle-Angleterre Mohamad Allam, Carlos Hernandez, Jair Ramos et Wilfredo Pagan , s’établissant comme l’un des 140 à 147 livres du nord-est.

Le super poids welter de Providence invaincu Lamont Powell (5-0, 1 KO) revient dans un combat de six rounds contre le challenger mexicain Carlos Huerta (6-5-2, 3 KOs) et son compatriote de 154 livres Anthony Concepcion (4-0-1, 4 KOs) de Providence met son record invaincu en jeu en quatre rounds contre le vétéran de 11 combats Martez Jackson (4-4-3, 2 KOs) de Valdosta, GA.

Jeudi prochain, la carte présente également les débuts professionnels du super poids moyen Pawtucket Hassler Chacon dans un combat de quatre rounds contre le Brésilien Raush Manfio de Floride, en plus du retour d’East Providence, RI, amateur natif et décoré Elijah Peixoto (2-0, 1 KO) ) dans son troisième combat professionnel alors qu’il affronte le natif de Philadelphie Zaymar Brothers (0-1-1) dans un combat super léger en quatre rounds.

Peixoto, âgé de 24 ans, a remporté quatre titres de Golden Gloves dans le sud de la Nouvelle-Angleterre en tant qu’amateur et a accumulé un impressionnant record de 119-27, qui comprenait également un voyage aux éliminatoires des essais olympiques américains de 2018.