Tokyo 2020 devient Toyko 2021 … mais c’est toujours Tokyo 2020

Nouvelles de boxe du monde 24/03/2020

Les boxeurs amateurs et professionnels qui souhaitent remporter une médaille aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 devront attendre jusqu’à un an pour obtenir ce privilège.

Décrivant le mouvement prévu cette semaine, Tokyo 2020 a eu un peu de répit pour avoir lieu en raison de l’épidémie de coronavirus.

Les qualifications ont été annulées plus tôt ce mois-ci et il reste encore beaucoup de combattants pour réserver leur place.

Une fois que tout se sera calmé, le Comité International Olympique commencera les préparatifs pour organiser le retard.

«Lors d’une réunion très amicale et constructive, les deux dirigeants ont salué le travail du comité d’organisation de Tokyo 2020. Ils ont noté les grands progrès réalisés au Japon pour lutter contre le COVID-19.

«La propagation sans précédent et imprévisible de l’épidémie a entraîné une détérioration de la situation dans le reste du monde.

«Hier, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que la pandémie de COVID-19« s’accélérait ».

«Il y a maintenant plus de 375 000 cas enregistrés dans le monde. Dans presque tous les pays et leur nombre augmente d’heure en heure.

«Dans les circonstances actuelles et sur la base des informations fournies par l’OMS aujourd’hui, le président du CIO et le Premier ministre du Japon ont conclu que les Jeux de la XXXIIe Olympiade à Tokyo doivent être reportés à une date au-delà de 2020. Mais au plus tard au cours de l’été 2021.

«Il s’agit de protéger la santé des athlètes, de toutes les personnes impliquées dans les Jeux Olympiques. Plus la communauté internationale.

«Les dirigeants ont convenu que les Jeux olympiques de Tokyo pourraient être une lueur d’espoir pour le monde en ces temps difficiles. Que la flamme olympique pourrait devenir la lumière au bout du tunnel dans lequel le monde se trouve actuellement.

«Par conséquent, il a été convenu que la flamme olympique resterait au Japon. Il a également été convenu que les Jeux conserveront le nom de Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020. »

ÉCHOUÉ

Le promoteur de boxe Eddie Hearn avait déjà prédit que le déménagement se produirait.

“Regardez les Jeux olympiques, ces gens ont greffé pendant quatre ans pour réaliser leur rêve et se battre à Tokyo”, a déclaré Hearn à la BBC.

“Il n’y a aucune chance que ces Jeux Olympiques aient lieu alors que vont-ils faire? Tout va être un remaniement complet de chaque sport.

«La Premier League reculant de quatre mois affecte la saison prochaine, les euros ont été annulés, qu’adviendra-t-il du cycle olympique? Qu’adviendra-t-il de nos spectacles? “