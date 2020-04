Tommy Gunn (Morrison) a tué Rocky Balboa dans le script original de Rocky V

Nouvelles de boxe du monde 13/04/2020

Le personnage de Tommy Morrison dans le cinquième épisode de la franchise Rocky a tué la représentation de l’acteur principal Sylvester Stallone de Rocky Balboa dans le script original.

Dans les coulisses des informations du site Web affilié à Stallone, «Total Rocky» a révélé la nouvelle sous une forme choquante à l’intrigue du film de 1990.

Largement reçu comme le plus mal aimé des films réalisés sous la bannière, «Rocky V» a eu une fin qui a peut-être aggravé la situation pour certains.

Balboa, après son célèbre combat avec Tommy Gunn, joué par l’ancien champion du monde des poids lourds Morrison, est décédé.

Souffrant de lésions cérébrales confirmées au début du film, Balboa avait des bourdonnements d’oreille de la maladie irréversible (mais plus tard inversée dans Rocky Balboa – 2006).

Selon le scénario rédigé, qui allait être utilisé jusqu’à un changement tardif, il appartenait à sa femme Adrian d’annoncer la mort de Rocky.

Dans une autre tournure qui n’a pas fait la coupe finale, Adrian était également enceinte d’une fille à ce moment-là.

UN POLICIER PARLE: «L’ambulance est à une minute.»

ADRIAN: “Quand vous arrivez à l’hôpital, tout ira bien.”

ROCKY: “Mes mains sont froides.”

ADRIAN (elle prend ses mains): “Je vais les réchauffer; Tout ce que vous voulez.'”

ROCKY: “Je ne veux pas que l’enfant (son fils Rocky Jr.) me voie comme ça.”

ADRIAN: “Il ne le fera pas.” “

ROCKY: “Adrian, tu es la seule chose que j’ai jamais aimée. Je veux seulement que nous soyons heureux, tu sais? »»

ADRIAN (enceinte d’une fille): «Je sais. Lorsque vous irez mieux, nous partirons nous reposer. Préparez-vous pour le bébé. “

ROCKY: “J’ai hâte de voir ma fille. Ça va être super.”

La main de Rocky se relâche dans la poigne d’Adrian et son corps glisse dans un repos immobile. Ses yeux se ferment, laissant son visage sublimement paisible.

ADRIAN: “Rocky ?? Rocheux?? Oh mon Dieu, ne pars pas, Rocky. Je vous en prie, mon Dieu, ne le prenez pas! Je t’aime », ne me quitte pas!»

Une ambulance arrive et les ambulanciers paramédicaux se frayent un chemin à travers la foule.

PARAMÉDIC: “Nous sommes prêts, Mme Balboa. Nous allons le prendre maintenant. “

ADRIAN (doucement): “Tu ne le prendras jamais.”

La scène s’estompe et se dissout à travers l’image d’Adrian berçant la tête de Rocky et se fond sur les marches du musée. Adrian se tient à côté de la statue de bronze massive de Rocky: en dessous d’elle se trouve un grand rassemblement de presse et d’amis.

ADRIAN: «Rocky Balboa est décédé tôt ce matin. Avec mon mari est allé un homme qui a prouvé que vous n’avez pas besoin de naître grand pour atteindre la grandeur.

«Depuis ses humbles débuts, il est devenu un symbole pour beaucoup que la vie ne fait pas l’homme, l’homme fait la vie.

«Tant qu’il y aura des gens prêts à relever les défis de la vie et à ne pas se rendre avant que leurs rêves ne deviennent réalité, le monde aura toujours ses Rockys. (Elle regarde la statue)

“Je t’aimerai toujours”, a-t-elle conclu.

La caméra s’incline jusqu’à la puissante statue et après un moment, elle se dissout au même endroit où des années auparavant, un combattant inconnu a dansé avec jubilation et levé les mains dans sa victoire sur la vie.

La scène se fige sur le saut de triomphe de Rocky.

Peut-être que Morrison n’était pas tout à fait d’accord pour être celui qui a mis fin à la vie de Rocky comme Ivan Drago (Dolph Lundgren) l’avait fait à Apollo Creed (Carl Weathers) dans Rocky IV.

Mais il semble que Stallone était celui qui pensait fermement que Rocky devrait non seulement survivre, mais encore une fois l’emporter en éliminant Gunn.

C’était la bonne décision. Comme en 2016, Stallone a remporté son seul et unique hochement de tête pour son rôle de Balboa dans le spin-off à succès Creed.