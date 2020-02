Tommy Santiago veut sa première victoire pro … et un donneur de rein pour son père

RINGSIDE 28/02/2020

Tommy Santiago, une star du football de lycée et boxeur amateur accompli, entrera sur le ring pour son premier combat professionnel le 27 mars au 2300 Arena, et son père sera dans son coin.

Pour les spectateurs, c’est une autre équipe père-fils, rendue un peu plus intéressante parce que Tommy est le deuxième fils de Santiago à devenir pro. Brother Milton, Jr., est un poids léger invaincu.

Que Milton Sr. puisse monter les marches et agiter la serviette pour son fils dément la vraie histoire – celle d’un père décédé et ramené à la vie il y a moins d’un an, qui attend un appel qui change la vie. C’est l’histoire d’une mère qui fait double emploi pour subvenir aux besoins de sa famille et prendre soin de son mari.

Il s’agit du fils, un talentueux footballeur, qui a sacrifié sa place dans un lycée de football pour aider à garder sa famille à flot, et se lance maintenant dans une carrière de boxe professionnelle. C’est une histoire sur leurs luttes passées et actuelles, et le grain, la détermination et la foi qui les ont traversés au travers d’une goutte de douleur et d’adversité lente, broyante, de style torture à l’eau.

Il y a quelques années, la famille Santiago était devenue trop grande pour sa maison de deux chambres. Avec trois adolescents – Milton Jr., Tommy et le jeune Nicco – ils ont fait leur ménage et ont emménagé dans un fixateur en banlieue. Milton, Sr., était un peintre talentueux qui avait travaillé pour certains des constructeurs de maisons les plus prestigieux de Philadelphie.

Maman Brenda a travaillé dans une entreprise de fabrication de gadgets de cuisine pendant 20 ans, où elle a gravi les échelons, portant divers chapeaux et aidant à offrir une vie confortable à sa famille.

Ce n’est pas longtemps après leur déménagement en 2017 que Milton Sr. a commencé à remarquer qu’il n’était pas lui-même. Au cours des prochaines années, sa santé se détériorerait. Jadis peintre et entraîneur de boxe rauque et actif, il s’est ratatiné. Après avoir rebondi du médecin à l’hôpital, il a reçu un double diagnostic d’insuffisance rénale et d’une infection qui s’était propagée à ses os. Brenda est passée d’une mère au travail à une mère au travail et à un soignant, réveillant Milton, Jr., pour l’aider à transporter son père dans la voiture à 5h30 du matin chaque matin. Elle le conduisait à la dialyse avant le travail, puis prenait un déjeuner tôt chaque jour pour le ramener à la maison.

Tommy s’est inscrit à l’Archbishop Wood High School, une école catholique privée à Warminster, en Pennsylvanie, connue pour son programme de football d’élite; les frais de scolarité étaient de 9 000 $ par année. Il était une star en cours d’exécution, marquant 20 touchés et gagnant près de 1700 verges en tant que junior. Son frère cadet, un joueur de basket-ball hors pair, a également assisté à l’archevêque Wood.

Attaché en fauteuil roulant et incapable de marcher, Milton Sr. était gêné d’aller aux matchs de ses fils. Brenda a dû l’aider à se rendre aux toilettes et à le nettoyer. Milton Jr., a suspendu sa carrière pour aider à prendre soin de son père. C’était une période sombre pour la famille; les factures s’accumulaient alors que Milton Sr. tombait malade.

«J’étais gêné», a déclaré Milton, père, à ce moment-là. «J’étais déprimé et je me demandais pourquoi cela m’arrivait à moi et à ma famille.»

En mai dernier, Milton, Sr., est allé pour une procédure de biopsie d’une croissance dans ses poumons. Lorsque le médecin est sorti de la salle d’opération et a demandé à Brenda si elle voulait le rejoindre dans une salle de consultation, elle savait que quelque chose n’allait pas. Milton, Sr., avait cessé de respirer pendant près de deux minutes au cours de la procédure et a dû être réanimé. Le médecin a averti qu’il pourrait y avoir des lésions cérébrales permanentes.

Ce fut un moment bouleversant pour la famille.

«Ce fut le pire moment de ma vie», se souvient Tommy. «Quand je suis entré et que j’ai vu mon père à l’USI, sachant qu’il pourrait ne jamais être le même, j’ai juste commencé à pleurer. Je ne pouvais pas le supporter. “

Après deux jours dans un coma médicalement provoqué, Milton, Sr., a commencé à récupérer. Les médecins ont finalement trouvé la bonne combinaison d’antibiotiques pour commencer à guérir l’infection qui avait décimé son corps. Les effets de la procédure ont continué d’affecter sa vie quotidienne. Des maux de tête atroces à toutes les heures et une perte de mémoire à court terme sont devenus la nouvelle norme.

Après une année junior record pour Tommy et après avoir vu le stress que subissait sa mère, Tommy a pris une décision. Il a choisi de passer au lycée William Tennent – également à Warminster – réduisant de moitié la facture des frais de scolarité de sa famille, mais garantissant pratiquement que les offres du collège dont lui et ses parents rêvaient ne viendraient jamais.

“Ma mère m’a dit qu’elle trouverait un moyen, mais je ne voulais pas qu’elle stresse”, a déclaré Tommy.

Brenda est peinée quand elle parle du départ de Tommy de Wood: «Tommy est très fort, et il en prend beaucoup pour la famille. C’est un fardeau que j’ai sur moi parce que je veux pouvoir tout leur donner. Le rêve de Milton était que Tommy aille à Wood – cela a dévasté Tommy et nous quand il a dû être transféré. “

En récupérant, Milton, Sr., a de nouveau appris à marcher. Milton, Jr., administre toujours la dialyse de son père cinq fois par semaine pendant six heures et ils attendent d’être ajoutés à la liste des donneurs de rein. Des boîtes d’équipement tapissent les murs de leur maison et les améliorations qu’ils avaient prévu d’apporter à leur domicile restent en suspens.

“Milton ne veut pas que nous soyons son donateur”, a déclaré Brenda. «Je suis le soutien de famille et je ne peux pas me permettre de ne pas travailler. Milton ne veut pas que les enfants compromettent leur carrière sportive. Et après ce qui s’est passé quand il a sombré en mai, il y a beaucoup de peur. Alors on attend. »

Sa voix se brise quand elle parle du jour où ils trouvent un donneur pour son mari, mais elle ne mentionne pas comment cela lui soulagerait la pression: «Le jour où cela se produira, je serai ravi. Il veut juste vivre une vie normale. Il veut pouvoir faire des choses normales – travailler, subvenir aux besoins de sa famille. Je serai tellement reconnaissant à Dieu qu’il a répondu à nos prières. »

«Cela signifierait le monde pour ma famille de trouver un donneur», a déclaré Tommy. «Tout ce qu’il a vécu, la dialyse quatre heures par jour, trois jours par semaine… ce n’est pas facile. Ma maman se lève tard pour prendre soin de lui et se lève tôt le lendemain pour aller travailler. Elle n’abandonne jamais. “

L’exemple que Milton Sr. et Brenda ont donné – celui du sacrifice, de la force mentale, et de l’amour et de l’engagement incroyables l’un envers l’autre et leur famille a été ancré dans leurs fils.

“Voir tout ce qu’ils ont vécu a été difficile, mais cela me donne envie d’aller plus loin”, a déclaré Tommy. «Je veux juste pouvoir amener ma famille au niveau supérieur.»

Il aspire à être un joueur de la NFL et un boxeur professionnel, simultanément. «J’ai reçu une offre de Villanova», a déclaré Tommy. “J’ai postulé à Temple et à Penn State et je prévois de rejoindre leurs équipes de football si je suis accepté.”

Mais d’abord, un autre combat se profile à l’horizon. Un concours de quatre tours, poids léger et léger avec Angel Vasquez, de Springfield, MA, le 27 mars.

“Tommy m’a dit que la raison pour laquelle il aime le football et la boxe est qu’il a une haine à l’intérieur, une frustration et un ressentiment à l’égard de tout ce que notre famille a traversé”, a déclaré Brenda. «Je ressens pour le gamin qui va combattre Tommy. Il s’entraîne dur et le veut vraiment. Il veut vraiment aller là-bas et faire des choses – Il veut aider la famille. »

Lorsque Tommy Santiago sort sur le ring le 27 mars, il marche avec le fardeau des problèmes de sa famille, mais avec son père à ses côtés. Quand la cloche sonne, il n’entend que la voix de son père de son coin, et un nouveau chapitre commence dans l’histoire compliquée et douloureuse de la famille incassable de Santiago.