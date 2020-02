Tony Bellew partage une photo de SCARY GAUNT à 175 ans de poids

Phil Jay 01/02/2020

Ce n’est jamais un secret que Tony Bellew √©tait serr√© √† la limite des poids l√©gers √† l’√©poque. L’homme qui a combattu en tant que poids lourd pendant ses jours d’amateur a d√©cid√© de courir √† 175 pour ses d√©buts professionnels en 2007.

R√©duire √©tait un choix pour ¬ęThe Bomber¬Ľ au d√©but. Avec l’intention de passer √† Cruiserweight et plus tard dans sa carri√®re – ce qu’il a finalement fait.

Mais seuls ceux qui √©taient proches de lui √† l’√©poque connaissaient vraiment les horreurs que Bellew a d√Ľ subir pour gagner 175 livres.

Au d√©but de sa progression, et en dehors d’un testeur pour sa premi√®re sortie professionnelle, Bellew a eu le ¬ęluxe¬Ľ de fluctuer un peu avant que les titres ne soient en jeu.

Frappant 177 pour ses deuxième et troisième combats, Bellew est allé à 184 pour une victoire en 2008 contre Paul Bonson à Bolton. Cela devait être un soulagement pour Bellew à cette époque.

Ce n’√©tait cependant qu’un court sursis. Le d√©vot Evertonien serait de retour √† 178 ans et moins trois mois plus tard. Une tendance qui s’est poursuivie jusqu’en d√©cembre de la m√™me ann√©e.

À la fin de 2008, la pression de faire du poids faisait déjà des ravages et Bellew a évolué 184, 189 et 184 pour ses trois prochains concours.

√Ä la fin de 2009, la nouvelle est venue que la perspective 11-0 attendait. Qu’un titre √©tait en vue et √† l’horizon.

Bellew s’est rapidement repli√© pour faire 177 contre Martial Oleme avant de passer sous les 175 pour la premi√®re fois de sa carri√®re pour Atoli Moore en mars 2010.

Un affrontement du Commonwealth avec Bob Ajisafe attendait, mais il a fallu six mois pour le combat pour le titre pour se rendre sur le ring.

√Čtonnamment, Bellew a mesur√© le m√™me 174 et chang√© le poids qu’il a fait pour Oleme lors d’un combat pour un verdict unanime √† Mayfair. L’homme de Liverpool a eu sa premi√®re sangle.

Des d√©fenses cons√©cutives ont eu lieu √† l’Echo Arena et Bellew est rest√©e ferme dans la mise √† l’√©chelle sous la limite. Il semblait qu’il avait trouv√© un moyen infaillible d’atteindre son poids cible atroce.

Pendant les deux ann√©es suivantes, alors que le calibre de l’adversaire augmentait, il √©tait clair que Bellew se d√©battait mal.

Une d√©faite contre Nathan Cleverly et un match nul avec Isaac Chilemba √©taient des signes avant-coureurs √©vidents pour Bellew. Mais une fois l’appel venu du pr√©sident par int√©rim de la WBC, Mauricio Sulaiman (prenant le r√īle en raison d’une maladie dont son p√®re Jos√© ne se remettrait jamais), Bellew a d√Ľ aller une fois de plus √† la recherche de la gloire ultime.

Travaillant son chemin vers le candidat obligatoire WBC, Bellew a été lancé pour faire face à Adonis Stevenson. Il savait que faire ce poids une fois de plus était probablement un pont trop loin.

En regardant la photo que Bellew a partag√©e, il est clair de voir pourquoi. Il pesait 185 livres √† l’√©poque et semblait avoir v√©cu dans un camp de famine. Ce n’√©tait pas bon.

Revivant la douleur, Bellew a d√©clar√©: ¬ęLa derni√®re fois que j’ai fait 175 livres! J’ai pris cette photo trois semaines avant mon d√©part pour le Canada pour affronter Adonis Stevenson!

¬ęJe vivais √† Jersey City √† New York pendant un mois avant le combat. J’avais 10 livres pour aller sur cette photo!

“Je m’√©tais r√©veill√©e et j’ai envoy√© cette photo √† la femme apr√®s qu’elle m’ait demand√© comment allait le poids ?? Ma r√©ponse √©tait “Great Luv”

¬ęOh bien tout va bien qui finit bien je suppose. Comme je l’ai d√©j√† dit, les Abs sont surfaits. “

Labourant avec la ceinture convoit√©e verte et or dans son esprit, Bellew est all√© au combat et n’avait rien √† donner. Arr√™t√©e en sept tours √† Qu√©bec, Bellew a promis de ne plus se soumettre √† cette torture.

CRUISERWEIGHT

Le passage √† 197 livres s’est av√©r√© √™tre le fait d’un champion alors que Bellew s’installait dans un poids l√©ger √† 199 livres.

Une victoire au titre mondial plus tard et Bellew a pu faire des millions contre David Haye dans un double poids lourd.

Donc, Bellew changerait quoi que ce soit à propos de sa course tortueuse de six ans, vous devriez demander cela au commentateur à la retraite.

A en juger par la photo partagée, elle a ramené des souvenirs douloureux.

