Top 10 des boxeurs qui ont vendu le plus de Pay-Per-View de l’histoire

Nouvelles de boxe du monde 13/01/2020

World Boxing News répertorie les dix meilleurs vendeurs de Pay-Per-View de tous les temps dans le sport. Des boxeurs comme Floyd Mayweather et Manny Pacquiao ont augmenté la mise, bien que sur la base des seules ventes, les pionniers originaux appartenaient aux années 1970.

Mayweather et Pacquiao détiennent le record conjoint du plus grand nombre d’achats dans un événement, tandis que leur offre de 2015 est également la plus lucrative de tous les temps.

Si vous tenez compte de l’inflation, cependant, «MayPac I» n’apparaît qu’au 15e rang de la liste historique des combats d’argent.

Muhammad Ali est le roi du PPV, «The Greatest» occupant dix places dans les vingt premières têtes d’affiche.

Pendant les années 60 et 70, Ali a régulièrement commandé des ventes massives dans le monde entier pour regarder ses combats. Le sport était à l’époque à la hauteur de ses pouvoirs.

Cela s’est poursuivi jusque dans les années 1980 et 1990, bien que l’ampleur des achats massifs ait été réduite en raison des modifications des droits de télévision.

Les rivaux d’Ali, Joe Frazier et George Foreman, constituent le trio de tête de cette époque.

Floyd Mayweather arrive en quatrième position, avec son rival de carrière Manny Pacquiao à cinq ans. Mayweather a gagné près d’un milliard de dollars au cours de la dernière décennie grâce à l’inflation de la valeur.

Les goûts des icônes des années 90 Mike Tyson, Oscar De La Hoya et Evander Holyfield sont les prochains. La star de l’UFC Conor McGregor fait la liste entre les deux en raison d’un combat professionnel solitaire.

Anthony Joshua, le meilleur soutien du Royaume-Uni, se classe parmi les dix premiers au dernier rang.

Top 10 des boxeurs

(Ventes combinées PPV / Circuit fermé):

1 / Muhammad Ali – 162,944 m (1963-1985)

2 / Joe Frazier 100,5 m (1965-1981)

3 / George Foreman 52m (1974–1993)

4 / Floyd Mayweather Jr. 29,09 m (2005-2017)

5 / Manny Pacquiao 22,214 m (2005-2019)

6 / Mike Tyson 19,1 m (1988-2005)

7 / Oscar De La Hoya 14,140 m (1995-2008)

8 / Conor McGregor 13 675 m (2008-2018 – UFC / Boxe)

9 / Evander Holyfield 12,72 m (1984-2003)

10 / Anthony Joshua 10,476 m (2015-2019)

TOP 20 des combats les plus lucratifs

(avec inflation):

* Jaune = Record breaker

30 octobre 1974

Ali vs Foreman

3 000 000

60 000 000 $

310 000 000 $

1 octobre 1975

Ali vs Frazier III

3 000 000

60 000 000 $

300 000 000 $

8 mars 1971

Ali vs Fazier I

2 500 000

45 000 000 $

284 000 000 $

27 septembre 1976

Ali vs Norton III

1 500 000

30 000 000 $

130 000 000 $

6 avril 1987

Leonard vs Hagler

3 000 000

40 000 000 $

90 020 000 $

27 juin 1988

Tyson vs Spinks

800 000

32 000 000 $

69 180 000 $

20 juin 1980

Duran vs Leonard

1 500 000

22 000 000 $

68 270 000 $

11 juin 1982

Holmes vs Cooney

2 000 000

20 000 000 $

52 990 000 $

25 février 1964

Ali vs Liston

700 000

5 000 000 $

41 200 000 $

22 juillet 1963

Patterson vs Liston II

563 000

4 747 690 $

40 130 000 $

25 mai 1965

Ali vs Liston II

630 000

4 300 000 $

34 890 000 $

22 novembre 1965

Ali vs Patterson

500 000

4 000 000 $

32 500 000 $

6 février 1967

Ali vs Terrell

800 000

4 000 000 $

31 520 000 $

14 novembre 1966

Ali vs Williams

500 000

3 750 000 $

30 420 000 $

2 mai 2015

Mayweather vs Pacquiao

173 000

25 900 000 $

27 940 000 $

25 septembre 1962

Patterson vs Liston

600 000

3 200 000 $

27 050 000 $

20 juin 1960

Patterson vs Johannson II

500 000

3 000 000 $

25 930 000 $

15 avril 1985

Hagler vs Hearns

700 000

10 500 000 $

24 960 000 $

26 octobre 1970

Ali vs Quarry

630 000

3 500 000 $

23 040 000 $

13 mars 1961

Patterson vs Johannson III

500 000

2 500 000 $

21 390 000 $