Top 50 des sites de boxe dans le monde (avril 2020)

Nouvelles de boxe du monde 22/04/2020

World Boxing News fournit une liste mise à jour des 50 meilleurs sites de boxe dans le monde en avril 2020 pendant le verrouillage du coronavirus.

Les statistiques sont basées sur similarweb.com.

Voici les sites pugilistiques les plus visités:

1 boxrec.com

2 boxingscene.com

3 allboxing.ru

4 boxingnews24.com

5 vringe.com

6 fightnews.info

7 bokser.org

8 worldboxingnews.net

9 badlefthook.com

10 ringtv.com

11 à 50

11 titleboxing.com

12 ringpolska.pl

13 boxmob.jp

14 fight-academy.ru

15 boxingforum24.com

16 boxingnews.jp

17 boxinggu.ru

18 ringside24.com

19 mmaboxing.ru

20 boxen1.com

21 panaynews.net

22 philboxing.com

23 izquierdazo.com

24 soloboxeo.com

25 karate.ru

26 fightnews.com

27 fdbplus.com

28 boxing247.com

29 titleboxingclub.com

30 box.live

31 boxingnewsonline.net

32 profiboksz.hu

33 checkhookboxing.com

34 boxinginsider.com

35 expertboxing.com

36 matchroomboxing.com

37 premierboxingchampions.com

38 fightwear.ru

39 usaboxing.org

40 fightnights.com

41 netboxe.com

42 mmalegend.ru

43 mmation.com

44 boxeringweb.net

45 rdxsports.com

46 box-p4p.com

47 espabox.com

48 24boxing.com.ua

49 tc-boxing.com

50 pinoygreats.com

La liste est correcte au 22 avril 2020 et présente tous les sites Web actuellement enregistrés avec similarweb et Alexa.com.

Pour plus d’informations, visitez l’un ou l’autre site Web.

