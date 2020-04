Top Rank Boxing célèbre le 40e anniversaire de ses débuts sur ESPN

RINGSIDE 11/04/2020

Il y a quarante ans ce week-end, le 10 avril 1980, la série «Top Rank Boxing» a fait ses débuts sur ESPN avec la musique thème «Star Wars» en toile de fond. C’était le début d’une série télévisée historique de 16 ans, mettant en vedette des stars de la boxe, dont Mike Tyson, Bobby Czyz, Dwight Muhammad Qawi, Ray “Boom Boom” Mancini, Mike McCallum, Gene Hatcher, Freddie Roach et Donald Curry.

La première carte a eu lieu au Resorts International à Atlantic City, N.J., et comportait quatre combats télévisés, y compris la charismatique poids moyen Frank “The Animal” Fletcher victoire de décision sur Ben Serrano.

“Top Rank Boxing” a sillonné le pays, en partenariat avec un éventail de promoteurs qui avaient des combattants affamés et sympathiques avec des fans fidèles dans des lieux tels que Ice World à Totowa, New Jersey, et Showboat Sports Pavilion à Las Vegas. À la fin de la série en 1996, «Top Rank Boxing» était la série hebdomadaire de boxe télévisée la plus ancienne de l’histoire.

Le président de Top Rank, Bob Arum, a déclaré: «Je ne peux pas croire que cela fait 40 ans. À ce moment-là, des réseaux comme ABC et CBS diffusaient des combats l’après-midi, mais parce qu’ils payaient tellement, ils ont diffusé bon nombre des meilleurs combats de championnat.

«Top Rank Boxing» sur ESPN était un débouché précieux pour les combattants de la relève. Tout grand combattant qui a commencé à émerger au milieu des années 80 et 90 est apparu, sans exception, sur ESPN. Ils ont tous fait leurs débuts sur ESPN, et c’est quelque chose dont nous sommes très fiers.

“Le contenu de boxe en direct a contribué à aider ESPN à devenir la puissance qu’il est aujourd’hui.”