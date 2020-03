Top Rank signe un accord de diffusion en Amérique latine avec Combate Space TV

RINGSIDE 05/03/2020

Combate SPACE est présent en Amérique latine depuis 1991, et maintenant ils sont sur le point de commencer leur saison 2020 avec de nouveaux événements et de nouveaux visages, toujours en direct du ring, qui est dans l’ADN du salon.

La plus grande nouvelle de cette 30e saison de l’émission est l’accord historique qui vient d’être signé entre SPACE et Top Rank, le principal acteur mondial dans le monde de la boxe. La société a été créée par Bob Arum, une véritable légende de la boxe qui a fait la promotion de Muhammad Ali, George Foreman, Roberto Duran, Sugar Ray Leonard, Manny Pacquiao, Floyd Mayweather Jr. et Marvin Hagler.

C’est une excellente nouvelle pour des milliers de fans, car ils auront l’occasion de voir des stars de premier rang telles que Vasiliy Lomachenko, Tyson Fury, Terence Crawford, Naoya Inoue, Teofimo Lopez, Artur Beterbiev, Eleider Alvarez, Oscar Valdez, Miguel Berchelt, Alex Saucedo, Jose Ramirez et Shakur Stevenson.

La nouvelle saison de Combate SPACE débutera le samedi 14 mars avec un combat pour le championnat du monde mettant en vedette la superstar montante Stevenson défendant son titre mondial WBO poids plume contre le cogneur colombien Miguel Marriaga.

Mariano César, VP Content & Brands Portfolio General Entertainment, Turner Amérique latine, a déclaré: «Nous sommes très heureux de commencer cette année avec un partenariat avec un acteur clé tel que Top Rank. Nous savons que cela se traduira par une excellente offre pour les fans de boxe en Amérique latine. Nous avons déjà confirmé plusieurs combats de classe mondiale qui auront lieu au cours des prochains mois afin de tenir notre promesse d’apporter au public les meilleurs combats de boxe, avec une perspective locale et dès le bord du ring. “

Bob Arum, membre du Temple de la renommée de la boxe internationale et président de Top Rank, a déclaré: «Nous sommes honorés de nous associer à SPACE pour offrir la liste des champions et des jeunes combattants affamés de Top Rank aux fans de boxe en Amérique latine. La boxe est un sport véritablement mondial, et cet accord contribuera à faire de nos combattants des superstars mondiales. »

En plus de ce qui précède, Combate SPACE, l’émission de télévision payante record en Amérique latine, continuera d’offrir ce que le public attend: des images de haute qualité, une présence au bord du ring, la passion et l’expérience de Victor Silva et Paco Gonzalez, et le meilleure couverture et actualités d’avant-combat sur Facebook (facebook.com/combatespace), Instagram et Twitter (@canalspace), y compris des vidéos, des photos et des commentaires. La présence sur les réseaux sociaux de l’émission est complétée par une chaîne YouTube, qui présentera des contenus exclusifs, ainsi que des offres spéciales de production originales de Combate SPACE.

14 mars: Stevenson contre Marriaga

Combate SPACE commencera l’année par un combat axé sur «la jeunesse contre l’expérience», avec Shakur Stevenson (États-Unis) et Miguel Marriaga (Colombie), en direct du Hulu Theatre du Madison Square Garden. Stevenson (13-0, 7 KOs) a remporté le championnat des poids plumes WBO en octobre dernier dans une performance dominante contre Joet Gonzalez et fera sa première défense du titre. Stevenson a remporté une médaille d’argent aux Jeux olympiques de Rio 2016 et une médaille d’or aux Jeux pré-olympiques de Buenos Aires.

Marriaga (29-3, 25 KOs) est un triple challenger au titre mondial, ayant échoué dans ses vaillants efforts contre Vasiliy Lomachenko, Oscar Valdez et Nicholas Walters. Il a remporté quatre combats consécutifs – tous par KO – depuis la défaite de Lomachenko.

28 mars: Beterbiev contre Meng

Deux titres mondiaux seront en jeu, tandis que le champion du monde des poids lourds légers WBC / IBF Artur Beterbiev affrontera le concurrent n ° 1 Meng Fanlong, en direct de Québec, Canada. Le Russe Beterbiev (15-0, 15 KOs) est actuellement le seul champion de boxe avec un ratio KO de 100%. Sa dernière victime était Oleksandr Gvozdyk (Ukraine), qu’il a renversé en octobre dernier par KO au 10e tour.

Le challenger est également resté invaincu en tant que pro pendant 16 combats. Surnommé «Cold Blood», avec plusieurs combats aux États-Unis à son actif, Meng cherche à devenir le premier champion du monde masculin de Chine à remporter un titre mondial dans une catégorie de poids supérieure au poids plume.

25 avril: Inoue vs Casimero

Le troisième combat de l’année aura lieu à la Mecque de la boxe moderne, Las Vegas, et mettra en vedette la championne du monde des poids coq WBA / IBF Naoya “Monster” Inoue dans l’espoir d’unifier les titres contre la championne du monde WBO Johnriel Casimero. Inoue a une fiche impeccable de 14-0 en combats de championnat et de 8-0 lors de combats avec des champions du monde et d’anciens champions du monde (dont Omar Narvaez, Juan Carlos Payano et Emmanuel Rodriguez). En novembre dernier, il avait battu Nonito Donaire par décision unanime dans ce qui était considéré comme le meilleur combat de l’année.

Casimero a déjà remporté des championnats dans deux autres divisions (poids mouche léger et poids mouche) et détient un record de 7-2 dans les combats pour le titre mondial et un record de 5-3 dans les combats contre les champions du monde. Il n’a pas perdu un combat depuis 2017 et a remporté cinq combats consécutifs, tous par KO. Casimero a récemment éliminé Zolani Tete au troisième tour pour capturer la ceinture WBO.

9 mai: Ramirez contre Postol

Le quatrième événement confirmé par Top Rank mettra en vedette le champion du monde WBC / WBO super léger Jose Ramirez et l’ancien champion du monde Viktor “The Iceman” Postol. Ramirez (25-0, 17 KO) a remporté le championnat WBC en battant Amir Imam en mars 2018. En juillet dernier, il a éliminé Maurice Hooker en six manches à couper le souffle pour unifier les titres mondiaux WBC et WBO.

Postol, originaire d’Ukraine, a contrarié Lucas «La Máquina» Matthysse (Argentine) par KO en octobre 2015 avant de perdre son titre l’année suivante lors d’un combat d’unification contre Terence Crawford. Postol a remporté deux matchs de suite depuis une défaite par décision compétitive contre l’actuel champion du monde unifié Josh Taylor.