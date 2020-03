Tous les événements de combat en Californie annulés, Oscar De La Hoya réagit

Nouvelles de boxe du monde 12/03/2020

WBC

Oscar De La Hoya a réagi à l’annonce que le coronavirus avait entraîné l’annulation de tous les événements sportifs en Californie, au moins jusqu’à la fin mars.

Le patron de Golden Boy Promotions a prévu deux événements ce mois-ci et cherche activement à reprogrammer pour un temps plus sûr.

S’exprimant jeudi alors que plusieurs émissions ont été secouées par l’escalade de la pandémie, De La Hoya a convenu que la sécurité des fans était primordiale.

«Ce matin, nous avons été informés par la California State Athletic Commission que tous les événements sportifs combatifs ont été annulés pour le mois de mars. Cela est dû aux préoccupations concernant COVID-19 », a déclaré De La Hoya.

«Par conséquent, nos événements du 19 et 28 mars et ceux prévus à Avalon Hollywood et au Forum, respectivement, ont été officiellement reportés.

«Nous travaillerons avec les autorités nationales et locales. Ainsi que notre lieu et nos partenaires de diffusion pour déterminer la meilleure ligne de conduite en ce qui concerne ces événements et d’autres à venir. En Californie et ailleurs. “

SÉCURITÉ

Il a poursuivi: «La santé et la sécurité de nos combattants, fans, employés, officiels et partenaires sont de la plus haute importance pour nous.

«Nous les remercions pour leur soutien. Leur compréhension pendant cette période.

«Nous communiquerons d’autres plans lorsque le moment sera venu.»

Remarque: Pour ceux qui ont déjà acheté des billets pour les événements, les remboursements seront disponibles au point d’achat d’origine. Si les billets ont été achetés en ligne, les remboursements seront traités automatiquement.

De La Hoya ne sera pas le dernier promoteur à faire une telle déclaration. Un verrouillage de tous les sports est une réelle possibilité à tous les niveaux très prochainement.

FERMER

Tout événement de boxe à partir de maintenant jusqu’à au moins la fin du mois de mai risque d’être reporté. C’est tout au moins.

La situation est devenue critique. Les responsables de l’Organisation mondiale de la santé voudront que tout rassemblement inutile soit interdit dès que possible.

Les fans de Fight font face à au moins quelques semaines sans grands spectacles de boxe. C’est une fois que les dirigeants respectifs de chaque nation le rendent obligatoire.

L’Italie est actuellement en lock-out. L’Irlande a également annoncé la fermeture partielle des installations à l’intérieur de ses frontières.

Les choses devraient empirer avant de s’améliorer.