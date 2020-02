Tout ce que vous devez savoir pour Deontay Wilder vs Tyson Fury 2

Publié le 18/02/2020

Par: Hans Themistode

Le moment est officiellement venu.

Enfin presque.

Le titlist WBC Heavyweight Deontay Wilder fera son retour sur le ring ce samedi soir au MGM Grand Arena, à Las Vegas Nevada, contre le seul homme qu’il ne pourrait pas tout à fait comprendre.

Tyson Fury.

Ce n’est pas une hyperbole de dire que c’est le concours le plus attendu dans la division des poids lourds depuis que Lennox Lewis a affronté Mike Tyson le 8 juin 2002. Ce concours a presque atteint la barre des 2 millions en termes de ventes à la carte. On ne s’attend pas exactement à ce que Wilder vs Fury franchisse cette barre, mais ne soyez pas surpris s’ils le font.

Crédit photo: Ryan Hafey / Premier Boxing Champions

Avec l’un des plus grands combats de mémoire récente presque ici, jetez un œil ci-dessous à toutes les informations que vous devrez connaître afin d’être parfaitement préparé pour ce qui sera certainement un grand combat.

Que s’est-il passé la première fois?

Le 1er décembre 2018, au Staples Center de Los Angeles, en Californie, Deontay Wilder et Tyson Fury ont tout mis en jeu. Pour Wilder, non seulement il cherchait à devenir le premier homme à vaincre Fury, mais il espérait également obtenir son statut de champion Lineal.

Fury, quant à lui, voulait étaler la première défaite de Wilder, tout en remportant la seule ceinture qui lui avait échappé toute sa carrière. Le titre WBC.

Les choses ont bien commencé pour Fury au début. Son mouvement maladroit et sa capacité de boxe ont donné à Wilder des problèmes majeurs au fil du combat. Avec Fury en contrôle total, Wilder a réussi à le laisser tomber au neuvième et surtout dans le dernier tour. Les chiffres du concours général étaient en faveur de Fury mais pas de beaucoup. Selon CompuBox, Fury a décroché 84 coups au total contre les 71 de Wilder. Pourtant, avec les renversements de Wilder, il a sauvé sa nuit alors que les juges lui donnaient un match nul. Les tableaux de bord indiquaient 115-111 pour Wilder, 114-112 pour Fury et 113-113 même.

Quand et où aura lieu Wilder contre Fury 2?

Date: Samedi 22 février 2020

Endroit: MGM Grand Las Vegas Nevada

Heure de début de Pay Per View: 19 h, heure de l’Est / 16 h, heure du Pacifique

Heure de début de la carte principale: 21 h, heure de l’Est / 18 h, heure du Pacifique

Heure de début de l’événement principal: Environ 23 h, heure de l’Est / 20 h, heure du Pacifique

Selon le côté de la côte sur lequel vous résidez actuellement, vous pouvez vous attendre à ce que cette carte commence. 19 h pour les téléspectateurs de la côte Est tandis que ceux de l’heure du Pacifique peuvent attraper des choses à 16 h. De plus, puisqu’il s’agit d’un événement conjoint. Cela signifie que vous pouvez regarder les préliminaires sur ESPN et FS1. Ceux qui décident de se connecter sur FS1 peuvent consulter les débats à 7h30, heure de l’Est. Si ESPN est votre choix préféré, vous pouvez syntoniser 30 minutes plus tard à 20 h, heure de l’Est.

Où regarder

Chaîne de télévision: ESPN, Fox Sports 1

Options d’affichage Pay Per View: Fox Sports Go, ESPN +

Les deux plates-formes permettent aux téléspectateurs d’acheter le paiement à la vue. À ce stade, il ne tient qu’à vous de vous sentir plus à l’aise de regarder. Rien ne sera différent en termes de télédiffusion.

Combien pouvez-vous espérer payer?

Pay Per View Cost: 79,99 $

Les fans de cette carte peuvent s’attendre à débourser 79,99 $ pour la carte entière. Il sera également disponible sur pratiquement tous les fournisseurs de câble et de satellite.

Deontay Wilder Mesurable’s and Record

Mis à part la différence de puissance à élimination directe, les deux hommes sont assez similaires lorsqu’ils sont juxtaposés.

Record: 42-0-1, 41 KO

Pourcentage d’élimination: 95,35

Nombre de combats de titre: 11

La taille: 6-7

Atteindre: 83 pouces

Date de naissance: 22 octobre 1985

Nationalité: américain

Tyson Fury Mesurable et Record

Record: 29-0-1, 20 KO

Pourcentage d’élimination: 66,67

Nombre de combats de titre: 6

La taille: 6-9

Atteindre: 85 pouces

Date de naissance: 12 août 1988

Nationalité: Royaume-Uni

Cotes des paris sur le Main Event

Pour ceux qui ne connaissent pas le monde du jeu de sport, faites attention.

Avec Wilder et Fury possédant les mêmes chances, cela signifie que cela est considéré comme un combat 50/50. Mettre 100 $ sur Fury ou Wilder pour gagner ce concours vous rapportera un peu plus de 90 $ en plus de vos 100 $ d’origine. Si vous voulez tenter votre chance à ce concours se terminant par un autre tirage au sort, pour 100 $, vous pouvez faire un bénéfice ridicule de 2000 $ et sans oublier que vous récupérerez bien sûr les 100 $ que vous aviez placés sur la ligne en premier lieu.

Deontay Wilder-110Tyson Fury-110Draw + 2000

Informations sur la carte de combat complet Deontay Wilder contre Tyson Fury 2

Carte principale

-Deontay Wilder contre Tyson Fury pour les titres WBC de Wilder et les poids lourds linéaires de Fury

-Charles Martin contre Gerald Washington; Poids lourd

-Emanuel Navarrete contre Jeo Tupas Santisima pour le titre poids plume WBO Jr. de Navarrete

-Febastian Fundora contre Daniel Lewis; Jr. Middleweight

Undercard

-Subriel Matias contre Petros Ananyan; Jr. Welterweight

-Amir Imam contre Javier Molina; Welterweight

-Rolando Romero contre Arturs Ahmetovs; Poids léger

-Gabriel Flores Jr. contre Matt Conway; Jr. léger

-Vito Mielnicki Jr. contre Corey Champion; Welterweight

-Isaac Lowe contre Alberto Guevara; Poids plume

Billets en circuit fermé disponibles

Des billets en circuit fermé pour le match revanche très attendu entre le champion du monde des poids lourds WBC Deontay «The Bronze Bomber» Wilder et le champion des poids lourds Tyson «The Gypsy King» Fury sont maintenant disponibles. Les deux combattants entreront sur le ring samedi 22 février lors d’un méga événement PPV historique de la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Les sites qui hébergent Wilder contre Fury II sont des retransmissions en circuit fermé:

Salle de bal de Mandalay Bay à Mandalay Bay

L’immobilité au Mirage

Neuf beaux Irlandais à New York-New York

Pont de Brooklyn à New York-New York

Moneyline chez Park MGM

Les billets en circuit fermé au prix de 100 $ (hors frais applicables) sont maintenant en vente sur www.mgmgrand.com/wildervsfury2cc