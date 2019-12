Tout ce que vous devez savoir sur la semaine 16 de la saison NFL 2019

Avec seulement deux semaines restantes dans la saison 2019 de la NFL, les équipes consolident leurs places en séries éliminatoires ou au repêchage de l'année prochaine. Samedi, Jameis Winston a lancé quatre choix dans une défaite étroite contre les Texans, et les Rams ont été officiellement éliminés des séries éliminatoires après une défaite contre les 49ers. Dimanche, les Patriots ont de nouveau remporté le titre de l'AFC Est avec une victoire contre les Bills à Foxborough. Le Ringer a tout ce qu'il faut et plus encore. Restez à l'écoute ici pour les mises à jour, l'analyse et les faits saillants de notre personnel.