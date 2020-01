Tout ce que vous devez savoir sur les championnats de la conférence 2020

. / Illustration de la sonnerie

Quatre équipes se rencontrent ce week-end pour décider qui ira au Super Bowl

Quatre équipes se rencontrent ce week-end pour décider qui ira au Super Bowl. À Kansas City, les Titans et les Chiefs s’affrontent. Si le Tennessee gagne, il deviendra le troisième non. 6 têtes de série pour atteindre le Super Bowl depuis que la NFL a élargi les séries éliminatoires pour inclure 12 équipes en 1990. Dans la baie, les 49ers et les Packers s’affronteront dans un match revanche de leur match de la semaine 12, dans lequel San Francisco a écrasé Green Bay 37- 8. La sonnerie a toute l’action couverte, alors restez à l’écoute pour les mises à jour, l’analyse et les faits saillants de notre personnel.