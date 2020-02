Tout le monde a un plan – Mike Tyson met en place Wilder vs Fury II comme lui seul peut le faire

Nouvelles de boxe du monde 09/02/2020

📾 BT Sport

L’ancien champion incontestĂ© des poids lourds, Mike Tyson, s’est impliquĂ© dans la prĂ©paration de Deontay Wilder vs Tyson Fury II lors de la suppression d’une promo gĂ©niale.

En travaillant avec BT Sport aux cĂŽtĂ©s de Wilder et Fury, Tyson met en place l’Ă©norme rematch des poids lourds magnifiquement avant le 22 fĂ©vrier.

Les Ă©changes entre Wilder et Fury battent pour la deuxiĂšme fois aprĂšs l’une des batailles les plus passionnantes de la division supĂ©rieure pendant un certain temps en dĂ©cembre 2018.

Ils recommencent dans la capitale mondiale de la boxe, la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Tyson sera un invité spécial au combat aprÚs avoir pris part aux deux derniers combats de Wilder contre Dominic Breazeale et Luis Ortiz à New York et au Nevada respectivement.

“The Baddest Man on the Planet” reste certainement fermement impliquĂ© dans le sport sous la forme de son “Hotboxin” Podcast “et parle rĂ©guliĂšrement aux plus grands noms.

Les invitĂ©s rĂ©cents de l’Ă©mission incluent Fury lui-mĂȘme dans une conversation franche. Plus Anthony Joshua conquĂ©rant Andy Ruiz Jr., et l’ancien adversaire Evander Holyfield.

BILLETS ET INFO

Le match revanche tant attendu des titans poids lourds est fixé. Le champion invaincu de la WBC Deontay «The Bronze Bomber» Wilder et le champion de la lignée invaincue Tyson «The Gypsy King» Fury poursuivront leur rivalité sur le ring le samedi 22 février en direct du MGM Grand Garden Arena de Las Vegas dans un historique FOX Sports conjoint. PPV et ESPN + PPV.

Les tickets sont en vente maintenant. Ils peuvent ĂȘtre achetĂ©s sur www.mgmgrand.com ou www.axs.com. L’Ă©vĂ©nement est promu par BombZquad Promotions, TGB Promotions, Top Rank et Frank Warren’s Queensberry Promotions. Une prĂ©sentation Premier Boxing Champions.

Wilder contre Fury II Ă©tait trĂšs attendu depuis leur premiĂšre rencontre. Wilder a conservĂ© son titre en raison d’un tirage au sort partagĂ© aprĂšs que Fury soit miraculeusement passĂ© d’un knockdown du 12e round pour terminer le combat. C’est l’un des moments les plus mĂ©morables de l’histoire des poids lourds. En outre, il a augmentĂ© les enjeux historiques avant le match retour le 22 fĂ©vrier.