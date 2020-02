«Toutes les ceintures lourdes sont en Grande-Bretagne, c’est super pour nous!»

RINGSIDE 27/02/2020

UN IMPRESSIONNÉ Daniel Dubois a déclaré que Tyson Fury est “définitivement le meilleur en ce moment” après la meilleure performance de sa carrière contre Leont Gypsy contre Deontay Wilder samedi.

Le poids lourd invaincu de 22 ans a salué Wilder contre Fury 2 comme un «grand événement» et a fait l’éloge du nouveau champion WBC Tyson.

“Fury a montré qu’il était l’homme et tous les titres sont de retour en Grande-Bretagne maintenant. C’est super pour la boxe britannique! “

Les fans britanniques se sont permis de rêver d’une confrontation alléchante entre Tyson Fury et Anthony Joshua après la performance phénoménale de The Gypsy King ce week-end, mais ‘Dynamite’ admet qu’il comprendrait si Wilder a choisi de chercher un troisième combat.

Lorsqu’on lui a demandé si le bombardier de bronze devrait déclencher la clause de revanche immédiate dans son contrat, Dubois a répondu “Ouais … ce sera un autre grand jour de paie pour lui!”

Mais «Dynamite» était moins convaincu par les chances de Wilder de renverser sa fortune dans un combat de trilogie: «Je pense que la même chose se reproduit, mais je suis sûr que ce sera un autre grand événement.»

Interviewé au Peacock Gym, où le camp d’entraînement est en cours pour son combat titanesque du 11 avril avec l’ancien olympien Joe Joyce, Dubois a refusé de dire comment il aborderait un combat avec The Gypsy King.

Cela dit, la perspective la plus excitante de la boxe mondiale a concédé que “quand j’aurai la chance de penser à ce que je vais faire … j’arracherai les ceintures à ceux qui les ont!”

Avec une énorme aubaine Heavyweight maintenant à l’écart, tous les regards se tournent vers la bataille de Daniel avec le “Juggernaut” le 11 avril à l’O2 Arena.

L’événement massif du BT Sport Box Office est considéré comme un rebut incontournable entre les deux perspectives les plus chaudes de la boxe poids lourd, la plupart des experts prédisant que le gagnant frappera à la porte d’une opportunité de titre mondial.

Dubois est d’accord.

«Quelque chose de vraiment gros se profile à l’horizon pour moi. Je dois d’abord faire affaire avec Joe. Je ne regarde pas derrière lui. Ce combat de Joe pourrait être pour un titre mondial! »

Le promoteur Frank Warren a qualifié cela de «la plus grande bataille nationale depuis des années» et l’ampleur de l’événement a assuré une attention médiatique accrue à Dubois et à son équipe.

Lorsqu’on lui a demandé s’il comprenait pourquoi, devant Wilder vs Fury, de nombreux joueurs du monde de la boxe se demandaient si des obligations excessives des médias pouvaient affecter la performance des combattants, il a simplement répondu: “Tout cela fait partie du jeu, vous savez?”

“C’est tout parler, parler, parler. Vous devez attendre le combat pour voir des feux d’artifice se déclencher! “

La tête à tête Dubois n’a pas laissé la pression d’une fente dans l’un des plus gros Pay-Per-Views de l’année lui monter à la tête et insiste sur le fait que les préparatifs pour le 11 avril se déroulent aussi bien que prévu.

«Manger, dormir, s’entraîner, répéter. C’est comme ça que nous vivons maintenant. Rien ne m’intéresse vraiment si ce n’est d’y arriver et de le vaincre. »

Invité à résumer pourquoi les fans devraient être excités pour ce qui est le plus grand combat de sa courte carrière et le plus grand combat national de 2020, “Dynamite” a déclaré: “Nous sommes sur une trajectoire de collision maintenant, tout est en jeu.”

“Ça va être un combat pour les âges et je ne peux pas attendre!”

