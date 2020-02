Transcription de la conférence de presse de Deontay Wilder

Je tiens à remercier les médias de nous avoir rejoints, où que vous soyez dans le monde. Nous sommes tellement excités, nous sommes dans 11 jours avant le match très attendu avec le champion Lineal invaincu Tyson Fury face à face avec l’homme qui parlera plus tard lors de cette conférence téléphonique, le champion du monde des poids lourds WBC, le « Bronze Bomber », Deontay Wilder. Il s’agit d’un méga événement PPV et quand je parle de son ampleur, il nécessite que deux réseaux se rejoignent, comme il est présenté par FOX Sports PPV et ESPN + PPV. En direct de la MGM Grand Garden Arena le samedi 22 février à partir de 21 h ET / 18 h PT. Wilder vs Fury II était très attendu depuis leur première rencontre au STAPLES Center en décembre 2018, lorsque Deontay Wilder a conservé son championnat par tirage au sort après Tyson Fury, je ne sais pas comment il a fait cela, mais il est miraculeusement passé de la toile après un knockdown du 12ème round pour terminer le combat. C’est sans aucun doute l’un des moments les plus mémorables de l’histoire des poids lourds et a augmenté les enjeux historiques avant le match revanche le samedi 22 février. Les billets sont en vente, mais permettez-moi de vous dire qu’ils vont vite. Je n’exagère pas. Mon Dieu, ils volent et vous pouvez les acheter sur mgmgrand.com ou AXS.com. L’événement promu par BombZquad Promotions, TGB Promotions, Top Rank et Frank Warren’s Queensberry Promotions. Une présentation Premier Boxing Champions. Maintenant, il faut une très bonne équipe pour obtenir un combattant à un niveau de cette ampleur avec le travail acharné du combattant, et cela me fait un grand honneur et un plaisir de présenter l’homme qui fait de la boxe depuis plusieurs décennies. Je souhaite la bienvenue au co-gérant du «Bronze Bomber», Deontay Wilder, voici Shelly Finkel.

Shelly Finkel Je travaille chez Deontay et avec Jay Deas depuis 13 ans, et je ne pourrais pas être plus fier. L’homme est juste spécial et il va le prouver à nouveau une semaine à partir du samedi 22. Cette fois, le décompte se fera correctement et vous verrez la main de Deontay levée et ils annonceront qu’il est toujours champion poids lourd, par KO.

R. Flores Merci beaucoup, Shelly. Et maintenant, nous aurons l’occasion de parler avec l’un des co-entraîneurs de Deontay Wilder, avec Mark Breland, ils constituent ce qui est, je pense, l’un des meilleurs coins de la boxe aujourd’hui. Il en a l’œil. Veuillez accueillir Jay Deas, le co-formateur de Deontay Wilder.

Jay Deas J’espère que tout le monde va bien. Le camp est devenu fantastique. Deontay était tellement en avance sur l’endroit où nous devions être le premier jour, c’était comme la troisième semaine. Il est donc prêt à partir et c’est le genre de combat et le genre de moment qu’il réclame depuis longtemps. Nous sommes ravis que ce soit ici. Ça va être fantastique et Deontay Wilder sera le seul visage, un seul nom et un seul champion, le 22.

R. FloresMerci beaucoup, Jay. Au plaisir de vous voir pendant la semaine de combat. Maintenant, nous allons avoir l’occasion de parler avec le champion, de Tuscaloosa, en Alabama, il est le champion des poids lourds en titre le plus long de la boxe, ses 10 défenses consécutives pour le titre lui donnent plus que les plus grands de tous les temps, Mike Tyson, Joe Frazier, Lennox Lewis et correspond à la plus longue série de défenses de Muhammad Ali. Après le premier combat avec Tyson Fury, Deontay Wilder a livré deux des meilleurs KO de 2019, en mettant en évidence les KO des rouleaux de Dominic Breazeale au Barclays Center de Brooklyn en mai, puis en poursuivant en éliminant Luis Ortiz au MGM Grand en novembre. Maintenant, après le combat avec Ortiz, Deontay Wilder est allé à Rome et a eu le privilège d’avoir une audience avec le pape François qui l’a nommé ambassadeur 2020 de la paix par le sport, rejoignant des gens comme Muhammad Ali et Riddick Bowe en tant que seuls champions américains des poids lourds à recevoir cet honneur. Il est également le champion des poids lourds le plus actif, car le 22 février sera sa quatrième défense de titre en 14 mois. Et si vous décomposez les calculs, c’est un peu plus de trois mois par combat, donc cela vous montre à quel point Deontay Wilder est actif en matière de combat et de défense de son championnat. Lorsqu’il s’agit de catégoriser Deontay Wilder, les mots qui me viennent à l’esprit sont passionnants et doivent également être vus. Mesdames et Messieurs, veuillez accueillir avec le record de 42 victoires, aucune défaite, un match nul, 41 victoires à venir par KO, il est l’homme le plus méchant de la planète, Mesdames et Messieurs, voici le «Bronze Bomber», Deontay Wilder .

Deontay Wilder Oui bébé. Hé merci, les gars. Que puis-je dire, ça a été une merveilleuse année pour moi. L’année dernière a été merveilleuse et cette année est également une merveilleuse année de démarrage. J’attends avec impatience le 22 février. C’est un grand moment pour moi. Il y a tellement d’événements différents qui se produisent, et bien sûr, nous savons que c’est aussi le Mois de l’histoire des Noirs, donc j’ai hâte de fournir mes services à ma grandeur le mois de l’histoire des Noirs et, comme je l’ai dit, faire de Tyson Fury une question triviale sur l’histoire des Noirs. Le premier combat a été un combat incroyable. Ce fut un combat très controversé. Nous avons laissé les gens confus sur ce qui s’est passé ou qui a gagné. C’est là que nous venons tout régler. C’est le jour du jugement. C’est le moment où tout le monde aura une conscience claire après le 22 février, qui a réellement gagné le premier combat. C’est une affaire inachevée. Je reprends là où je me suis arrêté. Je l’ai assommé la première fois, je ne l’ai pas compris, mais je vais l’assommer cette fois encore et cette fois il ne se lève pas, c’est sûr. Je te le promets. J’ai donc hâte d’y être. C’est un combat électrisant, je cherche de l’énergie électrisante le 22 février dans l’arène du MGM Grand. Et oui, bébé, tu ne veux pas manquer celui-ci. comme toujours. Si vous ne pouvez pas vous rendre à l’arène du MGM Grand le 22 février, prenez cette télécommande et cliquez sur ce bouton s’il vous plaît. Fox Sports PPV, ESPN + PPV, la télécommande sera probablement juste à côté de vous de toute façon, alors allons-y. C’est le plus grand combat pour le titre des poids lourds en période de boxe et c’est là que ça commence. La division des poids lourds est tellement excitante, elle est allumée, elle est en feu, et c’est mon travail de continuer comme ça. Des questions?

QComment avez-vous découvert que vous aviez un grand pouvoir générationnel spécial de tous les temps? Et qu’avez-vous fait au cours de votre carrière pour aider à exploiter cela au fur et à mesure que vous vous êtes amélioré et évolué?

Deontay WilderJ’ai toujours eu le pouvoir. Je raconte toujours comment ma grand-mère a dit que j’étais oint de Dieu, que Dieu essayait de m’utiliser pour des choses. Il s’agit simplement de vivre, de venir dans ce monde et de trouver votre but dans la vie. Je pense que j’ai trouvé un de mes objectifs dans la vie, et bien sûr c’est le cul et la prise de noms, à ce stade. Et je le fais très bien. Je viens d’être extrêmement bénie. C’est l’une des choses que je ne peux pas décrire comment cela s’est passé. Quand vous avez un appel dans votre vie, c’est juste ça. J’ai juste une vocation toute ma vie et je rends service à ma grandeur et je montre au monde qui je suis, ce que je suis et le champion a dit qu’il n’allait nulle part. La plupart de ces choses deviennent une mémoire musculaire pour moi. Quand je me prépare pour un combattant, la préparation au combat est toujours excellente. J’ai toujours de grands partenaires d’entraînement qui me donnent un look qui imite les adversaires. Alors quand il est temps pour moi de les combattre, il y a certaines choses, il y a un regard. J’ai les meilleurs entraîneurs du monde et aucun de mes entraîneurs ne reçoit de reconnaissance et ils ne sont jamais reconnus. Vous avez l’un des hommes les plus méchants de la planète, le frappeur le plus dur de l’histoire, et aucun de mes entraîneurs n’est reconnu pour la grandeur qu’ils affichent. Ils font un excellent travail de dépistage de mes partenaires d’entraînement afin que je puisse avoir le meilleur look possible pour combattre certains de ces gars. Ils font beaucoup d’étude de film et pour identifier les erreurs que mon adversaire fait. Donc, quand je suis dans un ring, je comprends cela et je peux le reconnaître quand je suis dans le ring, donc ça devient une mémoire musculaire. Lorsque vous avez le pouvoir, c’est une bénédiction et une malédiction. C’est une bénédiction parce que lorsque je frappe des gars, ils sont blessés ou vont sur la toile. Et c’est une malédiction, je pense, parce que j’ai tellement de pouvoir que lorsque je frappe des choses, je blesse mon adversaire ou tout ce que je frappe ou je me blesse et c’est tout, il n’y a rien entre les deux.

QRegardez-vous le combat que Fury a eu contre Otto Wallin et pensez-vous que Wallin l’a peut-être laissé un peu pire pour l’usure alors qu’il entre dans le temps assez court après cette revanche?

D. WilderOui, je n’ai pas vu le combat, mais je m’éloigne de ce que j’ai entendu à propos de certaines choses. Vous avez vu différents reflets avec l’œil et différentes choses. Mais Wallin avait un excellent plan de match qu’il a mis en place et quand il a vu que Fury était vulnérable, il a pris ses chances et en saisissant ses chances, il a fini par le casser dans les yeux et cela l’a ouvert, ce que j’ai senti comme si le combat aurait dû être arrêté avec une coupe si profonde et une coupe si large. Vous ne pouvez même pas voir. Mais je comprends qu’il a eu un combat majeur à venir avec moi. Et il a été sauvé parce que ce combat a lieu en ce moment. J’explorerai certaines de ces choses que Wallin a faites. J’ai vraiment hâte de retailler cet œil. Une fois qu’il est ouvert et que le sang est tout sur son visage, je pourrais aussi m’en prendre un peu, c’est bon, nous verrons s’ils continuent à continuer ce combat parce que je suis déjà dangereux tel quel. Et si cet œil s’est ouvert à nouveau et qu’il a du sang sur le visage, alors cela dépendra des médecins, parce que je viens pour le tuer. Ils connaissent déjà mon attitude envers moi-même, vous connaissez déjà ma raison principale et vous savez ce que je viens faire. Je ne joue pas du tout et surtout avec ce combat ici. Donc j’attends ce combat avec impatience, c’est tout pour moi, c’est rompre le lien des défenses consécutives pour le titre avec moi et Muhammad Ali, ma grande idole de tous les temps. J’ai hâte de marquer l’histoire avec ça. Je n’ai jamais imaginé pouvoir faire autant de grandes choses dans le sport de la boxe, et je les fais. Je suis un témoin vivant que vous pouvez être du milieu de nulle part, vous pouvez venir d’un endroit où le système de boxe n’est pas reconnu et surmonté et atteindre la grandeur. Et c’est ce que je fais, je donne l’exemple. Et je ne peux pas attendre le 22 février. Fury va être envoyé au sol et cette fois-ci, il ne se lève certainement pas.

QPensez-vous qu’il va vraiment essayer de vous attaquer ou pensez-vous que c’est juste lui qui essaie de parler d’un bon jeu et de faire du hype?

D. WilderJe ne sais vraiment pas quels sont leurs plans ou ce qu’il va faire ou le blé qu’il ne va pas faire. Je ne sais pas ce qui est vrai de ce qu’il dit et ce qui n’est pas vrai. Je sais une chose, que je suis prêt à tout ce qu’il apporte à la table. Je suis trop préparé pour quoi que ce soit. Donc, si vous voulez amener le combat, alors allez, faisons en sorte que cela se produise, cela me bénéficiera plus que tout, lui qui se remplit de moi. J’espère donc qu’ils s’en tiennent à ce plan de match et le suivent et ne parlent pas seulement de battage médiatique. En fait, faites ce que vous dites que vous allez faire. J’attends ça avec impatience. S’il le fait, cela rendra le combat beaucoup plus intéressant et battra encore plus le battage. Nous verrons donc ce qui se passe. Au fond de son cœur, je sens vraiment qu’il est nerveux. J’ai vraiment l’impression qu’il est très, très nerveux dès la première fois de ce qui s’est passé. Lorsque vous renversez une personne et lui donnez une commotion cérébrale, vous ne l’oubliez jamais. Vous n’oubliez jamais qui vous l’a fait et comment ils l’ont fait. Et quand vous ramper dans le ring avec lui une deuxième fois pour revivre ce moment encore une fois, il doit y avoir du stress; Vous ne pouvez certainement pas dormir la nuit. Si quelqu’un devait changer quelque chose, vous penseriez que ce serait moi, car il dit qu’il m’a battu par une large marge. Mais ce n’est même pas le cas. Il sait quelle était la vérité et je l’attends avec impatience. J’espère donc qu’il est un homme de parole car je suis tout simplement un homme de parole et le 22 février devrait être un signe pour nous tous. Les fans sont pour un régal. Ce sont eux qui en ont pour leur argent quand il s’agit de ce combat ici. Ils savent déjà ce que moi et Tyson sommes. Nous entrons, nous portons nos cœurs sur nos manches et nous nous battons jusqu’au bout et c’est ce que nous allons faire le 22 février.

QJay, avez-vous l’impression qu’Otto Wallin a un peu adouci Fury?

J. Deas Eh bien, le problème avec Fury, c’est qu’il va toujours mieux performer quand les gens ne pensent pas qu’il va le faire, comme il l’a fait avec Wladimir Klitschko. Il essaie en quelque sorte de vivre pour ce moment où il est un outsider ou où les gens doutent de lui. Donc, il ne va probablement jamais jouer aussi bien contre un Wallin que dans le plus grand combat. Nous nous attendons donc à battre Tyson Fury. Nous nous attendons à ce qu’il vienne de son mieux et c’est ce que nous voulons. Nous voulons qu’il n’y ait aucune question, de sorte qu’à la fin de la journée, Deotay obtiendra le plein crédit pour ce qu’il va faire et personne ne pensera que Fury est arrivé moins que le mieux qu’il pouvait, parce qu’il a mis son temps à l’intérieur, il a mis son camp d’entraînement et il a fait tout ce qu’il pense qui lui sera bénéfique. C’est ce à quoi nous nous attendons, le meilleur Tyson Fury afin qu’il n’y ait aucun moyen de dire autre chose que Deontay Wilder, c’est l’homme et sans poser de questions après la fin, qu’il a battu le meilleur Tyson Fury.

QTyson Fury a déclaré la semaine dernière qu’il allait peser environ 270 livres pour le match revanche. Vous vous demandez simplement ce que vous en pensez et croyez-vous qu’il va monter aussi haut?

D. Wilder Tout ce que Fury dit qu’il va faire, je m’en fiche vraiment. J’attends juste cette date pour arriver. Je suis tellement prêt. Je me fiche de ce qu’il pèse, je veux juste qu’il soit le meilleur Fury qu’il puisse être. Si ce poids lui convient et qu’il est à l’aise avec ça, alors, allez-y avec tout ce qu’il dit qu’il veut faire, allez-y. Voilà de quoi il s’agit. Je veux qu’il soit la meilleure forme, je veux qu’il soit à l’aise avec son poids, je veux qu’il soit physiquement et mentalement prêt pour le meilleur combat de sa vie parce qu’il est définitivement dans un grand combat le 22 février. veux pas d’excuses. Je ne fais pas d’excuses et je n’envisage pas d’en faire. Je fais de mon mieux quand j’y vais et j’attends la même chose de lui. Je ne veux pas d’excuses. Je ne veux pas qu’il ait l’excuse qu’il aurait dû être un peu plus petit ou autre. À ce stade, il devrait savoir où il doit être en ce qui concerne le poids et tout le reste. Donc s’il se fait exploser, alors c’est lui. Mais je recherche le meilleur combat de Fury possible le 22 février.

J. DeasJe n’ai rien à ajouter. Je pense que Deontay a tout dit parfaitement. Même chose exacte, peu importe le poids auquel il vient, Deontay a probablement été emporté par 38 combats ou quelque chose comme ça dans sa carrière. Donc, peu importe ce que Fury pèse, il pèse et nous ne sommes pas inquiets – ce n’est pas pour lui, c’est pour Deontay.

QQu’avez-vous pensé des entraîneurs qui changent Fury et pourquoi pensez-vous qu’il a fait ça?

D. WilderPour moi, je pense juste que c’est l’énergie nerveuse pour être honnête, je pense vraiment que c’est l’énergie nerveuse du premier combat. Il peut continuer et dire qu’il m’a battu dans une large marge, mais il ne le croit pas. Honnêtement, il ne le croit vraiment pas. C’est pourquoi il veut changer beaucoup de choses parce que s’il le faisait vraiment, vraiment croire que vous ne changeriez pas autant. Il est passé de celui où il s’entraîne à celui d’entraîneur et maintenant il met sa main dans l’essence pour essayer de le rendre plus dur. Il a amené tant de gens dans son camp. Comme il se passe tellement de choses, il y en a trop pour suivre tous les changements. Le lendemain, il ira voir un conseiller spirituel, ce sera la prochaine chose qu’il fera pour apaiser son esprit. C’est ce qui va arriver à lui et à son corps le 22 février. Mais dans l’ensemble, en tant que combattant, nous devons faire les choses qui, selon nous, vont nous donner confiance dans le combat. Je ne pense pas qu’il soit convaincu que dans le combat et quand il a affaire à moi à cause de l’état dans lequel je l’ai laissé. J’ai donné à cet homme une commotion cérébrale. À la fin de la journée, une commotion cérébrale est une commotion cérébrale. Et cela se reproduira facilement la deuxième fois car la tête n’est pas destinée à être frappée, surtout par aucun pouvoir comme celui de Deontay Wilder. Il a beaucoup à penser à venir le 21 avant le combat, je pense qu’il va vraiment réfléchir beaucoup ce soir-là et quand le combat aura lieu le 22. euh-oh, il a des ennuis maintenant. Je ne peux donc pas attendre. C’est le moment pour la division des poids lourds. Son feu est allumé, il est en feu. Et je prévois de continuer comme ça. En tant que champion du monde des poids lourds, je prévois de le garder passionnant pour tout le monde. Il est de retour; la division des poids lourds est de retour, bébé.

QJay, pouvez-vous également répondre à ce que vous pensez du changement de formateurs et comment cela pourrait avoir un impact sur lui?

J. Deas C’est que nous avons vu qu’avec Virgil Hunter et Dominic Breazeale, il est difficile d’obtenir la chimie même si vous avez travaillé avec quelqu’un dans le passé, très difficile d’obtenir la chimie rapidement. C’est juste quelque chose qui prend du temps. Je pense que d’après ce que j’ai entendu, je ne le connais pas vraiment, mais je pense que son nouvel entraîneur est un bon entraîneur d’après ce que j’ai entendu. Tyson, il sait comment boxer donc il sait ce qu’il fait dans le ring donc ça dépend de ce qu’ils vont apporter à la table ensemble, on verra. Je déteste ça pour Ben Davison parce que je pense que Ben a vraiment joué un rôle beaucoup plus que juste la boxe pour Tyson en tant qu’ami et mentor et frère et confident, thérapeute et entraîneur de boxe, et tout le reste mélangé en un. Je pense qu’il a ajouté beaucoup de valeur à Tyson personnellement et professionnellement. Donc je déteste ça pour Ben, mais en même temps, Fury doit faire ce qu’il pense être le mieux pour sa carrière. Mais notre équipe est solide. Notre équipe est cohérente et nous agissons ainsi depuis longtemps, donc je pense que cela nous donne un avantage.

QVous autorisez-vous à regarder plus loin que ce combat? Parce qu’évidemment, ici en Grande-Bretagne, nous avons quelques combattants qui pourraient s’imaginer être des champions des poids lourds, mais êtes-vous simplement entièrement concentré sur ce qui s’en vient maintenant?

D. Wilder Je suis entièrement concentré sur ce qui va arriver maintenant. Je dis toujours que je ne regarde jamais au-delà d’un combat mais je les regarde. Ce combat est très important pour moi. À ce stade, il s’agit de moi et Fury tous ces autres gars seront toujours là après ce combat. Je serai toujours là après ce combat. Je serai toujours le roi après ce combat. Et puis nous pouvons partir de là. Mais en ce moment, c’est vraiment moi et Fury. C’est notre heure, c’est notre rendez-vous. C’est là que nous résolvons tout après que nous vous ayons laissé confus sur ce qui s’est passé. Je peux vous dire ce qui s’est passé, il peut vous dire ce qui s’est passé, mais ce sont deux versions différentes. Maintenant, nous avons la possibilité de corriger les torts en un droit et l’esprit des gens partout dans le monde et c’est ce que je prévois de faire, juste pour leur prouver clairement qui a gagné le premier combat mais aussi non seulement pour le leur prouver, mais pour le faire de la même manière mais juste d’une manière plus dramatique.

QDeontay tout au long de cette promotion, Fury a dit qu’il irait pour le KO. Comment un Fury plus agressif peut-il se rendre vulnérable à être éliminé par vous et peut-être même plus tôt dans le combat?

D. Wilder C’est une forte possibilité qui peut se produire, surtout qu’il m’apporte le combat. Comme vous pouvez le voir, je lui ai apporté le combat, presque tout le combat la première fois. Et s’il veut faire l’inverse et me l’apporter et m’apporter toute la force pendant que j’applique déjà la force sur lui, alors ce sera un combat intéressant; ça va être une courte nuit, mais ça va être un combat intéressant. Un combat intéressant et une courte nuit, vous pouvez me compter, bébé, mais je ne suis pas payé pour les heures supplémentaires alors il prévoit de suivre mes plans et j’ai hâte de voir s’il va suivre son plan de match . Ça va être excitant à voir.

QEst-ce que cela vous dit qu’il va continuer?

D. Wilder Mon instinct me dit juste que je suis prêt à partir. Je suis dans la meilleure forme de ma vie. Mon instinct me dit que je suis préparé plus que tout et que je suis sur le point de présenter ce spectacle. Mon instinct me dit que je suis le champion poids lourd du monde et je ne peux pas être battu et je ne peux pas attendre ce combat. C’est ce que mon instinct me dit. En ce qui concerne ce qu’il dit et ce qu’il dit qu’il va faire – ce qu’il dit et ce qu’il va faire, je pense que ce seront deux choses différentes. Cela rend ce combat si passionnant, non seulement avec nos mots mais avec notre action et en attendant de voir ce qui va se passer. Donc s’il fait cela, alors que Dieu soit avec lui ce soir-là de ce combat, parce que Dieu peut avoir pitié, mais je ne le ferai pas.

QY a-t-il une partie de vous qui aimerait voir Anthony Joshua essayer de faire son chemin dans le ring après ce combat?

D. WilderJe ne suis pas inquiet à ce sujet, il a à peine récupéré ses titres, encore moins parler de monter sur le ring avec le roi. Je sais donc qu’il est hors de vue. Personne ne parle plus de lui donc ce n’est pas à moi de le faire venir ici même le 22 février, Deontay Wilder contre Tyson Fury. A part ça, personne d’autre dans le lointain pour l’instant.

QEn sachant ce que vous savez de lui et en sachant ce qui s’est passé lors du premier combat, avez-vous l’impression que votre niveau de confiance est peut-être plus élevé en termes de mise hors de combat ou de victoire dans ce combat par rapport au premier combat?

D. WilderOui, ma confiance est très élevée non seulement parce que c’est le deuxième combat, et c’est la deuxième fois que j’entre dans le ring avec lui, nous nous connaissons un peu plus que ce que nous savions la première fois. Mais à cause de mes deux dernières performances. Je sors de deux KO spectaculaires, un au premier tour et un au deuxième tour, donc c’est encore plus un bâtisseur de confiance. Les deux gars, Dominic Breazeale, c’est une âme courageuse et peu importe son niveau, il vient donner le meilleur de lui-même, il s’est battu à ce niveau avant, il a déjà concouru pour le titre des poids lourds et c’était sa deuxième fois. Je l’ai donc sorti du premier tour. Avec Luis Ortiz, il a pris un tout autre niveau, car il n’est peut-être pas le boogeyman mais, c’est le boogeyman pour le reste de la division des poids lourds. C’est sûr parce que personne n’appelle encore son nom à ce jour pour essayer de le combattre. Ils veulent appeler toutes sortes de gars, et vous essayez de faire toutes les excuses du monde pour dire que vous vous battez le mieux mais pas Ortiz, parce qu’il est vieux. Ils me rendent malade dans ce sport et c’est pourquoi je dois continuer à le maintenir en vie. En entrant dans le ring avec Tyson Fury la deuxième fois, sachant que je l’ai combattu auparavant, ma confiance est à travers le toit.

QQue dit ce type d’événement sur la croissance de Deontay Wilder en tant que star aux États-Unis?

S. FinkelJ’ai eu la chance d’être dans le premier grand combat de poids lourds avec deux réseaux et c’était Tyson contre Lewis avec HBO et SHOWTIME. Ils étaient trop grands pour qu’un seul réseau puisse l’arrêter et c’est la même chose ici. C’est le combat de championnat des poids lourds le plus grand, le plus grand et le plus attendu depuis Tyson contre Lewis. Et ni FOX ni ESPN n’allaient faire obstacle. Ils voulaient tous en faire partie et vous voyez la promotion qu’ils font. Il n’y a jamais rien eu de tel. Et la semaine du combat, cela va même s’intensifier. Vous n’avez jamais vu un championnat des poids lourds être promu sur le Super Bowl.

QDeontay, vous avez critiqué le pouvoir de Fury dans le passé, où évalue-t-il sur le spectre complet des adversaires que vous avez affrontés en ce qui concerne le pouvoir?

D. WilderC’est une excellente question, probablement une question à laquelle je ne peux pas répondre correctement. Revenir sur ce combat, se souvenir et revenir dans ce combat, je ne peux pas vous dire de rounds où je me sentais menacé par son pouvoir. Comme je l’ai déjà dit, et beaucoup m’ont cité à ce sujet et vous pouvez continuer, il a les poings d’oreiller, c’est à quel point ils étaient doux dans ce combat. Peut-être que mon adrénaline était trop élevée pour ressentir quoi que ce soit, même après le combat, parfois après le combat, vous pouvez vous sentir un peu endolori ou autre, même après le combat, je n’ai rien ressenti. J’ai pris tous ses coups de poing qu’il a atterri et je l’ai traversé. Je ne respecte pas son pouvoir, c’est juste un grand grand homme qui peut se déplacer autour d’un anneau et c’est tout. En ce qui concerne le pouvoir, il n’y en a pas et je ne pense pas qu’il pourra le développer. Peu m’importe quel entraîneur qu’il amène, vous ne développez simplement pas ce pouvoir en quelques semaines ou en un mois parce que vous avez cet entraîneur qui arrive. À la fin de la journée, je ne le fais pas pas voir son entraîneur le développer. Quel combattant a-t-il eu qu’il a développé pour leur donner du pouvoir? Nous devons également examiner cela. Donc, s’il n’a pas de combattant qu’il a développé et en un puncheur de puissance, comment va-t-il faire cela pour Tyson Fury dans le court laps de temps dont il dispose? C’est impossible. C’est impossible. En tant que gars avec un pouvoir dramatique à la limite, je saurais ces choses, je suis un expert dans ce domaine. J’ai donc hâte de me battre et j’ai hâte de voir ce qui va se passer le soir du combat. Qu’il pense ou non qu’il fera ce qu’il dit. C’est la grande question, c’est pourquoi ce combat est si excitant, car il y a tellement de questions auxquelles il faut répondre. J’ai hâte de répondre à tout le 22 février.

QEn repensant à votre première performance contre Tyson Fury, quelle note vous seriez-vous donnée dans ce premier combat?

D. Wilder Dans ce premier combat, j’étais probablement à 50% ou moins dans ce combat. Je ne me suis pas battu comme je me bats normalement. Il y a beaucoup de choses que j’ai faites que je ne fais pas normalement. Surtout quand je repense à ce combat, Jay et moi pouvons tellement identifier, comme regarder mec, je ne fais même pas ça. Pourquoi ai-je fait ça? Pourquoi ai-je fait ça? Je sais pourquoi je l’ai fait mais je ne sais pas pourquoi je l’ai fait. C’est juste une de ces choses que vous savez pourquoi vous l’avez fait parce que vous avançiez en gardant ma garde haute en vous balançant en vous balançant sans espoir, juste en faisant certaines choses parce que dans ce combat, j’avais l’impression d’avoir eu l’occasion à ce moment-là pour moi; c’était la date pour moi, pour que la division des poids lourds en Amérique soit mise en garde. Cela signifiait beaucoup pour moi parce que lorsque j’arrivais, personne en Amérique ne savait qui était le champion poids lourd du monde, et c’est très difficile lorsque vous êtes dans la division et que vous essayez d’obtenir de la notoriété et de la mettre en avant et évoquer un sport qui n’est pas notre priorité et vous essayez de le rendre passionnant pour que les gens puissent en reparler. À ce stade, alors que je m’assois ici et que je vous parle, je peux dire que le travail est bien fait pour attirer l’attention en Amérique, le battage médiatique en Amérique. Avec ce combat ici, je serai prêt à faire les bonnes choses que je dois faire. J’ai vécu ce moment d’excitation et j’ai vécu ce moment d’avoir mon premier PPV, en poursuivant mon troisième.

QJay, combien de progrès avez-vous vu dans les compétences de boxe de Deontay en tant que pugiliste mentalement et physiquement?

J. Deas Eh bien, je dirais que je suis content que vous ayez posé cette question. Deontay n’obtient pas le crédit qu’il mérite pour l’amélioration, le niveau de compétence qu’il a et le ring QI qu’il a. Je ne pense pas que les gens obtiennent totalement ce qu’ils voient, et parfois ils ne comprennent pas les nuances du sport. Mais nous faisons ce que nous appelons un test de six mois, tous les six mois nous nous demandons, voudriez-vous vous battre dès maintenant il y a six mois? Et je peux répondre à 100% honnêtement que depuis le début du premier jour où il est venu au gymnase, cette réponse a été oui. Il le bat depuis six mois. Il ne cesse de s’améliorer et de mieux en mieux et plus intelligent et raffiné avec la technique. Vous voyez, les choses que les gens n’obtiennent pas vraiment sont et comprennent le timing, la distance, l’espacement, le positionnement, toutes ces choses qui vous permettent de décrocher ces gros coups de poing, c’est une compétence, c’est peut-être la compétence la plus importante. Maintenant, je sais que les gens aiment regarder sur Internet et voir un gars lancer sur les mitaines une combinaison de 47 coups avec trois plongeons, quatre plongeons et cinq plongeons, mais ce n’est pas la réalité, ce n’est pas contre la résistance en direct de l’opposition. Et ce que fait Deontay, c’est qu’il se met en position de décrocher ces coups. Maintenant, c’est plus d’habileté que les gens peuvent parfois même comprendre ce qu’il fait. Donc, pour répondre à votre question, oui, je veux dire, son amélioration continue et continue. Et le truc, c’est qu’il veut apprendre. C’est le genre de gars qui a toujours faim pour aller de mieux en mieux et je pense que c’est probablement le meilleur compliment que je puisse faire à n’importe quel combattant. Mais Deontay est un gars complètement différent.

QTyson fait donc une grande différence dans ses compétences en boxe et son QI de boxe. Que pensez-vous de cela?

D. Wilder Bon, eh bien, il doit avoir la confiance de penser qu’il a un certain type d’habileté dans ce sport pour survivre dans ce sport, en particulier au niveau élite. Vous devez avoir une sorte de confiance pour vous différencier des autres. Donc, il exprime seulement ce qu’il ressent. Mais à la fin de la journée, nous avons un temps, nous avons une place et nous avons la date pour témoigner de la grandeur de chacun alors que nous partageons notre énergie dans le ring. C’est un moment spécial le 22 février sur FOX Sports PPV et ESPN + PPV au MGM Grand. Voyez qui parle et qui ne le fait pas.

R. Flores Nous apprécions que le champion partage son temps, nous savons qu’il est occupé dans le camp d’entraînement, à 11 jours jusqu’à ce qu’il mette son titre mondial contre Tyson Fury dans le match revanche datant de décembre 2018. Champ, la parole est à vous pour les derniers commentaires .

D. WilderÀ tous ceux qui sont sur l’appel ou qui ont des questions, merci beaucoup pour la participation et les questions. Encore une fois à tous mes fans, merci beaucoup, surtout à mes amis. Merci pour cet amour et ce soutien. Et nous y sommes, le 22 février, ça va être une période incroyable pour moi et pour vous. Vous êtes les témoins pour témoigner de la grandeur, pour voir à quoi ressemble la grandeur et si vous vous approchez de moi, vous verrez à quoi ça sent. Et je ne peux pas attendre. Vous êtes pour un régal, vous savez à quoi vous attendre dans le deuxième combat parce que vous avez vu le premier combat. Le combat se vend, il n’y a plus rien à dire. J’ai hâte de me battre et je vous verrai là-bas.